Дожди будут идти всю неделю. Фото: предоставлено «КП-Самара»/ГУ МЧС по Самарской области

Июнь 2026 года в Самарской области выдался не очень летним. Весь месяц бушует непогода, а дожди с грозами, кажется, не собираются покидать регион. Новая неделя снова началась с ливней. Они размыли участок федеральной трассы М-5 «Урал», затопили несколько территорий и привели к отключению света. Рассказываем, что уже успела натворить стихия и когда закончатся дожди в Самарской области.

Сильные ливни затопили трассы и лишили света жителей Самарской области Видео: Александра Тайбатрова

Огороды утонули

На понедельник, 22 июня, в регионе прогнозировались сильный дождь, град и гроза со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. С самого утра стоит пасмурная дождливая погода. Сильные ливни идут на северо-востоке Самарской области, в том числе на границе с Оренбургом, где из-за непогоды закрывают трассы, а людей эвакуируют на лодках с подтопленных территорий.

Как сообщили жители Похвистневского района «КП-Самара», дожди идут сильно и начинают затапливать территории:

«Нас заливает, улицы и огороды уже затопило. Ливни продолжаются».

Жители региона жалуются на затопления. Фото: предоставлено «КП-Самара»

В других районах региона тоже начинают возникать подтопления. Дачники массово жалуются, что их труды и старания тонут в воде. С самого утра дожди продолжают заливать также Самару и Тольятти. На многих дорогах и тротуарах уже образовались огромные лужи. Интенсивные осадки останавливаться не собираются.

Отключения света в Самарской области 22 июня 2026

В ГУ МЧС по Самарской области на 22 июня прогнозировали вероятность чрезвычайных ситуаций из-за продолжающейся непогоды.

«ЧС могут возникнуть из-за нарушения работы систем жизнеобеспечения населения, порывов линий связи и электропередач, затруднения движения транспорта на территории Самары и районов: Алексеевский, Волжский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Шигонский».

На улице стоит пасмурная погода. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В Похвистнево сильный ветер и ливень привели к затоплению кабельных ячеек 10 кВ, в результате оказались обесточены восемь подстанций. Из-за этого северная часть города осталась без электричества.

«Сейчас шесть уже восстановлены, еще на двух ведутся работы по восстановлению электричества. С четырех часов утра задействованы три бригады специалистов. Жителей просим сохранять спокойствие», – объяснили ситуацию в компании, обслуживающей электросети.

По дорогам бежит вода. Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Перекрытие трасс в Самарской области 22 июня 2026

22 июня в Самарской области перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал» в Нефтегорском районе. Дожди размыли дорожное полотно на 82-м км автодороги на подъезде к Оренбургу в районе Ветлянки.

«Ширина поврежденного участка составляет 20 метров, на месте работает дорожная служба. Движение временно прекращено для всех видов транспортных средств с 74 км по 93 км», – рассказали в региональном МЧС.

Дорогу размыло из-за дождя, движение перекрыто. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД организовали объездные пути поврежденного участка протяженностью 65 км и 70 км. Последствия непогоды сейчас устраняются. Ориентировочно перекрытие участка продлится до 19:00.

В этот же день из-за неблагоприятных погодных условий приостановили движение под железнодорожным мостом в Похвистнево. Эта дорога пользуется популярностью у местных жителей. Движение возобновят, когда погода улучшится.

Проезд под мостом перекрыт. Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда закончатся дожди в Самарской области июнь 2026

Судя по прогнозам синоптиков, дожди не собираются останавливаться в Самарской области. Штормовое предупреждение получено на 22 и 23 июня.

«Объявлен оранжевый уровень опасности. Днем в эти два дня местами в регионе ожидается продолжительный сильный ливень», – рассказали в Приволжском УГМС.

В понедельник, 22 июня, в регионе ожидаются сильные дожди, гроза и град. Температура воздуха днем составит +19…+24 °C, а северо-западный ветер достигнет 5-10 м/с. В ночь на 23 июня пройдет ливень, похолодает до +12...+17 °C.

Дожди будут идти всю неделю. Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем во вторник температура достигнет +20…+25 °C, местами прогнозируется дождь с грозой, ветер усилится до 7-12 м/с, а где-то до 15-20 м/с. Ночью ливни идти не перестанут, температура понизится до +12...+17 °C.

В среду, 24 июня, днем будет так же дождливо, как и в предыдущие дни. Должно потеплеть до +21...+26 °C.

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