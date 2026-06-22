Груды мертвых насекомых на берегу: жители Тольятти сообщили о массовой гибели краснокнижных жуков-оленей

Десятки мертвых жуков были разбросаны по всему берегу. Фото: соцсети, Мила Ахмедова | Происшествие Тольятти (ЧП, ДТП) |

Жители Тольятти обнаружили на берегу Жигулевского моря груду мертвых краснокнижных насекомых. Десятки бездыханных тел жуков-оленей распластались по песку и напугали очевидцев. Самарский биолог, кандидат биологических наук, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Валентина Ильина объяснила «КП-Самара» причину массовой гибели насекомых.

Мертвые жуки на берегу

В середине июня местные жители опубликовали пост с фотографией массовой гибели насекомых. По словам очевидцев, весь берег Жигулевского моря в Комсомольском районе Тольятти оказался усеян мертвыми краснокнижными жуками.

«Собрала тех, что еще шевелились, убрала от воды на траву. На песке лежат около 200 штук, некоторых пришлось вылавливать из воды», — поделилась очевидец в социальных сетях.

Жуки-олени встречаются в Самарской области не так часто. Насекомые достаточно крупные: для России это второй по размеру жук из ныне живущих. Поэтому рогатых жуков невозможно не заметить.

«Для жука-оленя характерно развитие с превращением. Взрослые особи откладывают яйца в безопасное место — под кору дуба или в листву. Затем из них развиваются личинки, которые живут от пяти до семи лет. Это очень долгий жизненный цикл. При этом взрослые особи живут всего от двух недель до месяца», — объяснила Валентина Ильина.

Для взрослых особей краснокнижных жуков-оленей есть единственная цель — размножение. После того как жук-олень откладывает яйца, выполняя свою основную репродуктивную функцию, он может погибнуть.

Лучше перенести жуков в безопасное место

По словам биолога, привести в чувство застывшего жука практически невозможно, даже если забрать его тело домой.

«Массовая гибель в середине лета — это явление, характерное для данного вида. Их нельзя оживить или сохранить в дееспособном состоянии. Даже если кто-то соберется забрать насекомое домой, оно погибнет, дело не в уходе», — пояснила Валентина Ильина.

Строение тела жуков-оленей истощает насекомое. Они не способны взлететь с ровной поверхности и совершить длительный полет, поэтому зачастую жуки-олени падают в воду.

«Иногда они хотят перебраться с берега на берег, но сил у жуков не хватает, поэтому их так много в воде. Кроме того, как и большинство насекомых, жуки-олени реагируют на свет. Когда они видят фонари корабля, то решают совершить полет до судна, но падают, обессилев», — добавила биолог.

Напомним, жуки-олени занесены в Красную книгу Самарской области, они имеют статус «редкий вид, плавно снижающий численность». Встретить жука-оленя можно в разных районах региона. Главная причина их вымирания — уничтожение естественных мест обитания. Жук-олень тесно связан с дубовыми лесами, вырубка которых приводит к прерыванию развития личинки.

Кроме того, биолог добавила, что на состояние жуков-оленей могут влиять химикаты при обработке территорий. Поэтому иногда они могут выбираться на дорогу и «застывать». Не стоит брать жука к себе домой, лучше переложить его в более безопасное место — на газон или в лесополосу. За причинение вреда редкому насекомому предусмотрена ответственность. Без специального разрешения на добычу краснокнижных насекомых предусмотрена административная ответственность. Граждан могут оштрафовать на сумму от 2500 до 5000 рублей. Дополнительного могут конфисковать самого жука, его части или орудия добычи

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