Медали мировых первенств и всероссийских соревнований: рассказываем о недавних успехах самарских спортсменов

Рафаиль Аюкаев и Алиса Ангелова стали победителями мирового гран-при в Австралии Фото: страница Вячеслава Федорищева в Max (https://max.ru/Fedorischev63)

На прошедшей неделе июня спортсмены Самарской области пополнили копилку региона медалями самого разного уровня - от мировых первенств и чемпионата Европы до всероссийских стартов. Рассказываем о самых ярких победах.

Очередное золото мирового гран-при

В начале июня самарские тхэквондисты Рафаиль Аюкаев и Алиса Ангелова стали победителями мирового гран-при в Италии. Теперь самарцы стали лучшими на этапе в Австралии.

Рафаиль Аюкаев завоевал золото в весовой категории свыше 87 кг, а Алиса Ангелова стала победительницей в весовой категории до 49 кг. Успехи спортсменов отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«После успешного выступления в Италии, о котором я рассказывал недавно, наши спортсмены сразу отправились в Австралию, где продолжают борьбу за важные баллы олимпийского рейтинга.

Ребята уверенно идут к своей цели и показывают отличный уровень подготовки», - написал глава региона в своем канале в Max.

Историческое золото в бильярде

В Сургуте завершился чемпионат мира по бильярду в дисциплине «Свободная пирамида». В турнире, собравшем 99 участников из 29 стран, победу одержал самарец Александр Молчанов. В финале он уверенно переиграл мастера спорта международного класса из Белоруссии Дениса Колосова со счётом 9:4.

Председатель Самарской областной федерации бильярдного спорта Константин Лукьянов назвал победу Молчанова исторической:

«Впервые самарский спортсмен завоевал самый главный титул в бильярдном спорте. Для нас это по-настоящему историческое событие».

В федерации заявили, что продолжат поддерживать развитие этого вида спорта в регионе, ведь теперь у молодежи есть достойный пример для подражания.

Бронза на чемпионате Европы

Во французском Антони прошел чемпионат Европы по фехтованию. В личных соревнованиях рапиристов отметился воспитанник самарской спортивной школы №5 - Антон Бородачев.

На пути к пьедесталу он последовательно обыграл француза Александра Сидо (15:6), британца Джэйми Кука (15:14) и итальянца Томмазо Марини (15:3). В полуфинале Бородачев уступил будущему чемпиону - французу Рафаэлю Савену (11:15), завоевав бронзовую награду.

Комплект наград на всероссийских стартах по роллер-спорту

В Тюмени на базе центра «Жемчужина Сибири» впервые прошли всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах спидскейтинга, собрав 100 участников из 16 регионов. Самарская область оказалась в числе лидеров по числу призеров.

В категории 13-14 лет Дан Нураев стал вторым в спринте на 100 метров и гонке на очки, а завоевал бронзу на дистанции 1000 метров.

Екатерина Кукушкина (15-16 лет) стала серебряным призером в гонке на очки и на 1000-метровке.

Денис Рахнович в той же возрастной категории был вторым на дистанциях 100, 500, 1000 метров, а также в гонке на очки.

Анна Тимофеева (17-18 лет) стала победительницей в спринте на 100 и 500 метров, а также взяла серебро на 1000-метровке и в гонке на очки.

Анна Кукушкина во взрослом зачете также оказалась вне конкуренции и завоевала золотые медали на всех четырех дистанциях.

Кроме этого, отличились юные спортсмены из Самары на первенстве Федерации скейтбординга и роллер спорта России для участников в возрасте от 5 до 13 лет. В возрастной группе 11-12 лет Виктория Тимофеева взяла золото во всех четырех дисциплинах, а Николай Петров завоевал серебро на 100-метровке и бронзу на трех других дистанциях.

В августе Самара сама станет центром притяжения роллеров страны - здесь пройдут чемпионат и первенство России по спидскейтингу.

Серебряные медали Кубка России в альпинизме

В альплагере Актру в Республике Алтай прошли этапы Кубка России по скайраннингу. Самарский спортсмен Юрий Исмаилов занял вторые места в гонке на 14 км с набором высоты 1320 м до вершины Юбилейная (3405 м) и в дисциплине «вертикальный километр» (2,7 км с подъемом 1000 м). Еще одна самарская альпинистка Елена Петрова также завоевала серебряную медаль в «вертикальном километре».

Награды Кубка России по дзюдо

В столице Тывы завершился Кубок России по дзюдо. Стефания Власова в весе до 63 кг дошла до финала, где уступила Александре Балабановой из Ханты-Мансийского автономного округа. Еще одну медаль в копилку Самарской области принесла Вита Майданик: в категории до 57 кг она стала бронзовым призером, уступив в полуфинале будущей победительнице Дарье Кузьминой из Свердловской области.