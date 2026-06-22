Хотела снять атмосферное видео, но попала в ДТП: две школьницы на самокате сбили девушку в Самаре

Девушка попала в ДТП с электросамокатом и написала заявление в полицию фото: социальные сети

Лето в Самаре традиционно считается лучшим временем для прогулок, горожане проводят больше времени в парках, на набережной. Однако вместе с теплом на городские тротуары массово вернулись и пользователи электросамокатов. И если для одних это удобный способ передвижения, то для других источник повышенной опасности. На днях в Самаре две девочки, передвигавшиеся на одном самокате, сбили девушку. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и вновь поднял вопрос о безопасности пешеходов на городских улицах. Юрист рассказал «КП-Самара», что делать пострадавшим в подобных ситуациях и на какую компенсацию они могут рассчитывать.

Ударилась спиной о светофор

Видео с места происшествия быстро разлетелось по самарским пабликам. На кадрах видно, как девушка спокойно прогуливается по улице Урицкого возле здания Шестого кассационного суда, пока ее подруга снимает атмосферное видео на память. Однако беззаботная прогулка в считанные секунды обернулась травмами. В какой-то момент девушка заметила несущийся прямо на нее электросамокат, на котором находились двое детей. Она попыталась остановить его руками, но избежать столкновения не удалось. От сильного удара самарчанку отбросило на стоящий рядом светофор, она ударилась о металлическую конструкцию и упала на спину. В результате происшествия девушка получила ушибы.

Девушка снимала атмосферное видео прогулки фото: социальные сети

«Самарчанку сбил электросамокат, за рулем которого была 11-летняя девочка. Инцидент произошел 10 июня, пострадавшая получила ушибы мягких тканей и позвоночника, до сих пор болит рука и спина. Мама девочки вышла на контакт только после звонка из полиции», – гласит подпись к видео в местных пабликах.

Пострадавшая ударилась спиной о светофор и упала на землю фото: социальные сети

На опубликованных кадрах отчетливо видно, что на одном электросамокате передвигались сразу двое детей, хотя правилами это запрещено. Этот факт не остался без внимания и пользователей социальных сетей. Под видео быстро появились тысячи комментариев, в которых самарцы возмущаются происходящим и призывают ужесточить контроль за использованием самокатов. Некоторые самарцы и вовсе выступают за полный запрет электросамокатов на улицах города.

«Самокат способен развить скорость до 30 км/ч. Молодежь ездит по тротуарам с бешеной скоростью. Боюсь их, как огня, особенно, когда обгоняют вдруг из-за спины».

«Была плачевная ситуация, гуляли с ребенком в парке, и его чуть не сбил самокатчик. Даже боюсь представить, что было бы, если он все-таки наехал. В парке спокойно погулять уже невозможно! По тротуарам тоже ходишь и боишься, прислушиваешься постоянно к этим самокатам».

«Так они еще и вдвоем на самокате…Бедная девушка, здоровья вам и пишите заявление на родителей».

На этот комментарий ответила сама пострадавшая: «Спасибо, заявление написано».

«В отдел полиции по Железнодорожному району Самары обратилась местная жительница 1998 года рождения. Она сообщила, что во время прогулки в районе Крымской площади на нее наехал электросамокат, которым управляли двое несовершеннолетних», - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По информации облглавка, все участники инцидента установлены. Сейчас по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Комментарий юриста

«Комсомолка» обратилась к юристу Владиславу Дьяченко, попросив его дать правовую оценку инциденту.

«Юридически это причинение вреда здоровью. А значит, у этой ситуации есть вполне конкретный адресат ответственности. Сам ребенок, ввиду своего малолетного возраста, недееспособен с точки зрения права и стороной по иску быть не может. В связи с этим ответственность переходит к родителям. И важно понимать, что родители отвечают не «вместо ребенка», а за собственное поведение, за то, что допустили эту поездку».

По словам юриста, по общему правилу, оператор каршеринга - собственник самоката и по умолчанию владелец источника повышенной опасности по статье 1079 ГК РФ. Но статья связывает ответственность не с правом собственности как таковым, а с законным владением в момент причинения вреда, в том числе на праве аренды.

«Пленум Верховного Суда РФ в постановлении разъяснил: родители отвечают там, где имело место безответственное отношение к воспитанию и неосуществление должного надзора. Ребенок на проезжей части или тротуаре за рулем самоката без сопровождения – это и есть отсутствие надзора. Административной ответственности подлежит только лицо, достигшее к моменту правонарушения 16 лет. Если девочкам по 11, это означает, что сами они субъектами административной ответственности не являются. Максимум – постановка на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних и разбирательство на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Юрист разъяснил, что девушка вправе требовать возмещение вреда в полном объеме: расходы на лечение и реабилитацию, утраченный заработок, если был период нетрудоспособности. А также возмещение имущественного вреда или компенсация морального вреда.

«Порядок действий: зафиксировать это ДТП с участием средства индивидуальной мобильности и наездом на пешехода, поэтому обращение в полицию необходимо: вызов на место, оформление, установление данных детей и их родителей, поиск свидетелей и записей с камер. Обратиться за медицинской помощью. Сохранять все чеки, справки и назначения. Досудебная претензия к родителям, а при отказе – иск».