Самара один из немногих городов, где побывали сразу пять императоров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область стала 33-м регионом, включенным в «Императорский маршрут». Какое значение это имеет для губернии и что это за проект, в эфире радио «КП-Самара» рассказали главный библиограф Самарской областной библиотеки, краевед и общественный деятель Александр Завальный и управляющая самарской экскурсионной компанией, кандидат культурологии Александра Шайдрова.

- Что такое «Императорский маршрут»?

Завальный: - Насколько я понимаю, это маршрут, который отражает пребывание членов императорской фамилии на российской земле. Города, которые были удостоены внимания императорских гостей, включены в этот маршрут. Естественно, это предполагает проведение соответствующих мероприятий. В частности, стоит вопрос о восстановлении памятника Александру II, возможно, будет установлен бюст Николая II.

- Почему это событие важно не только с точки зрения туризма, но и культуры?

Завальный: - Потому что это часть нашей истории, существенная часть. Когда мы говорим, что с Самарой связаны такие имена, как Петр I, Александр II Освободитель, Александр I Благословенный - победитель Наполеона, Александр III Миротворец, Николай II, речь идет о фигурах, знаковых для европейской и мировой истории.

Шайдрова: - Я думаю, факт включения Самары в контекст общероссийской и мировой истории очень важен, потому что обычно о ней рассуждают как о некой провинции. Соответственно, все, что здесь происходило, считают провинциальным и часто говорят об этом не в самом позитивном ключе. Но через подобные темы, через включение в «Императорский маршрут» мы можем подчеркнуть, что Самара - часть общероссийских и даже мировых процессов в культуре, экономике и политике.

- Какие локации, связанные с императорской семьей, есть в нашем городе?

Завальный: - Как правило, императоры, приезжая в Самару, посещали собор, где слушали службу, затем посещали различные благотворительные организации. Николай II, например, во время Русско-японской войны посетил военно-санитарный пароход и общину Красного Креста, а также принимал представителей самарского общества.

Александра II самарцы уговорили положить камень в стену строящегося кафедрального собора, который возводился с 1869 по 1894 год. Сейчас на этом месте находится театр оперы и балета. Когда Александр II вместе со своими сыновьями Владимиром и будущим Александром III прибыл в Самару 29 августа 1871 года, жители попросили их положить камни в кладку. Каждый из них положил по камню. Для Самары имя Александра II было священным. Его имя получила Самарская публичная библиотека, ремесленные училища, Александровский мост. И, наконец, был открыт памятник Александру II - один из лучших памятников в России. Если нам удастся восстановить этот памятник, это будет правильно.

- Память о дореволюционной эпохе сейчас достаточно актуализирована или нет?

Завальный: - Я думаю, за последние 20-30 лет вышло столько интересных публикаций по дореволюционной истории Самары… Я не помню, чтобы выходило такое количество книг, проводились такие интересные исследования и был такой интерес у самарцев. 90% людей, которые занимаются историей Самары, пишут о ее культуре и прошлом, не являются самарцами по рождению. Сейчас этот тренд начинает меняться, людей, родившихся в Самаре и интересующихся ее историей, становится гораздо больше.

Шайдрова: - Я думаю, сейчас идет именно процесс актуализации. По своей деятельности я вижу, что интерес к экскурсиям не просто не падает - он растет. Когда мы говорим о популярности Самары среди людей, которым интересна история, это не только гости нашего города, которых с каждым годом становится все больше, но и сами самарцы.

- Есть ли какие-нибудь интересные детали, нюансы или представители императорской фамилии, которые бывали у нас?

Завальный: - В начале этого года была открыта мемориальная доска на улице Алексея Толстого, 50, на здании бывшего Дворянского собрания. Именно там во время посещения Самары в 1871 году останавливался Александр II вместе со своими сыновьями.

Возьмите Струковский сад. Когда Александр III, будучи еще цесаревичем, приезжал в Самару в 1869 году, там для него специально было устроено народное представление, в котором участвовали представители народов, живущих в Самарской губернии.

Возьмите Николая II. В его честь были названы два места. Это Вокзальная площадь и четыре Николаевских сквера, окружающие нынешний театр оперы и балета.

- Александру III во время его визита в Самару подарили фотоальбом с видами Самарского края. Вы не знаете, что это был за альбом и сохранился ли он?

Завальный: - Не знаю, сохранился ли он, возможно, где-нибудь в краеведческом музее. Этот альбом ему подарили, когда он еще был наследником, цесаревичем. Тогда же ему были преподнесены труды Самарского статистического комитета, а колонисты немецких поселений Николаевского уезда поднесли ему три тысячи рублей. Он пожертвовал эти средства Алексеевскому детскому приюту.

Кроме того, Александр III считается основателем Самарской спасательной станции, поскольку один из вельботов, который он передал обществу спасения на водах, был доставлен в Самару. 28 марта 1876 этот вельбот был спущен на воду. Именно тогда и было объявлено об открытии Самарской спасательной станции.

- В 1904 году наш город посещал Николай II во время Русско-японской войны. Зачем и почему?

Завальный: - Он совершил небольшое путешествие по железной дороге, посещая различные города, проводя смотры и провожая войска на войну с Японией. Побывал в Сызрани, на обратном пути посетил Самару. Он дважды прогулялся по Александровскому мосту. Ему очень понравилось, отзыв о Самаре был очень благоприятный. В дневнике Николая II, который сейчас опубликован, говорится, что все представились хорошо и Самара оставила очень приятное впечатление.

Кстати, по восприятию Самары вместе с Волгой очень интересное высказывание оставил Александр I. Он посетил столицу крещеных калмыков - Ставрополь, а затем по воде прибыл сюда, в Самару. Так что Самара воспринималась прежде всего с воды, как волжский город. Ее называли Поволжским Новым Орлеаном, сравнение было связано с хлебной торговлей. Еще Тарас Шевченко, возвращаясь из ссылки, записал: «Огромная хлебная пристань на Волге, приволжский Новый Орлеан». Самара развивалась так же быстро, как американские города.

Шайдрова: - Насколько я знаю, Александр III приезжал в Самару и заседал вместе с городской думой, обсуждая с купцами затянувшееся строительство кафедрального собора и другие вопросы.

Завальный: - Да, обсуждался и вопрос железной дороги. Они приезжали не просто посмотреть город и уехать, а решать конкретные дела. Для самарцев увидеть государя было огромным событием, а для государя это была работа: посмотреть город, познакомиться с людьми и решить проблемы, связанные с конкретным населенным пунктом.

Шайдрова: - Наверное, это говорило об определенном статусе Самары, который осознавался в Петербурге и самими императорами.

Завальный: - Не думаю, что в Российской империи было много городов, где побывали пять императоров и каждый оставил заметный след в истории города.

- Еще, кажется, была история, связанная Николаем Романовым?

Шайдрова: - Николай Романов - внук Николая I, его называли любимым племянником Александра II. Близкий член императорской семьи. Как о нем пишут, это был первый представитель дома Романовых, получивший высшее образование.

Но он был достаточно независим и свободен в своих поступках и мышлении. У него сложились отношения с американской танцовщицей Фанни Лир. И иначе как «моя женушка» он ее в письмах не называл. То, что они вместе появлялись в театре или на балах, еще можно было принять. Но то, что они начали жить вместе и он стал так ее называть - насторожило царскую семью. В результате ему организовали своеобразную ссылку, отправив его в Туркестан - участвовать в Хивинском походе. Однако разлука только усилила их чувства. Он постоянно писал ей письма и, возвращаясь героем из Хивинского похода, назначил ей свидание в Самаре. В газетах подробно описывали маршрут великого князя. Сообщалось, что 5 июля в 9 часов 30 минут вечера его императорское высочество великий князь Николай Константинович, возвращаясь из Хивы, прибыл в Самару и остановился в Дворянском собрании. Перед чаем он прогуливался по городу и посетил сопровождавших его штаб-офицеров, остановившихся в гостинице Анаева. На самом деле в одном из номеров гостиницы Анаева на Алексеевской площади, нынешней площади Революции, его ожидала Фанни Лир.

Дальше начинается темная история с пропажей бриллиантов из оклада иконы его матери. Николай Константинович до конца жизни отрицал свою причастность к этому делу. Именно этот скандал стал поводом для его дальнейшей ссылки.

Позднее он оказался в Самаре вместе с Надеждой Дрейер, дочерью оренбургского полицмейстера, с которой заключил незаконный брак. Так или иначе, на два-три года Николай Константинович оказался в Самаре. Он жил в доме Реутовского на пересечении нынешних улиц Ленинградской и Степана Разина. Он очень много сделал для Самары. Передал значительную коллекцию Самарскому музею, продолжал заниматься исследованиями Востока.

Завальный: - Для нас Николай Константинович - выдающаяся личность, связанная с Самарским краем. Очень романтичная и очень интересная история. Вычеркивать ее из истории Самары ни в коем случае нельзя. Нужно говорить об этом и помнить тех представителей дома Романовых, которые внесли огромный вклад в развитие государства и находили возможность ездить по городам империи, вникать в их проблемы и делать все для развития конкретных территорий, как это было с Самарой.

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