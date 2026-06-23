Чтобы увидеть картину, нужно полить ее водой: в Самаре открылась выставка молодых художников из 11 стран

Выставка «Картина мира» будет работать до 23 июля Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

23 июня в филиале Третьяковской галереи в Самаре открылась итоговая выставка второго сезона Международного конкурса молодых художников «Картина мира». 15 финалистов из 11 стран. 1631 заявка из 56 государств. Корреспондент «КП-Самара» побывала на открытии и увидела, как в одном зале встретились Африка, Азия, Латинская Америка и Россия.

Путешествие по миру в одном месте

Заходишь в выставочный зал самарской Третьяковки, и в один момент оказываешься сразу в нескольких странах. Справа — жаркое утро на рисовых полях Индонезии. Слева — танцевальный класс во Вьетнаме, где девушка после травмы репетирует партию. Дальше — колумбийский дом, который строил еще дед художницы. И работа из Камеруна, которая проявляется только от воды, - как разговор с предками.

Финалисты из 11 стран прибыли в Самару. В одном зале встретились Африка, Азия, латинская Америка и Россия Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Это не просто выставка. Это диалог культур, в котором не нужен переводчик. «Картина мира» задумана как пространство, где художники из разных уголков планеты говорят о ценностях своего народа: культурная память, национальная идентичность, семейные традиции, связь поколений.

Индонезия: «Урожай по утру»

Анастасия Генджи из Индонезии пишет ярко. На ее полотне «Урожай по утру» люди, которые работают на рисовых полях. Они делают это из поколения в поколение: деды учили отцов, отцы — сыновей.

Анастасия Генджи из Индонезии написала утро на рисовых полях – так она увидела его однажды из окна Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Она символизирует совместную работу людей, которая передавалась из поколения в поколение, от деда к отцу и от отца к сыну, — рассказывает Анастасия. — Однажды утром я проснулась, посмотрела в окно и увидела эту картину целиком. Здесь вы видите богатство и яркость красок, природы, совместную работу людей. Спокойствие и стремление к процветанию».

Анастасия убеждена: бережная забота о земле и честный труд — это универсальный язык, который понимают в любой точке земного шара.

Камерун: «Ваши колдовские чары»

Рональд Абду из Камеруна создал работу «Ваши колдовские чары», которая сначала кажется пустой. Два холста, на которых ничего не видно. Но если подойти ближе, взять воду и начать взаимодействовать — изображение проявляется.

Художник из Камеруна придумал работу, который проявляется только от воды, без зрителя она не живет Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Сначала вы видите пустое полотно, — объясняет Рональд. — Нужно активно присутствовать в пространстве, взаимодействовать с холстом, использовать воду, чтобы образ проявился. Для меня это как взаимодействие с предками. Есть традиция оставлять еду и воду для предков. Так и здесь: ты оставляешь что-то для картины, а она оставляет что-то для тебя. Это работа памяти и взаимодействия».

В своей работе Рональд использовал маски не только Камеруна, но и Мали, Нигерии, Кот-д'Ивуара. Диалог с водой для него — не магический акт, а процесс сохранения собственной идентичности.

Вьетнам: «Две танцовщицы»

Као Дай Луонг из Вьетнама стал финалистом специальной номинации «Вдохновленный русским», учрежденной к 170-летию Третьяковской галереи. Его работа «Две танцовщицы» — это танцевальный класс, две девушки в движении, одна из которых восстанавливается после травмы.

Као Дай Луонг из Вьетнама вдохновился Малевичем и стал финалистом номинации «Вдохновленный русским» Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

«На самом деле моделью для этой картины стала танцовщица, которую я запечатлел в момент тренировки после травмы, — объясняет художник. — Это студентка последнего курса училища в моем родном городе. Чтобы передать атмосферу танцевального класса, я создал две фигуры. Это показывает совместную работу, работу в команде. А вдохновлена работа классическими работами Казимира Малевича. Мне захотелось передать дух русского академического искусства».

Колумбия: «Едоки картофеля»

Анджи Вега из Колумбии привезла работу, вдохновенную картиной Ван Гога «Едоки картофеля». На ее полотне — дом, который строил ее прадед. Стол, за которым собиралась вся семья. Воспоминания, которые передаются через еду, традицию, общий труд.

Анджи Вега из Колумбии привезла воспоминания о доме, который строил ее дед. Ее работа — приглашение за общий стол Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

«В Колумбии есть выражение Ganarse la papa — «заработать на картофель». Оно связано с необходимостью много и упорно трудиться, чтобы обеспечить семью. Дом, изображенный в работе, когда-то был построен моим прадедом. Многие бедные кварталы Колумбии строились самими жителями, и в этой коллективной архитектуре повседневности для меня заключена живая память семьи и целого поколения».

Картина приглашает зрителя сесть за этот стол и разделить с людьми трапезу, которая стала результатом труда нескольких поколений.

Россия: «Замуж»

Анна Толстова из России представила работу «Замуж». На картине — две девушки в русских народных нарядах плетут косы невесте. Сама невеста улыбается.

«По старинной традиции невесте полагалось горько плакать, прощаясь с родительским домом, но я сознательно написала ее лицо спокойным и счастливым, — делится Анна в беседе с «КП-Самара». — Сегодня девушка сама выбирает, за кого и когда выходить замуж. А создание семьи — это прекрасный праздник! С чего бы здесь плакать?»

Анастасия Толстова переосмыслила свадебный обряд: ее невеста улыбается, потому что сама сделала выбор Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Она объясняет и символику волос: одна коса — девичья свобода. Две косы, уложенные короной на голове, — статус замужней женщины.

«Расставание с девичьей косой — это история взросления, готовности взять на себя ответственность за близких».

«По-настоящему современное искусство»

На открытие приехала директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова. Представленные работы вызвали у нее большой интерес.

«Здесь есть то, что называется по-настоящему современным искусством. Например, потрясающая работа из Камеруна. Глубокая, удивительная, сделанная в очень интересной технике. Видно, что русский авангард по-прежнему вдохновляет художников со всего мира. Он все еще остается современным».

Автор этой картины использовал вместо кисти шариковую ручку. И это только одна из многих необычных техник на выставке Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский назвал выставку «хоть и небольшой, но правильной» и отметил значимость поддержки молодых авторов.

«Выставиться в Третьяковской галерее — это мечта художника. И она осуществилась. Мы смотрели портфолио, старались быть объективными, и некоторые ребята показались мне очень одаренными. Я чувствую в них огромный потенциал».

Директор самарского филиала Третьяковки Михаил Савченко подчеркнул, что выход на международный уровень был мечтой:

«Сначала мы работали в пределах нашей страны, но мечтали выйти на международный уровень. И сегодня у нас участники из разных уголков мира. Самое ценное — это общение. Искусство не требует перевода. Мне приятно, что все это происходит здесь, в Самаре».

«КП-Самара» рассказала о нескольких работах. Остальные смыслы, техники и истории можно увидеть своими глазами. Выставка открыта до 23 июля в самарском филиале Третьяковской галереи. Вход свободный.

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