Чтобы увидеть картину, нужно полить ее водой: в Самаре открылась выставка молодых художников из 11 стран

Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП
23 июня в филиале Третьяковской галереи в Самаре открылась итоговая выставка второго сезона Международного конкурса молодых художников «Картина мира». 15 финалистов из 11 стран. 1631 заявка из 56 государств. Корреспондент «КП-Самара» побывала на открытии и увидела, как в одном зале встретились Африка, Азия, Латинская Америка и Россия.
Заходишь в выставочный зал самарской Третьяковки, и в один момент оказываешься сразу в нескольких странах. Справа — жаркое утро на рисовых полях Индонезии. Слева — танцевальный класс во Вьетнаме, где девушка после травмы репетирует партию. Дальше — колумбийский дом, который строил еще дед художницы. И работа из Камеруна, которая проявляется только от воды, - как разговор с предками.
Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП
Это не просто выставка. Это диалог культур, в котором не нужен переводчик. «Картина мира» задумана как пространство, где художники из разных уголков планеты говорят о ценностях своего народа: культурная память, национальная идентичность, семейные традиции, связь поколений.
Анастасия Генджи из Индонезии пишет ярко. На ее полотне «Урожай по утру» люди, которые работают на рисовых полях. Они делают это из поколения в поколение: деды учили отцов, отцы — сыновей.
Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП
«Она символизирует совместную работу людей, которая передавалась из поколения в поколение, от деда к отцу и от отца к сыну, — рассказывает Анастасия. — Однажды утром я проснулась, посмотрела в окно и увидела эту картину целиком. Здесь вы видите богатство и яркость красок, природы, совместную работу людей. Спокойствие и стремление к процветанию».
Анастасия убеждена: бережная забота о земле и честный труд — это универсальный язык, который понимают в любой точке земного шара.
Рональд Абду из Камеруна создал работу «Ваши колдовские чары», которая сначала кажется пустой. Два холста, на которых ничего не видно. Но если подойти ближе, взять воду и начать взаимодействовать — изображение проявляется.
Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП
«Сначала вы видите пустое полотно, — объясняет Рональд. — Нужно активно присутствовать в пространстве, взаимодействовать с холстом, использовать воду, чтобы образ проявился. Для меня это как взаимодействие с предками. Есть традиция оставлять еду и воду для предков. Так и здесь: ты оставляешь что-то для картины, а она оставляет что-то для тебя. Это работа памяти и взаимодействия».
В своей работе Рональд использовал маски не только Камеруна, но и Мали, Нигерии, Кот-д'Ивуара. Диалог с водой для него — не магический акт, а процесс сохранения собственной идентичности.
Као Дай Луонг из Вьетнама стал финалистом специальной номинации «Вдохновленный русским», учрежденной к 170-летию Третьяковской галереи. Его работа «Две танцовщицы» — это танцевальный класс, две девушки в движении, одна из которых восстанавливается после травмы.
Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП
«На самом деле моделью для этой картины стала танцовщица, которую я запечатлел в момент тренировки после травмы, — объясняет художник. — Это студентка последнего курса училища в моем родном городе. Чтобы передать атмосферу танцевального класса, я создал две фигуры. Это показывает совместную работу, работу в команде. А вдохновлена работа классическими работами Казимира Малевича. Мне захотелось передать дух русского академического искусства».
Анджи Вега из Колумбии привезла работу, вдохновенную картиной Ван Гога «Едоки картофеля». На ее полотне — дом, который строил ее прадед. Стол, за которым собиралась вся семья. Воспоминания, которые передаются через еду, традицию, общий труд.
Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП
«В Колумбии есть выражение Ganarse la papa — «заработать на картофель». Оно связано с необходимостью много и упорно трудиться, чтобы обеспечить семью. Дом, изображенный в работе, когда-то был построен моим прадедом. Многие бедные кварталы Колумбии строились самими жителями, и в этой коллективной архитектуре повседневности для меня заключена живая память семьи и целого поколения».
Картина приглашает зрителя сесть за этот стол и разделить с людьми трапезу, которая стала результатом труда нескольких поколений.
Анна Толстова из России представила работу «Замуж». На картине — две девушки в русских народных нарядах плетут косы невесте. Сама невеста улыбается.
«По старинной традиции невесте полагалось горько плакать, прощаясь с родительским домом, но я сознательно написала ее лицо спокойным и счастливым, — делится Анна в беседе с «КП-Самара». — Сегодня девушка сама выбирает, за кого и когда выходить замуж. А создание семьи — это прекрасный праздник! С чего бы здесь плакать?»
Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП
Она объясняет и символику волос: одна коса — девичья свобода. Две косы, уложенные короной на голове, — статус замужней женщины.
«Расставание с девичьей косой — это история взросления, готовности взять на себя ответственность за близких».
На открытие приехала директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова. Представленные работы вызвали у нее большой интерес.
«Здесь есть то, что называется по-настоящему современным искусством. Например, потрясающая работа из Камеруна. Глубокая, удивительная, сделанная в очень интересной технике. Видно, что русский авангард по-прежнему вдохновляет художников со всего мира. Он все еще остается современным».
Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП
Ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский назвал выставку «хоть и небольшой, но правильной» и отметил значимость поддержки молодых авторов.
«Выставиться в Третьяковской галерее — это мечта художника. И она осуществилась. Мы смотрели портфолио, старались быть объективными, и некоторые ребята показались мне очень одаренными. Я чувствую в них огромный потенциал».
Директор самарского филиала Третьяковки Михаил Савченко подчеркнул, что выход на международный уровень был мечтой:
«Сначала мы работали в пределах нашей страны, но мечтали выйти на международный уровень. И сегодня у нас участники из разных уголков мира. Самое ценное — это общение. Искусство не требует перевода. Мне приятно, что все это происходит здесь, в Самаре».
«КП-Самара» рассказала о нескольких работах. Остальные смыслы, техники и истории можно увидеть своими глазами. Выставка открыта до 23 июля в самарском филиале Третьяковской галереи. Вход свободный.
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