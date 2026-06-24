Фестиваль пройдет в 19-й раз. Фото: vk.com/tremolo_fest

В начале июля в Тольятти пройдет ежегодный фестиваль «Тремоло». Он состоится в 19-й раз. В этом году мероприятие удивит гостей новыми лицами и форматами. Рассказываем все о фестивале «Тремоло»-2026 в Тольятти: когда и где пройдет, кто приедет, где купить билеты, стоимость.

Фестиваль «Тремоло»-2026 в Тольятти: когда и где пройдет

В этом году фестиваль стартует 3 июля и продлится до 5 июля. Оркестры, вокалисты и артисты выступят на берегу Волги, на фоне соснового леса и Жигулевских гор, в ресторанном комплексе «Амбар» на Комсомольском шоссе.

Фестиваль «Тремоло»-2026 в Тольятти: кто приедет, участники

На фестивале впервые выступит автор саундтреков к фильмам «Притяжение», «Текст», «Холоп» Дмитрий Носков. Его концерт откроет фестиваль 3 июля. Носков представит программу «Я буду петь тебе как Фрэнк». Зрители услышат оригинальные аранжировки, приобретенные в Нью-Йорке, - те самые, в которых играл оркестр для Фрэнка Синатры. Аранжировки исполнит оркестр Сергея Богданова.

4 июля на фестивале будет представлен новый формат - музыкально-хореографическое шоу «История танго». На сцену выйдет ансамбль Orquesta Primavera. В роли специального гостя выступит аргентинский тенор, солист Мариинского театра Карлос Д'Онофрио.

5 июля состоится концерт «Опера. Чувства. Природа». Для зрителей выступит Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» во главе с маэстро Фабио Мастранджело.

Все мероприятия начнутся в 20.00.

На протяжении всех дней фестиваля будет работать выставка «Опера. Чувства. Природа», где свои работы представят художники Игорь Панов, Асия Петрова и Милана Лященко.

Фестиваль «Тремоло»-2026 в Тольятти: где купить билеты, стоимость

Купить билеты на «Тремоло»-2026 в Тольятти можно на официальном сайте фестиваля. Стоимость начинается от 3500 рублей.

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