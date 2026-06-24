Праздник пройдет в нескольких точках города. Фото: администрация Самары.

В последнюю субботу июня самарцы будут праздновать День молодежи. Программа в областной столице будет разнообразная. Развлечения по душе найдут любители литературы, шахмат и кинематографа. Для молодежи проведут лекции и дебаты и подскажут, как найти работу. Рассказываем, как отметят День молодежи в Самаре в 2026 году: когда и где пройдет, программа, как принять участие.

День молодежи в библиотеках Самары в 2026 году

Мероприятия в честь Дня молодежи будут проходить в библиотеках с 26 по 28 июня. В пятницу, 26 июня, в библиотеке № 16 (ул. Краснодонская, 13) состоится литературный квест по мотивам гомеровской «Одиссеи».

В филиале № 1 (пр. Карла Маркса, 165) пройдет турнир по настольной игре «Кротовые норы». С игроками встретится автор игры Станислав Исупов. Другая встреча по настольным играм пройдет в библиотеке № 8 (ул. Николая Панова, 30). Автор игр, номинант Geek Media Awards-2022 Олег Мелешин поделится информацией об их создании.

В субботу, 27 июня, библиотека имени Крупской (ул. Маяковского, 19) будет ждать любителей шахмат. Здесь состоится олимпиада по шахматной композиции.

Также в субботу в библиотеке обсудят фильмы, которые были экранизированы по молодежным книгам. В списке: «Твое сердце будет разбито» по роману Анны Джейн, сериал «Пищеблок» по книге Алексея Иванова, «Петровы в гриппе и вокруг него» по роману Алексея Сальникова.

В воскресенье, 28 июня, в библиотеке № 8 выступит арт-директор диджитал-брендинг агентства «ТОМАТ» и основатель проекта «Дизайн Коммуналка» Полина Волкова. Она расскажет, как найти работу, разберет инструменты отклика на вакансии и частые ошибки соискателей.

День молодежи в Молодежном центре Самарской области 2026

Основной площадкой празднования Дня молодежи в Самаре станет региональный Молодежный центр (пр. Масленникова, 37). В субботу, 27 июня, здесь будут работать несколько площадок.

На площадке «Мечта России» пройдут лекции и дебаты по теме развития технологий, науки и образования. Площадку «Гордость России» посвятят участникам СВО, добровольцам и героям. Также будет работать пространство «Молодость России», где раскроют возможности для развития, жизни и созидания молодежи.

В рамках празднования пройдут мастер-классы, на которых участников обучат кастомизации одежды и созданию росписей от граффитистов. Принять участие можно по предварительной регистрации в мессенджере «Макс».