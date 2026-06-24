Кисть похудела, моторика нарушилась: тольяттинские нейрохирурги провели ребенку сложную операцию на руке после травмы

Врачи в Тольятти используют эту методику единственные в регионе. Фото: Минздрав Самарской области

Тольяттинские нейрохирурги единственные в регионе проводят детям сложные операции для восстановления движений в руках. Одной из пациенток стала девочка, которая получила травму. В результате у нее повредился нерв, что привело к нарушению моторики. Врачи выполнили сложную операцию и помогли ребенку восстановить руку. Подробности – в материале «КП-Самара».

Использовали микроскоп

В Тольяттинскую детскую клиническую больницу поступила пациентка с травматическим повреждением нерва. Из-за травмы рука девочки похудела, а моторика кисти нарушилась. Как отметили в Минздраве Самарской области, это привело к значительному снижению качества жизни ребенка.

Врачи решили провести хирургическое лечение локтевого нерва с использованием уникальной методики. Речь идет об аутопластике и sets-трансфере. Такая операция выполняется с помощью интраоперационного нейростимулятора и микроскопа.

Юной пациентке предстояло пройти не только через трансплантацию нерва, но и получение потока импульсов от ударов током.

Уникальность операции

Тольяттинские нейрохирурги используют эту методику единственные в регионе. Уникальность операции заключается в том, что нейрохирурги делают трансплантацию нерва и дополнительно еще направляют поток импульсов от работающего к неработающему нерву.

«Таким образом мы предоставляем дополнительный источник тока и нервных клеток для поврежденного нерва», – объяснил врач-нейрохирург Данил Шматок.

А sets-трансфер используют, потому что с момента травмы у пациентки прошло большое количество времени. Чтобы увеличить шансы на восстановление, нерву решили дать дополнительный источник аксонов.

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