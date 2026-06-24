Слухи, изменения в составе и итоги жеребьевки Кубка: последние новости «Крыльев Советов» на 24 июня 2026 года

По слухам «Крылья Советов» могут подписать игроков из «Зенита» и «Спартака» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» продолжают подготовку к новому сезону РПЛ. 20 июня в России открылось трансферное окно, которое продлится до 11 сентября. Недавно самарцы представили новичка клуба, а скоро по слухам зелено-бело-синие могут подписать соглашения с игроками «Зенита» и «Спартака». Рассказываем последние новости «Крыльев Советов» на 24 июня 2026 года.

Изменения в составе

18 июня самарский клуб объявил о подписании словенского полузащитника Мартина Крамарича. Футболист подписал с самарцами трехлетний контракт.

До 2023 года Крамарич выступал за клубы «Крка», «Марибор», и за «Кршко» с «Браво» на правах аренды. После этого словенец перебрался в Россию – в «Сочи». За южан полузащитник провел 84 матча, в которых забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.

19 июня «Крылья Советов» объявили об уходе Артема Шуманского в связи с истечением срока арендного соглашения - нападающий принадлежит ЦСКА. Белорус пополнил состав зелено-бело-синих зимой 2026 года, провел за клуб 12 матчей и не отметился голевыми действиями.

Слухи о новых игроках

Трансферное окно в РПЛ только открылось, нас, вероятно, ждет еще немало переходов. В сети ходят слухи, что «Крылья Советов» могут усилиться игроками из «Зенита» и «Спартака».

Речь идет о защитниках Юрии Горшкове и Илье Самошникове. Согласно информации телеграм-канала «Дай ударитЬ» самарская команда рассматривает возможность арендовать Горшкова и Самошникова.

Илья Самошников выступал в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Летом 2025 года защитник перебрался в «Спартак». В прошедшем сезоне он мало играл, а теперь столичный клуб, по словам «Дай ударитЬ», предлагает другим командам РПЛ взять игрока в аренду.

Юрий Горшков хорошо известен самарским болельщикам. Защитник защищал цвета «Крыльев Советов» с 2020 по 2024 год, после чего перешел в питерский «Зенит». Горшков тоже получает мало игрового времени, поэтому может отправиться в аренду. У Горшкова 147 матчей за «Крылья Советов», в которых он забил девять голов и отдал 19 результативных передач.

Жеребьевка Кубка России

Прошла жеребьевка группового этапа Кубка России сезона 2026/27. «Крылья Советов» выступят в группе С с «Зенитом», «Балтикой» и махачкалинским «Динамо».

«Бело-синяя группа, как уже кто-то отметил. Она в наших цветах, и задача – сделать так, чтобы именно наши цвета в ней были самыми яркими. Конечно, в каждом матче хочется побеждать, и мы будем к этому стремиться. Важно, чтобы Кубок не стал обременением. Для этого необходимо укомплектовать состав так, чтобы у нас были силы и на чемпионат, и на Кубок», - прокомментировал жеребьевку главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов.

Наставник также отметил, что ранние стадии Кубка подходят для ротации и позволяют оценить готовность и состояние всех футболистов:

«Кубок, особенно на начальной стадии, можно рассматривать как возможность лучше познакомиться с состоянием футболистов и команды. Да, определённая ротация у нас обязательно будет. Но, как уже сказал, необходимо укомплектоваться так, чтобы безболезненно проводить замены и успешно выступать в двух турнирах».

Мастер-класс для юных футболистов из Клявлинского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов встретились с руководителями, тренерами и юными футболистами Клявлинской футбольной лиги.

«На протяжении многих лет в районе развивается проект местной футбольной лиги, которая объединяет команды юношей и девушек, взрослых и ветеранов», - прокомментировали в пресс-службе самарского клуба.

Максим Витюгов провел для ребят мастер-класс, а Вячеслав Федорищев пожелал юным спортсменам успехов и пригласил на домашние игры «Крыльев Советов».