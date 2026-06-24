Уход игроков, подготовка базы в Тольятти и успехи на мундиале: последние новости «Акрона» на 24 июня 2026 года

«Акрон» подготавливает тренировочную базу в Тольятти на территории стадиона «Торпедо» Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» готовится к своему третьему в истории сезону в элите российского футбола. Команда продолжает преобразовываться. Рассказываем последние новости «Акрона» на 24 июня 2026 года.

Расстались с тремя игроками

«Акрон» перестраивается после не самого удачного сезона. Тольяттинцы сохранили прописку в РПЛ благодаря победе по сумме двух стыковых матчей. Теперь красно-черным нужно усилиться, чтобы не оказаться в такой же ситуации в новом сезоне.

Пока «Акрон» в основном расстается с футболистами. Недавно команду покинули еще три игрока: защитник Боян Димоски, голкипер Александр Васютин и полузащитник Константин Марадишвили.

Димоски выступал за «Акрон» с 2023 года. Дважды защитник отправлялся в аренду – в «Партизан» и «Бачка Тополу». Боян Димоски помог тольяттинцам выйти в РПЛ. Всего за «молодых и звонких» македонец провел 42 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. Карьеру Димоски продолжит в македонской «Шкендии».

Александр Васютин перешел в «Акрон» перед дебютным сезоном команды в РПЛ. Вратарь принял участие в 23 играх (пять из них в прошедшем сезоне), восемь из которых провел «на ноль».

Константин Марадишвили присоединился к красно-черным в прошедшем сезоне. Полузащитник провел за «Акрон» 19 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Успехи на ЧМ-2026

В США, Канаде и Мексике продолжается мундиаль 2026 года. Напомним, игрок «Акрона» Жилсон Беншимол на чемпионате мира защищает цвета Кабо-Верде. В первом туре «синие акулы» сенсационно сыграли вничью с Испанией. Один из фаворитов турнира не смогли забить дебютантам мундиаля. Беншимол в первом туре остался в запасе.

Во втором туре кабовердцев ждал еще один серьезный соперник - Уругвай. Нападающий «Акрон» в этой игре вышел в стартовом составе. Беншимол не смог отличиться и был заменен на 58 минуте, а сборная Кабо-Верде совершила еще одну сенсацию: вновь ничья с фаворитом, на этот раз небезголевая – 2:2.

В последнем туре группового этапа Кабо-Верде сыграет с Саудовской Аравией. В случае победы дебютанты ЧМ выйдут из группы. Потенциально, для выхода «синим акулам» может хватить даже ничьи.

Тренировочная база в Тольятти

«Акрон» подготавливает тренировочную базу в Тольятти на территории стадиона «Торпедо». Сейчас там проходит реконструкция административно-бытового корпуса.

«Акрон» в настоящий момент ведет два масштабных инфраструктурных проекта: модернизацию «Акрон-Академии Коноплева» и строительство тренировочной базы для основной команды. Нам важно было начать с этого, чтобы сформировать фундамент для дальнейшего развития клуба. Полгода назад в Академии появился новый современный манеж - самый большой в Тольятти и окрестностях. К осени планируем обеспечить более эксклюзивные условия для тренировок команды на базе, где уже идут отделочные работы в хозяйственно-бытовом корпусе, на финальной стадии подготовки дополнительные поля с естественным покрытием», - комментирует работы генеральный директор тольяттинского клуба Константин Клюшев.

Жеребьевка Кубка России

Стали известны соперники «Акрона» на групповом этапе Кубка России в сезоне 2026/27. Недавно прошла жеребьевка. Красно-черные будут выступать в группе D с московскими ЦСКА и «Локомотивом» и «Ростовом».