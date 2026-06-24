В поселке Петра Дубрава Волжского района есть озеро, в народе именуемое Новым. Фото: предоставлено «КП»

В поселке Петра Дубрава Волжского района есть озеро, в народе именуемое Новым. Формально это пожарный водоем, фактически – излюбленное место отдыха для жителей не только Петра Дубравы, но и Кошелев-парка. Здесь люди рыбачат и устраивают пикники. Правовой статус не позволяет очистить озеро и привести его в порядок. Сейчас оно зарастает ряской и мусором, но местные жители борются за его чистоту и устраивают там субботники.

Мусор не поместился в одну машину

19 июня группа активистов отправилась на озеро, прихватив с собой лодку, большие мешки для мусора и перчатки. Алексей Быканов и Наталья Золотовская убирали береговую зону, Людмила Исаева с берега собирала ряску. А Анна Родионова на своей лодке, которую помог надуть отдыхающий на озере местный мальчишка, собирала мусор с акватории водоема. «Улов» оказался солидным: бутылки, пенопласт, банки и даже...качели. Пакеты с мусором не уместились в одну машину!

19 июня группа активистов провела субботник на озере. Фото: предоставлено «КП»

«В процессе возникли и трудности: было сломано одно весло, однако работа продолжилась без остановки. Ничего - куплю новое», – рассказала Анна.

«Улов» оказался солидным: бутылки, пенопласт, банки. Фото: предоставлено «КП»

Хотя усилиями четырех людей удалось сделать немало, и подобные акции у озера в Петра Дубраве проходят периодически, всего этого недостаточно. Водоем зарастает тиной, илом и мусором.

Пакеты с мусором не уместились в одну машину. Фото: предоставлено «КП»

Не место для отдыха

Озеро в Петра Дубраве находится на территории государственного лесного фонда и используется как пожарный водоем. Хотя, как говорят местные, для проезда пожарных машин там и дороги-то нет... Несколько лет назад администрация района пыталась оформить водоем как озеро Новое, но не удалось. Название, однако, прижилось.

В мае 2026 года по инициативе Анны Родионовой на озеро выезжала комиссия по экологии, природопользованию и охране окружающей среды общественной палаты Самарской области. Эксперты и общественники визуально оценили состояние озера, встретились с активистами и местной властью. Но, как рассказала «КП-Самара» Анна, документы по итогам встречи она так и не получила.

Местные жители не раз обращались в разные ведомства, но получить финансирование на очистку озера Новое так и не удалось. Они мечтают об организованном месте отдыха и купания. В Волжском районе есть два официальных пляжа в поселке Власть Труда, но добираться туда – объективно очень далеко.

Что будет дальше?

Активисты не опускают руки. Ранее жителям говорили, что, если получится согласовать работы и соблюсти все требования, благоустроить озеро можно будет за свой счет.

«Планирую на днях съездить на завод «Коммунар», который когда-то и создавал этот водоем, узнать больше о его истории. Обсудить, как нам общими усилиями перевести его по документам в озеро», – рассказала Анна Родионова «КП-Самара».

На озере нужно чистить дно. Анна уже обращалась к водолазам, они подсчитали, что за 5-дневную работу возьмут 325 тысяч рублей. Девушка обращалась к спонсорам за помощью, но пока поддержки не нашла. Она уверена, что, если продолжит борьбу за чистоту озера, обязательно добьется своего.

В июле активисты планируют снова провести субботник на озере Новое. Фото: предоставлено «КП»

Еще в планах сделать у озера деревянный настил, чтобы к воде было удобно подходить. Сколько это будет стоить, пока даже не считали, но есть надежда на помощь местных умельцев.

«Нас мало, но мы делаем важную и большую работу», – убеждена Анна.

Очистить озеро от ила, сделать деревянный настил – это, конечно, здорово. Но проблему мусора это не решит. Это не ряска, которая растет сама по себе. Мусор оставляют те самые люди, которые приходят на озеро отдыхать.

«Проблема требует не только разовых акций, но и изменения отношения к природе со стороны отдыхающих и местных жителей», – говорит Анна Родионова.

Несмотря на все препоны, в июле активисты планируют снова провести субботник на озере Новое. Наверняка, количество мусора снова будет исчисляться машинами. И они будут рады всем, кто поддержит их в этом стремлении облагородить кусочек природы в своем поселке.

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