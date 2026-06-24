«Пока существует дача, у кистевых хирургов всегда будет работа»: самарский врач Никита Князев рассказал о распространенных проблемах самарцев

Кистевой хирург Никита Князев рассказал о распространенных проблемах самарцев Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

За каждым диагнозом, операцией и успешным восстановлением пациента стоят годы обучения, профессиональный опыт, высокая ответственность и стремление помогать людям. Современная медицина охватывает множество направлений, каждое из которых требует глубоких знаний и постоянного совершенствования навыков. «КП-Самара» поговорила с врачом-ортопедом, кистевым хирургом Никитой Князевым. Специалист рассказал о тонкостях своей профессии, с какими проблемами чаще всего обращаются жители Самары, почему заболевания кисти становятся все более распространенными и чем опасен так называемый туннельный синдром, который сегодня все чаще диагностируют у людей разных возрастов.

- Как вы пришли в профессию?

– Эта история началась очень давно. Я учился в методико-техническом лицее в Самаре. После восьмого класса мы должны были выбрать направление, и я выбрал медицину, потому что очень любил биологию. У меня было два прекрасных преподавателя по биологии, которые вдохновили меня на этот выбор и направили. На ранних этапах я думал про эндокринологию, но выбор сменил. Я учился еще в те времена, когда студенты активно ходили по больницам и могли увидеть все медицинские направления. Я сходил к общим хирургам, там мне не очень понравилось, сходил к вертебрологам (специалисты, занимающиеся лечением патологий позвоночника — прим. ред.), но снова не зацепило. Тогда мне сказали: «Сходи посмотри еще это направление». Привели меня прямо в операционную к доктору, который оперировал руку. Я был в восторге, наблюдал за его работой 20 минут и понял, что хочу быть именно кистевым хирургом. Олег Семенкин стал моим учителем и наставником с большой буквы. С третьего курса я уже говорил, что буду кистевым хирургом, им я и стал. Действующим хирургом работаю девять лет, а если брать со студенческими практиками, то 13.

- С какими проблемами чаще всего обращаются самарцы?

– Они у нас делятся на несколько больших блоков. Первый блок – в основном это пациентки в возрасте 45+ лет с гормональным фоновым изменением. И параллельно с этим присутствие дачи в их жизни. Пока есть дача, всегда будут кистевые хирурги, и их должно быть много. Второй блок – активная молодежь из сферы флористов, барберов, стоматологов, хирургов, музыкантов. Все люди, кто активно двигает кистью. У них обычно нетипичные заболевания, которые, например, 20 лет назад даже не знали, как лечить, и списывали все на шейный отдел. На самом деле это были туннельные синдромы, которые сейчас очень быстро решаются. Еще один блок пациентов, которые к нам обращаются, – это люди с тяжелой физической работой, например, заводчане. Ну и отдельно выделяем пациентов, кто случайно травмировал руку. Я не пришиваю пальцы, а освобождаю нервы.

Любимая дачная рутина может навредить здоровью человека Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

- Какие вы делаете операции?

– 85% моих операций делаются под местной анестезией в пределах 10 минут. Это не страшнее, чем прием у стоматолога. Большая часть операций – это туннельный синдром, то есть зажатые нервы на руке. Это не только карпальный канал, у туннельного синдрома их восемь. Какие-то встречаются чаще, какие-то очень редко. По идее их все нужно оперировать, чтобы освободить нерв. Самая короткая операция длилась две минуты. Есть у нас и большие операции, больше всего я люблю заниматься артроскопией сустава. В каждый сустав можно зайти камерой, ее ширина не больше стержня ручки. В суставе сшиваем мениски, убираем ганглии, собираем кости. Длятся эти операции обычно 1,5 часа.

Мне запомнилась одна история с пациентом после ДТП. За помощью обратился молодой человек, у него оказался перебит локтевой нерв. Хотя подобных операций было десяток, почему-то запомнился именно этот случай. Рука была в плохом состоянии, казалось, что поздно оперировать, но мы с ним решили, что все-таки будем делать. Я ему пересаживал нерв с ноги на руку, на руке менял местами нервы. И с каждым плановым приемом его пальцы постепенно распрямлялись, а рука набирала мышцы. Рука стала функционировать так же, как и прежде.

- Какие уникальные операции вы проводите?

– Это малоинвазивные операции при туннельных синдромах, которые смотрят через УЗИ-аппарат, через прокол. В чем особенность? Под УЗИ-аппаратом видно больше, но к этому нужно дольше привыкать, дольше учиться. Если посмотреть на картинку обычному человеку, то он увидит серое на сером, а доктор увидит много нужной информации. Чем мне нравятся такие операции, во-первых, ты общаешься с пациентом, операция выглядит очень красиво и эстетично, как сказал мой коллега – благородная хирургия. При этом пациент сразу видит результат, у него освобождается нерв, и человек это чувствует. Реабилитация проходит в течение 1,5 месяцев. Человек может на следующий день после операции делать все, что захочет, но будут последствия заживления тканей. Поэтому пациенту стоит беречь себя, чтобы не случилось сильного рубца.

Врач поводит уникальную операцию Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

- Правда ли, что туннельный синдром развивается из-за компьютерной мыши?

– Работать компьютерной мышью легче, чем доить корову. И кто бы что не говорил, но руки – это рабочий инструмент человека. И от работы за компьютерной мышью рука неметь не будет, сама мышка ничего плохого в себе не несет. То, что туннельный синдром образовывается от компьютерной мыши – это большой миф. Разберем причины, от чего он происходит: первое – это генетическая предрасположенность. У каждого человека в нервах есть давление, мы знаем, что карпальный канал начинается в среднем от 27 мм ртутного столба, но у кого-то он начинается при 24, а у кого-то и при 32 не случается. Это чисто индивидуальность каждого человека, и ничего сделать с этим не можем. Второй момент – это тяжелая физическая работа, именно на постоянной основе. Если ты один раз перенес тяжелый пакет, то туннельный синдром не случится, а вот если ты 16 раз за сезон приехал поработать на даче с грядками, то здесь уже высокая вероятность.

Из современных причин – это мобильный телефон, планшет или джостик от приставки. Люди часто неправильно держат телефон, опираясь мизинцем на его основание. Телефон нужно ставить на подставку или приклеить попсокет на чехол.

Людям, которые работают в офисе, рекомендую купить подушечку под кисть, и чтобы локти не свисали со стола.

- Что делать, если начинает неметь рука и пальцы?

– Мы должны проанализировать, что мы сделали такого, что почувствовали онемение. Не тяните, обращайтесь к специалисту, лучше вам скажут, что с вами все в порядке. Носить ортез нужно строго по рекомендациям врача, он объяснит, как правильно его надевать, сколько по времени носить и другие нюансы. И перед обращением к доктору рекомендую сделать все исследования, а именно УЗИ и ЭНМГ. Многие боятся хирургов, думают, что мы сразу будем их резать. Мы не испытываем удовольствия от того, что режем человека. Если есть возможность обойтись без операций, то мы используем эту возможность, но бывают случаи, где без вмешательств не обойтись.