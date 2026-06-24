Компенсация за клещей: самарцы могут получить выплаты за укусы насекомых

Самарцы могут получить компенсацию Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Самарской области основной пик активности клещей приходится на май и первые месяцы лета. После холодов паразиты, ослабленные за зиму, особенно агрессивны, поэтому владельцы животных часто сталкиваются с неприятными последствиями. Как оказалось, в регионе есть система выплат за укусы клещей.

Объявление на почте

Корреспондент «КП-Самара» впервые столкнулся с объявлением о возможных компенсационных выплатах в отделении почты на улице Арбатской в Куйбышевском районе. На одном из стендов висел черно-белый листок, на котором было напечатано: «Получи до 25 тысяч рублей на лечение заболеваний после укуса клеща».

Полис для животных предлагали оформить в отделении всего за 550 рублей на один год. Обратиться за лечением при этом можно в любую ветеринарную клинику. Мы поговорили с сотрудниками отделения и выяснили, насколько часто жители обращаются за такой услугой и какие нюансы есть в страховании.

Застраховать от клещей можно и себя, и ребенка, и собаку

Полис добровольного медицинского страхования предлагают оформить прямо в отделении почты. За страхование человека от укуса клещей на один год нужно заплатить 380–390 рублей. Согласно представленным документам, страховым случаем считается документальное подтверждение обращения покусанного в медицинское учреждение.

Страховка при укусе животного составляет до 25 тысяч рублей, а для человека — до 500 тысяч рублей.

«В соответствии с условиями страхования в период действия договора в медицинские учреждения, имеющие договорные отношения со страховщиком, за медицинскими услугами по иммунизации, диагностике, дезинтоксикационной и противовоспалительной терапии, реабилитации в рамках программы добровольного медицинского страхования», — указано в документе.

Сотрудники почтового отделения в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» признались, что сами пользуются услугой вот уже несколько лет. По словам почтальонов, получить страховку за укус можно при предъявлении медицинской справки.

В страховое покрытие входят следующие заболевания: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз человека, а также клещевые геморрагические лихорадки.

Какие варианты защиты существуют

Помимо платного страхования, жители региона также могут воспользоваться некоторыми уже известными методами защиты. Среди них: ультразвуковые брелоки, спреи и аэрозоли, специальные костюмы и прививки для животных.

Ультразвуковой брелок обычно крепят на одежду, сумки или ставят рядом, если собрались на отдых с палатками. Он излучает ультразвук малой мощности, который, по заявлению производителя, блокирует сенсорные органы клещей. Радиус действия — от 1,5 до 2 метров.

Специальные спреи и костюмы — самые распространенные варианты защиты. Важно при использовании прочитать инструкцию. Например, некоторые репелленты нужно наносить на одежду и дать ей просохнуть перед тем, как надеть.

Таким образом, у самарцев есть сразу несколько способов защитить себя и своих питомцев от последствий укуса клеща. Чтобы минимизировать сам риск укуса, не стоит пренебрегать проверенными средствами защиты: репеллентами и специальной одеждой.

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