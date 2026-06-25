Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".
Самарские «Крылья Советов» готовятся к очередному сезону Российской премьер-лиги. Прошедший сезон получился для зелено-бело-синих непростым. Команда испытывала различные проблемы: травмы, долги, смена главного тренера. Однако клуб выполнил главную задачу – сохранил место в РПЛ, заняв итоговое 11 место в турнирной таблице чемпионата. В новом сезоне будет выступать обновленная команда: у кого закончился контракт, у кого закончилось арендное соглашение, кто-то может сменить клубную прописку до конца трансферного окна.
Сезон 2026/2027 начнется для «Крыльев Советов» выездной игрой с московским «Динамо». Матч запланирован на 24-27 июля.
Первый круг завершится для волжан 20-23 ноября игрой на выезде с «Ростовом». На зимнюю паузу зелено-бело-синие уйдут после 17 тура, который запланирован на 4-7 декабря. В 17 туре «Крылья» сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо».
Возобновится чемпионат 26 февраля-1 марта: в эти дни «Крылья Советов» примут на своем поле столичный «Локомотив».
Завершится сезон для «Крыльев» областным дерби с «Акроном». Как обычно, все игры пройдут в один день – на этот раз 29 мая. В этом матче самарцы будут хозяевами поля. Дерби первого круга пройдет 21-24 августа в рамках 5 тура РПЛ – номинальным хозяином стадиона будет «Акрон».
Первый круг
1 тур. 24-27 июля, пятница – понедельник, «Динамо» – «Крылья Советов»
2 тур. 31 июля-3 августа, пятница – понедельник, ЦСКА – «Крылья Советов»
3 тур. 7-10 августа, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Балтика»
4 тур. 14-17 августа, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
5 тур. 21-24 августа, пятница – понедельник, «Акрон» – «Крылья Советов»
6 тур. 28-31 августа, пятница – понедельник, «Ахмат» – «Крылья Советов»
7 тур. 4-7 сентября, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Краснодар»
8 тур. 11-14 сентября, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Родина»
9 тур. 15-17 сентября, вторник – четверг, «Локомотив» – «Крылья Советов»
10 тур. 9-12 октября, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Спартак»
11 тур. 16-19 октября, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Факел»
12 тур. 23-26 октября, пятница – понедельник, «Рубин» – «Крылья Советов»
13 тур. 30 октября-2 ноября, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Зенит»
14 тур. 6-8 ноября, пятница – воскресенье, «Крылья Советов» – «Оренбург»
15 тур. 20-23 ноября, пятница – понедельник, «Ростов» – «Крылья Советов»
Второй круг
16 тур. 27-30 ноября, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Динамо»
17 тур. 4-7 декабря, пятница – понедельник, «Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
18 тур. 26 февраля-1 марта, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Локомотив»
19 тур. 5-8 марта, пятница – понедельник, «Краснодар» – «Крылья Советов»
20 тур. 12-15 марта, пятница – понедельник, «Оренбург» – «Крылья Советов»
21 тур. 19-21 марта, пятница – воскресенье, «Крылья Советов» – «Ахмат»
22 тур. 2-5 апреля, пятница – понедельник, «Родина» – «Крылья Советов»
23 тур. 9-12 апреля, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Ростов»
24 тур. 16-19 апреля, пятница – понедельник, «Зенит» – «Крылья Советов»
25 тур. 23-26 апреля, пятница – понедельник, «Балтика» – «Крылья Советов»
26 тур. 30 апреля-3 мая, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – ЦСКА
27 тур. 7-10 мая, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Рубин»
28 тур. 14-17 мая, пятница – понедельник, «Факел» – «Крылья Советов»
29 тур. 21-24 мая, пятница – понедельник, «Спартак» – «Крылья Советов»
30 тур. 29 мая, суббота, «Крылья Советов» – «Акрон»
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