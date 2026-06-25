«Крылья Советов» начнут сезон на выезде с «Динамо», а закончат дома областным дерби с «Акроном» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» готовятся к очередному сезону Российской премьер-лиги. Прошедший сезон получился для зелено-бело-синих непростым. Команда испытывала различные проблемы: травмы, долги, смена главного тренера. Однако клуб выполнил главную задачу – сохранил место в РПЛ, заняв итоговое 11 место в турнирной таблице чемпионата. В новом сезоне будет выступать обновленная команда: у кого закончился контракт, у кого закончилось арендное соглашение, кто-то может сменить клубную прописку до конца трансферного окна.

Сезон 2026/2027 начнется для «Крыльев Советов» выездной игрой с московским «Динамо». Матч запланирован на 24-27 июля.

Первый круг завершится для волжан 20-23 ноября игрой на выезде с «Ростовом». На зимнюю паузу зелено-бело-синие уйдут после 17 тура, который запланирован на 4-7 декабря. В 17 туре «Крылья» сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо».

Возобновится чемпионат 26 февраля-1 марта: в эти дни «Крылья Советов» примут на своем поле столичный «Локомотив».

Завершится сезон для «Крыльев» областным дерби с «Акроном». Как обычно, все игры пройдут в один день – на этот раз 29 мая. В этом матче самарцы будут хозяевами поля. Дерби первого круга пройдет 21-24 августа в рамках 5 тура РПЛ – номинальным хозяином стадиона будет «Акрон».

Календарь игр «Крыльев Советов» в РПЛ в сезоне 2026/2027

Первый круг

1 тур. 24-27 июля, пятница – понедельник, «Динамо» – «Крылья Советов»

2 тур. 31 июля-3 августа, пятница – понедельник, ЦСКА – «Крылья Советов»

3 тур. 7-10 августа, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Балтика»

4 тур. 14-17 августа, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)

5 тур. 21-24 августа, пятница – понедельник, «Акрон» – «Крылья Советов»

6 тур. 28-31 августа, пятница – понедельник, «Ахмат» – «Крылья Советов»

7 тур. 4-7 сентября, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Краснодар»

8 тур. 11-14 сентября, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Родина»

9 тур. 15-17 сентября, вторник – четверг, «Локомотив» – «Крылья Советов»

10 тур. 9-12 октября, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Спартак»

11 тур. 16-19 октября, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Факел»

12 тур. 23-26 октября, пятница – понедельник, «Рубин» – «Крылья Советов»

13 тур. 30 октября-2 ноября, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Зенит»

14 тур. 6-8 ноября, пятница – воскресенье, «Крылья Советов» – «Оренбург»

15 тур. 20-23 ноября, пятница – понедельник, «Ростов» – «Крылья Советов»

Второй круг

16 тур. 27-30 ноября, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Динамо»

17 тур. 4-7 декабря, пятница – понедельник, «Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»

18 тур. 26 февраля-1 марта, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Локомотив»

19 тур. 5-8 марта, пятница – понедельник, «Краснодар» – «Крылья Советов»

20 тур. 12-15 марта, пятница – понедельник, «Оренбург» – «Крылья Советов»

21 тур. 19-21 марта, пятница – воскресенье, «Крылья Советов» – «Ахмат»

22 тур. 2-5 апреля, пятница – понедельник, «Родина» – «Крылья Советов»

23 тур. 9-12 апреля, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Ростов»

24 тур. 16-19 апреля, пятница – понедельник, «Зенит» – «Крылья Советов»

25 тур. 23-26 апреля, пятница – понедельник, «Балтика» – «Крылья Советов»

26 тур. 30 апреля-3 мая, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – ЦСКА

27 тур. 7-10 мая, пятница – понедельник, «Крылья Советов» – «Рубин»

28 тур. 14-17 мая, пятница – понедельник, «Факел» – «Крылья Советов»

29 тур. 21-24 мая, пятница – понедельник, «Спартак» – «Крылья Советов»

30 тур. 29 мая, суббота, «Крылья Советов» – «Акрон»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал