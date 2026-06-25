Тольяттинский «Акрон» готовится к своему третьему сезону в Российской премьер-лиге. Красно-черные ярко заявили о себе в дебютном сезоне, однако в прошедшем испытывали трудности. «Акрон» финишировал на 13 месте в турнирной таблице и попал в зону стыковых матчей. По сумме двух игр волжане оказались сильнее волгоградского «Ротора» и сохранили прописку в элите российского футбола. Сейчас в клубе идет перестройка. В новом сезоне мы увидим обновленную команду, которая постарается забраться как можно выше в турнирной таблице и не окажется в опасной зоне.
Сезон 2026/2027 тольяттинцы начнут домашней игрой с действующим чемпионом страны – «Зенитом». Матч пройдет в Самаре 24-27 июля.
Первый круг для «Акрона» завершится 20-23 ноября игрой на своем поле с «Факелом». На зимнюю паузу тольяттинцы уйдут после 17 тура, в котором примут «Оренбург». Игра 17 тура запланирована на 4-7 декабря.
Возобновится сезон 26 февраля-1 марта. В 18 туре красно-черные сыграют на выезде с «Ахматом».
В последнем туре чемпионата «Акрон» ждет областное дерби с «Крыльями Советов». Традиционно матчи 30 тура проходят в один день. В этом сезоне заключительный тур РПЛ пройдет 29 мая. В этом матче «Акрон» будет играть в качестве гостя. Второй матч дерби состоится в первом круге – в 5 туре чемпионата 21-24 августа. Здесь «Акрон» выступит хозяином поля.
Первый круг
1 тур. 24-27 июля, пятница – понедельник, «Акрон» – «Зенит»
2 тур. 31 июля-3 августа, пятница – понедельник, «Акрон» – «Рубин»
3 тур. 7-10 августа, пятница – понедельник, «Локомотив» – «Акрон»
4 тур. 14-17 августа, пятница – понедельник, «Родина» – «Акрон»
5 тур. 21-24 августа, пятница – понедельник, «Акрон» – «Крылья Советов»
6 тур. 28-31 августа, пятница – понедельник, «Акрон» – ЦСКА
7 тур. 4-7 сентября, пятница – понедельник, «Оренбург» – «Акрон»
8 тур. 11-14 сентября, пятница – понедельник, «Краснодар» – «Акрон»
9 тур. 15-17 сентября, вторник – четверг, «Акрон» – «Ахмат»
10 тур. 9-12 октября, пятница – понедельник, «Ростов» – «Акрон»
11 тур. 16-19 октября, пятница – понедельник, «Динамо» (Махачкала) – «Акрон»
12 тур. 23-26 октября, пятница – понедельник, «Акрон» – «Динамо»
13 тур. 30 октября-2 ноября, пятница – понедельник, «Балтика» – «Акрон»
14 тур. 6-8 ноября, пятница – воскресенье, «Спартак» – «Акрон»
15 тур. 20-23 ноября, пятница – понедельник, «Акрон» – «Факел»
Второй круг
16 тур. 27-30 ноября, пятница – понедельник, «Рубин» – «Акрон»
17 тур. 4-7 декабря, пятница – понедельник, «Акрон» – «Оренбург»
18 тур. 26 февраля-1 марта, пятница – понедельник, «Ахмат» – «Акрон»
19 тур. 5-8 марта, пятница – понедельник, «Акрон» – «Спартак»
20 тур. 12-15 марта, пятница – понедельник, «Акрон» – «Динамо» (Махачкала)
21 тур. 19-21 марта, пятница – воскресенье, «Зенит» – «Акрон»
22 тур. 2-5 апреля, пятница – понедельник, «Акрон» – «Локомотив»
23 тур. 9-12 апреля, пятница – понедельник, «Факел» – «Акрон»
24 тур. 16-19 апреля, пятница – понедельник, «Акрон» – «Краснодар»
25 тур. 23-26 апреля, пятница – понедельник, «Акрон» – «Ростов»
26 тур. 30 апреля-3 мая, пятница – понедельник, «Динамо» – «Акрон»
27 тур. 7-10 мая, пятница – понедельник, ЦСКА – «Акрон»
28 тур. 14-17 мая, пятница – понедельник, «Акрон» – «Родина»
29 тур. 21-24 мая, пятница – понедельник, «Акрон» – «Балтика»
30 тур. 29 мая, суббота, «Крылья Советов» – «Акрон»