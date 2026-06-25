«Акрон» завершит сезон 2026/2027 областным дерби с «Крыльями Советов» Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» готовится к своему третьему сезону в Российской премьер-лиге. Красно-черные ярко заявили о себе в дебютном сезоне, однако в прошедшем испытывали трудности. «Акрон» финишировал на 13 месте в турнирной таблице и попал в зону стыковых матчей. По сумме двух игр волжане оказались сильнее волгоградского «Ротора» и сохранили прописку в элите российского футбола. Сейчас в клубе идет перестройка. В новом сезоне мы увидим обновленную команду, которая постарается забраться как можно выше в турнирной таблице и не окажется в опасной зоне.

Сезон 2026/2027 тольяттинцы начнут домашней игрой с действующим чемпионом страны – «Зенитом». Матч пройдет в Самаре 24-27 июля.

Первый круг для «Акрона» завершится 20-23 ноября игрой на своем поле с «Факелом». На зимнюю паузу тольяттинцы уйдут после 17 тура, в котором примут «Оренбург». Игра 17 тура запланирована на 4-7 декабря.

Возобновится сезон 26 февраля-1 марта. В 18 туре красно-черные сыграют на выезде с «Ахматом».

В последнем туре чемпионата «Акрон» ждет областное дерби с «Крыльями Советов». Традиционно матчи 30 тура проходят в один день. В этом сезоне заключительный тур РПЛ пройдет 29 мая. В этом матче «Акрон» будет играть в качестве гостя. Второй матч дерби состоится в первом круге – в 5 туре чемпионата 21-24 августа. Здесь «Акрон» выступит хозяином поля.

Календарь игр «Акрона» в РПЛ в сезоне 2026/2027

Первый круг

1 тур. 24-27 июля, пятница – понедельник, «Акрон» – «Зенит»

2 тур. 31 июля-3 августа, пятница – понедельник, «Акрон» – «Рубин»

3 тур. 7-10 августа, пятница – понедельник, «Локомотив» – «Акрон»

4 тур. 14-17 августа, пятница – понедельник, «Родина» – «Акрон»

5 тур. 21-24 августа, пятница – понедельник, «Акрон» – «Крылья Советов»

6 тур. 28-31 августа, пятница – понедельник, «Акрон» – ЦСКА

7 тур. 4-7 сентября, пятница – понедельник, «Оренбург» – «Акрон»

8 тур. 11-14 сентября, пятница – понедельник, «Краснодар» – «Акрон»

9 тур. 15-17 сентября, вторник – четверг, «Акрон» – «Ахмат»

10 тур. 9-12 октября, пятница – понедельник, «Ростов» – «Акрон»

11 тур. 16-19 октября, пятница – понедельник, «Динамо» (Махачкала) – «Акрон»

12 тур. 23-26 октября, пятница – понедельник, «Акрон» – «Динамо»

13 тур. 30 октября-2 ноября, пятница – понедельник, «Балтика» – «Акрон»

14 тур. 6-8 ноября, пятница – воскресенье, «Спартак» – «Акрон»

15 тур. 20-23 ноября, пятница – понедельник, «Акрон» – «Факел»

Второй круг

16 тур. 27-30 ноября, пятница – понедельник, «Рубин» – «Акрон»

17 тур. 4-7 декабря, пятница – понедельник, «Акрон» – «Оренбург»

18 тур. 26 февраля-1 марта, пятница – понедельник, «Ахмат» – «Акрон»

19 тур. 5-8 марта, пятница – понедельник, «Акрон» – «Спартак»

20 тур. 12-15 марта, пятница – понедельник, «Акрон» – «Динамо» (Махачкала)

21 тур. 19-21 марта, пятница – воскресенье, «Зенит» – «Акрон»

22 тур. 2-5 апреля, пятница – понедельник, «Акрон» – «Локомотив»

23 тур. 9-12 апреля, пятница – понедельник, «Факел» – «Акрон»

24 тур. 16-19 апреля, пятница – понедельник, «Акрон» – «Краснодар»

25 тур. 23-26 апреля, пятница – понедельник, «Акрон» – «Ростов»

26 тур. 30 апреля-3 мая, пятница – понедельник, «Динамо» – «Акрон»

27 тур. 7-10 мая, пятница – понедельник, ЦСКА – «Акрон»

28 тур. 14-17 мая, пятница – понедельник, «Акрон» – «Родина»

29 тур. 21-24 мая, пятница – понедельник, «Акрон» – «Балтика»

30 тур. 29 мая, суббота, «Крылья Советов» – «Акрон»