Погода в последние выходные июня приготовила для самарцев неприятный сюрприз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарскую область возвращаются дожди. Они пройдут в выходные и принесут небольшое похолодание. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в выходные 27-28 июня 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в субботу, 27 июня, в Самаре будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха составит +16...+21 градус.

В воскресенье, 28 июня, также ожидаются осадки. Температура воздуха составит +17...+22 градуса. Порывы северного, северо-западного ветра достигнут 8-13 м/с.

Метеорологи Gismeteo обещают самарцам дожди в ночь на субботу, 27 июня. Днем осадков не будет, температура воздуха составит +21 градус. В воскресенье, 28 июня, обильные осадки ожидаются днем. Похолодает до +17 градусов.

Метеорологи Яндекс Погоды прогнозируют в Самаре солнечную субботу, 27 июня. Дождей не будет, температура воздуха составит +17 градусов. В воскресенье, 28 июня, дожди вернутся и будут идти в течение всего дня. Температура воздуха опустится до +15 градусов.

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