Зомби, сказочные царевны и тотемные фигуры: почему стоит посетить бал кукол-2026 в Самаре

В Самаре открылась выставка "Бал кукол" Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Для тех, кто не перестает верить в сказку и восхищаться искусством ручной работы, в Самаре вновь открылись двери «Бала кукол». У жителей и гостей города есть три дня, чтобы погрузиться в настоящий мир фантазии, где рядом с очаровательными царевнами соседствуют пугающе реалистичные куклы-зомби, а фигурки цирковых артистов будто готовы ожить в любую минуту. Более 200 мастеров со всей России привезли в Самару свои авторские работы, каждая из которых хранит собственную историю и характер. Чем удивляет выставка в этом году и какие экспонаты уже покорили сердца посетителей, рассказываем в репортаже «КП-Самара».

Куклы от 5 до 100 тысяч

«Бал кукол» уже много лет путешествует по городам России, объединяя мастеров авторской куклы и любителей необычного искусства. Для художников это возможность обменяться опытом, показать свои новые работы и познакомиться с коллегами, а для посетителей – увидеть сотни уникальных экспонатов в одном месте. Самарцы полюбили выставку настолько, что она приезжает в город уже в третий раз. На ней представлены куклы, выполненные в самых разных техниках и стилях, от классических красавиц до фантазийных персонажей и современных арт-объектов.

Среди участников есть как начинающие авторы, так и признанные мастера с многолетним опытом. Приобрести понравившуюся работу может любой желающий, цены на авторские куклы начинаются примерно от 5 тысяч рублей, а стоимость самых сложных и эксклюзивных экземпляров достигает 100 тысяч рублей и выше.

На выставке куклы стоят от 5 до 100 тысяч рублей Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Выставка поражает своим масштабом. Чтобы внимательно рассмотреть каждую авторскую куколку и игрушку, потребуется немало времени. Уже в самом начале посетителей встречают очаровательные цирковые зверушки, задающие особую атмосферу экспозиции. Во многих работах чувствуется вдохновение цирковым искусством.

Игрушки выполнены в смешанной авторской технике с использованием ДАС и глины для лепки. Часть экспонатов отличается подвижностью и вполне подходит для детских игр, тогда как другие представляют собой настоящие коллекционные произведения, созданные исключительно для созерцания и эстетического удовольствия.

На выставке много цирковых игрушек Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Когда мы начали лепить кукол, вместе с соавтором, то чисто случайно решили, что будем делать цирк, идея сама родилась. Я окончила художественную школу, а куклами занимаюсь уже год», – рассказывает мастер Екатерина о своем творчестве.

Сказочная атмосфера

Особое место на выставке занимают сказочные принцессы, словно сошедшие со страниц произведений Александра Пушкина. Их изящные наряды, благородные черты лица и тщательно проработанные детали мгновенно переносят зрителей в волшебный мир русских сказок.

Куклы, словно из сказок пушкина Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Сказочная атмосфера продолжается в композиции, посвященной любимому советскому мультфильму «Бременские музыканты». Знакомые с детства герои Трубадур, Принцесса и их верные друзья-животные выполнены с большим вниманием к деталям. Кажется, еще мгновение, и они оживут и запоют свои знаменитые веселые песни.

На выставке представлены более 200 художников Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Если пройти немного вглубь павильона, взгляд непременно остановится на ярко-зеленом стенде с крупной надписью «Дебри». Здесь на небольшой экспозиционной площадке разворачивается настоящий мир славянской мифологии. Леший, русалки и другие загадочные обитатели лесных чащ словно оживают в авторских работах. Каждая фигурка становится частью единой истории, приглашая зрителей заглянуть в сказочный лес, где древние легенды обретают новое художественное воплощение.

Настоящая славянская мифология Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Ужасно красивые»

Не обошлось на выставке и без экспонатов для тех, кто любит необычные и немного пугающие образы. Здесь можно встретить кукол-зомби, многоглазых существ, персонажей с двумя головами и других фантастических созданий, вызывающих одновременно любопытство и легкий трепет.

Игрушки с готической атмосферой Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Такая экспозиция особенно понравится поклонникам готической эстетики и фильмов Тима Бертона, где причудливое, загадочное и немного мрачное неизменно сочетается с особым художественным очарованием.

Куклы-зомби и многоглазки Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Есть необычные и пугающие куклы Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Яблоки и мороженое для кукол

Конечно, на выставке нашлось место и для классических, всеми любимых образов. Изящные куколки в пышных платьях, забавные игрушки-зверята, композиции в духе советской эстетики и множество миниатюрных, искусно выполненных предметов.

Представлены и милые куклы в розовых нарядах Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Игрушки с советской эстетикой Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Здесь можно приобрести не только саму куклу, но и миниатюрную одежду, мебель, посуду и даже еду для нее.

Здесь можно собрать настоящую продуктовую корзину Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Для куклы можно купить аксессуары и одежду Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Свет и тьма

Среди ярких и сказочных композиций есть необычные экспонаты, которые издалека кажутся тотемными фигурами. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что автор намеренно разделил их на светлые и темные фигуры, вложив в эту композицию глубокий социальный смысл.

Авторский проект о светлом и темном в человеке Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Это авторский проект «Все мы в той жизни пилигрим», это символ наших чувств и эмоций. Они не всегда радостные, это наша внутренняя боль (серые фигуры), а светлые фигуры символизируют радость, любовь и чистоту, которая есть в каждом человеке. Чтобы вас не сломала боль – несите внутренний свет», – рассказала автор Татьяна Козлова.

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