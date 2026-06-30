«Не нужно бояться отдавать ребенка на занятия в раннем возрасте»: Оксана Быстрова и Владислав Маслаков о развитии дзюдо в Самарской области

Оксана Быстрова и Владислав Маслаков стали гостями программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара»

Пресс-секретарь федерации дзюдо Самарской области Оксана Быстрова и тренер региональной федерации дзюдо Владислав Маслаков стали гостями программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара». Они рассказали об успехах самарских спортсменов, где и какие соревнования проходят на территории Самарской области, а также о том, с какого возраста можно отдавать ребенка на дзюдо.

- Расскажите подробнее о недавних успехах самарских дзюдоистов.

Быстрова: - Очень хочется подробно рассказать, потому что мы гордимся достижениями наших спортсменов. Они действительно очень серьезные. Наш самарский спортсмен Рамил Гуломалиев на международных соревнованиях памяти Гулидова, которые прошли в Красноярске, завоевал серебряную медаль. Это очень значимое достижение, потому что турнир был международным. Он собрал дзюдоистов из десяти стран: России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Франции. И на таком уровне наш самарский спортсмен, тренером которого является Эдик Антонян, завоевал серебряную медаль. Очень крутое достижение, гордимся.

Очень хочется упомянуть и достижения наших девушек. Женское дзюдо в Самарской области всегда было сильным. Спортсменки Стефания Власова и Вита Майданик на Кубке России по дзюдо, который прошел 21 июня, тоже завоевали медали. Стефания Власова выиграла серебро. Это спортсменка нашего самарского тренера Сергея Герасимова. А Вита Майданик, тольяттинская спортсменка, ученица Павла Завьялова, завоевала бронзу. Это тоже очень значимое достижение.

Невозможно не упомянуть прошедший чемпионат ПФО в Уфе. Самарские спортсмены собрали 12 медалей. Традиционно мы приезжаем с большим количеством медалей, и в этот раз тоже повторили, закрепили свой успех.

На днях завершились всероссийские соревнования на призы общества «Динамо». Здесь мы тоже показали достойный результат.

- Этот год складывается успешнее, чем предыдущие? Или это стабильный уровень области?

Быстрова: - Знаете, начиная с 2012 года, когда наш спортсмен, гордость Самарской области, Тагир Хайбулаев победил на Олимпиаде, каких-то провальных лет в истории самарского дзюдо я не могу вспомнить. С тех пор произошел бурный рост, возросла популярность дзюдо в регионе. Это объяснимо, потому что золото на Олимпиаде - большая гордость для Самары. И все ринулись в залы заниматься дзюдо.

Поэтому провальных лет не было. Наши спортсмены традиционно показывают высокий результат. И, конечно, хочется отметить немалую заслугу в этом федерации дзюдо Самарской области, потому что много усилий прикладывается и к популяризации этого вида спорта, и к его развитию.

- Насколько дзюдо популярно в Самарской области? Действительно ли много людей приходит в этот спорт?

Маслаков: - Дзюдо всегда являлось одним из самых популярных видов боевых искусств. Если взять количество стран, участвующих в Олимпиаде, или областной чемпионат, первенство области, и сравнить с другими видами спорта, то по заявкам практически в любой весовой категории в дзюдо, как правило, будет больше участников.

Конкуренция намного выше в этом виде спорта, чем во многих других. Например, если сравнивать с тем же боксом или тайским боксом, то по количеству детей и по конкуренции внутри вида спорта дзюдо лидирует.

- Был «бум» популярности после 2012 года. А в последние годы интерес к дзюдо растет?

Маслаков: - После 2012 года стабильно каждый год дети приходят и уходят. В основном больше приходит, чем уходит. Не было какого-то года, когда пришло определенно больше людей, чем в любой другой. Все стабильно. Но после 2012 года, да, можно сказать, дзюдо стало более популярным.

- В ноябре 2025 года в Самаре прошел международный форум «Россия – спортивная держава». Федерация дзюдо на нем была представлена.

Быстрова: - Да, у федерации дзюдо была своя площадка, были показательные выступления наших спортсменов. В том числе на площадке присутствовал исполнительный директор областной федерации Надир Тимергазин. Мы гордимся, что один из руководящих постов в нашей федерации занимает участник специальной военной операции.

Нашу площадку посетили высокие гости, отметили высокий уровень организации. И я могу сказать, что проведение этого форума действительно стало одним из дополнительных толчков к дальнейшему развитию дзюдо. Форум еще больше повысил популярность дзюдо в нашем регионе. После этого действительно был приток детей в залы. Иногда желающих столько, сколько не в состоянии принять все залы.

Маслаков: - Да, все верно. Хотел бы добавить про форум. Мы отправляли туда своих воспитанников с тренерами. Когда дети приходят на форум как зрители, просто посмотреть, и видят площадку, где ребята показывают выступление, выполняют те или иные приемы, это вызывает у них огромное желание тоже пойти в секцию. Потому что они видят: такие же ребята, примерно такого же возраста, умеют делать такие вещи.

- Где тренируются наши спортсмены, которые потом представляют Самарскую область на высочайшем уровне? Как обстоят дела с тренерским составом?

Маслаков: - В Самарской области очень много высококвалифицированных тренеров - практически на каждом шагу. Все зависит от того, про какой уровень мы говорим. Если говорим про детско-юношеское дзюдо, это одни клубы. Если говорим уже про профессионалов, которые выступают среди мужчин и ездят на международные старты, то это уже к Александру Иванову, Анне Сараевой. Не буду перечислять все фамилии, очень много тренеров, которые подготавливают профессиональных спортсменов и ведут их за руку с 7 до 30 лет.

Клубов много, дефицита спортивной инфраструктуры нет. В основном все клубы, которые на слуху, имеют профессиональных тренеров. Они получили должное образование, знают, что делать, какие нагрузки давать детям или юношам.

Однако есть и неквалифицированные тренеры. Очень важно понимать, куда вы отдаете своего ребенка, как там будут следить за выполнением физических упражнений, за его самочувствием во время тренировки. Ребенок должен постоянно проходить медкомиссии, чтобы подтверждать годность к занятиям этим видом спорта. Некоторые тренеры не обращают на это внимания и ссылаются на материальную часть. Нужно обращать внимание, зачисляют вашего ребенка в спортшколу или вы просто пришли в какой-то подвальный зал.

- Помимо тренировок, в Самаре проходят различные соревнования. Где наш регион их принимает?

Быстрова: - У нас традиционно несколько площадок, на которых мы проводим соревнования по дзюдо. Если говорить про Самару, это, конечно, МТЛ Арена - одна из лучших площадок. Также «Грация» - очень хорошая площадка. Но хочу подчеркнуть, что география проведения турниров не ограничивается только Самарой. Крупные турниры на очень достойном уровне проводят и в Тольятти, и в Сызрани. Это очень важно и способствует популяризации и распространению дзюдо. Если говорить про популярность дзюдо - практически во всех муниципальных районах в том или ином виде дзюдо у нас представлено.

- С какого возраста можно отдавать ребенка на дзюдо? Например, с 10 лет уже можно?

Маслаков: - Конечно, можно. Детей можно отдавать в дзюдо гораздо раньше. Я считаю, что с 4-5 лет можно отдавать ребенка в группу начальной подготовки. Чтобы родителям не было страшно: в этом возрасте ребенок не будет проходить броски, болевые и удушающие приемы. Нет. До 7-8 лет, в зависимости от индивидуальных качеств ребенка, основной упор делается на развитие ловкости. Это акробатика, растяжка, формирование новых нейронных связей при выполнении упражнений, развитие межполушарных связей, улучшение координации движений.

Только потом, когда ребенок готов, когда у него хорошо развита опорно-двигательная система и вестибулярный аппарат, тренер переводит его к выполнению приемов. И то в игровой форме. Это приемы в стойке, игры, завязанные на борцовские качества: где-то повалить, где-то мячик забрать, где-то удержать мячик, находясь в партере, на животе. То есть не нужно бояться отдавать ребенка в дзюдо в раннем возрасте.

- А какие соревнования проходят на территории Самарской области?

Быстрова: - В этом году уже прошли первенства Самарской области до 13, до 15, до 18 и до 23 лет. Также прошел региональный чемпионат. В начале апреля - традиционные соревнования Самарской области памяти заслуженного тренера Павла Иваникова. Мы благодарим клуб «Мужество», который является организатором этих соревнований. Это очень популярный турнир, всегда приезжает много участников из других регионов, и он проводится на очень достойном уровне. Также в Сызрани в мае прошел турнир на призы заслуженного тренера России Цыцарева.

Сейчас у нас все на сборах, но в августе мы возобновим соревнования. Первый турнир после перерыва - соревнования Самарской области на призы Дуцева среди юношей и девушек до 15 лет по дзюдо.

Также в этом году ожидается еще одно соревнование в Самарской области, которое особенно хочется отметить, - Кубок митрополита Самарского и Новокуйбышевского среди мальчиков и девочек до 11 лет. Мы проводим его в сотрудничестве с РПЦ. Это очень интересно и необычно.

Еще предстоит первенство Самарской области до 21 года, в Сызрани крупные соревнования, посвященные памяти тренера Жигулева, а также будет турнир среди юношей и девушек до 18 лет имени заслуженного тренера России Геннадия Парсаева. Я лично его знала, поэтому очень рада, что удается проводить такой турнир. Этот турнир завершит календарный год.

У нас всегда насыщенный, плотный график соревнований. Мы проводим их на достойных площадках, поэтому всегда много зрителей.

- Можем ли мы назвать Самарскую область одним из лидеров в России по развитию дзюдо?

Быстрова: - Всегда говорю, что Самарская область традиционно является кузницей кадров российского дзюдо. Действительно, мы одни из лидеров, и это неоднократно подтверждалось нашим руководством и федерацией дзюдо России. Да, Самарская область - один из лидеров, мы держим планку.

Маслаков: - Соглашусь. Самарская область показывает стабильный результат на протяжении уже долгих лет. Очень много выходцев именно из Самарской области, которые по тем или иным причинам могут потом менять адрес проживания и регион, за который выступают. Также хочется отдельно отметить девушек. В Самарской области очень сильное женское дзюдо.