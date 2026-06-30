В Новокуйбышевске назрел конфликт в сфере ритуального бизнеса

«Благо-с» оказывает ритуальные услуги более 20 лет. Фото: предоставлено организацией инвалидов «Благо-С»

Более 25 лет в Новокуйбышевске работает Общественная Организация Инвалидов «Благо-С». Четверть века назад люди с ограниченными возможностями объединились, чтобы сообща решать свои проблемы - меньше зависеть от государства и родственников и иметь возможность строить собственную жизнь по своему сценарию. Им это удалось: со временем они научились помогать не только себе, но и землякам. Например, сегодня организация принимает активное участие в судьбах детей, чьи отцы погибли на СВО. Помогают семьям бойцов, трудоустраивают их вдов и регулярно перечисляют деньги волонтерским организациям.

Но такое положение вещей не всем по душе: недавно «Благо-С» обратилась в редакцию «Комсомолки» со словами: «Нам не только вставляют всевозможные палки в колеса, но и откровенно скатываются к неприкрытому бандитизму». Подробнее об этом в нашем материале.

Решили – сделали

Организация инвалидов «Благо-С» давно и успешно занимается оказанием ритуальных услуг. Когда-то на общем собрании постановили: «Хватит ходить с протянутой рукой, пора самим начать зарабатывать!». Пока думали, чем заняться, в городе как раз разорилась частная ритуальная контора (одна из двух в городе).

- Мы внимательно проанализировали причины падения, казалось бы, прибыльного бизнеса и решили заполнить образовавшуюся нишу, - рассказал председатель правления Юрий Яньшин. - Естественно, опыта в этом скорбном, но все-таки необходимом деле у нас не было никакого, как и денег. А начинать надо было с поиска места и здания. Выпросили у администрации города разрешения на аренду клочка земли почти на краю города, чтобы никому не мозолить глаза. После продолжительных мытарств нам выделили 80 кв. метров неподалеку от «больничного городка», который находится в Русских Липягах. Сами построили торговый павильон из профнастила - «избушку на курьих ножках», ведь рыть котлован и заливать его фундаментом средств не хватало. Торговать предметами ритуального обихода тоже не могли, поскольку для этого тоже требовались оборотные средства. Слава Богу, мир не без добрых людей, и фирмы, специализирующиеся в данной отрасли, пошли нам навстречу, отпуская товар под реализацию.

Организация активно участвует в спортивных мероприятиях. Фото: предоставлено организацией инвалидов «Благо-С»

Из лучших в отрасли

Инвалиды научились и сами изготавливать продукцию - обивать гробы, плести венки, шить одежду. Со временем осторожный скептицизм со стороны населения сменился доверием благодаря главному кредо «Благо-С» - отказу от бессовестной наживы, основанной на людском горе.

Для скорбящих родственников, которые не в состоянии оплатить даже минимальный перечень услуг, здесь разработали программу скидок, преференций и отсрочек платежей. В результате похороны в Новокуйбышевске, по утверждению ряда СМИ, стали одними из самых дешевых по губернии. Услугами «Благо-С» все чаще стали пользоваться жители Самары. Организация не единожды удостаивалась наград на областном уровне как лучшая в своей отрасли. С конкурентами «Благо-С» всегда старалась наладить честные деловые отношения, основанные на взаимовыручке во имя интересов клиентов.

- В результате мы обеспечили свою полную финансовую независимость, - говорит Юрий Витальевич. - Мы трудоустроили инвалидов. Мы сами себя кормим. Более того, оказываем на регулярной основе помощь инвалидам, даже не состоящим в наших рядах.

Организация поддерживает товарищей по несчастью не только материально, но и разнообразит их досуг. Приобретает абонементы на посещение оздоровительных комплексов города, организовывает круизы по Волге, привлекает к участию в спортивно-массовых мероприятиях, обеспечивает посещение театральных, цирковых и выставочных мероприятий.

Особо нуждающимся помогает с устройством в реабилитационные центры. Сейчас в фокусе внимания - семьи погибших на СВО бойцов.

- Многим почему-то не по нраву наше откровенное патриотическое мировоззрение, - считает Юрий Яньшин. - Но я верю, что мы выстоим и на этот раз.