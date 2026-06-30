«Самарский День поля» объединил свыше тысячи аграриев Поволжья и регионов России

Участниками «Самарского Дня поля» стали десятки сельхозпредприятий и компаний из разных регионов России. Фото: Алексей Камнев

Каждый гектар земли может стать источником максимальной прибыли. Как этого добиться, выясняли участники «Самарского Дня поля», организованного Агропромсоюзом Поволжья, Урала и Сибири при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. На площадке научно-исследовательского института «Жигулевские сады» в Красноярском районе Самарской области представителям сельхозпредприятий и фермерских хозяйств продемонстрировали достижения в селекции, обработке почв и защите растений, а также показали возможности современной агротехники и инноваций.

Платформа для роста

На опытном поле НИИ свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители, отечественные заводы-изготовители сельхозтехники, селекционно-семеноводческие компании. Свыше 200 участников развернули экспозиционные шатры, показывая, какими быстрыми темпами развивается отрасль сельского хозяйства в стране.

На торжественном открытии мероприятия заместитель председателя Правительства Самарской области – Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов подчеркнул, что на сегодня регион является опорным не только в Поволжье, но и в России.

- Мы динамично развиваем растениеводство, семеноводство, селекцию. Вкладываемся в модернизацию, применяем цифровизацию и беспилотные системы. Все это создает задел для продовольственной безопасности нашего государства и развития региона, – сказал глава ведомства. – «Самарский День поля» проходит на территории НИИ «Жигулевские сады», который в этом году отмечает 95-летие. Институт внес огромный вклад в развитие отечественной селекции – в выведение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.

По его словам, в рамках «Дня поля» важно показать достижения отечественной селекции. Импортозамещение – важная задача, поскольку это влияет на снижение себестоимости производимой продукции и повышении эффективности работы хозяйств.

Алексей Попов вручил представителям АПК региона почетные грамоты и благодарности Минсельхоза России. Кроме того, почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» отметили директора АО «Нива» Ставропольского района Инну Ускову. Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоили директору ЗАО «Бобровское» Кинельского района Александру Веревкину.

Председатель Агропромсоюза Поволжья, Урала и Сибири Олег Михеенко поблагодарил гостей «Дня поля» за продуктивное участие и инновации:

- Мы должны сейчас быть особенно сплоченными, и Агропромсоюз активно в этом участвует. Наши агрополигоны помогают аграриям знакомиться с новинками, наблюдать за испытаниями, общаться, заводить полезные знакомства для получения щедрых урожаев. Это не просто событие, а платформа для реальных изменений и роста в агросекторе Самарской области. Гости приобрели не только новые знания и контакты, но и конкретные решения, способные сделать их сезон-2026 по-настоящему рекордным.

Олег Михеенко поблагодарил гостей «Дня поля» за продуктивное участие и инновации. Фото: Алексей Камнев

«Умные гектары» в полях

На «Дне поля» прошли практические сессии по возможностям и перспективам АПК, новейшим технологиям в отрасли – защиты и питания растений, применения удобрений, методик обработки почвы, селекции.

На пленарном заседании, посвященном АПК региона, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Акимов сообщил, что в губернии засеяли 2,2 млн гектаров, в том числе увеличили площадь посевов под технические культуры, которые в этом году заняли около миллиона гектаров.

- В этом году мы фиксируем рост посевов подсолнечника, кукурузы на зерно и ячменя, одной из самых рентабельных культур по итогам прошлого года, – уточнил замминистра. – При этом сократились посевные площади под зернобобовые, яровую пшеницу, лен и овес. По предварительным расчетам, в этом году мы должны получить примерно 2,9 млн тонн зерновых культур, 1,2 млн тонн подсолнечника, 248 тысяч тонн картофеля и 300 тысяч тонн овощей.

Огромную роль в повышении эффективности отрасли играют беспилотные авиационные системы и точные цифровые технологии. Об этом на заседании говорил руководитель управления информатизации в АПК профильного министерства Алексей Лисицин:

- Спектр сельскохозяйственных операций, которые сегодня позволяют делать беспилотники, достаточно широкий: начиная от опрыскивания растений и внесения удобрений, заканчивая севом. В Самарской области основной функционал БАС – внесение средств защиты растений.

Эксперт пояснил, что при отсутствии собственных бортов и сложностей с юридическим оформлением полетов такие услуги аграриям предоставляют квалифицированные компании. По плану Минсельхоза России, в этом году с помощью беспилотников в Самарской области должны быть обработаны около 200 тысяч гектаров полей. Кроме дронов аграрии используют беспилотные наземные опрыскиватели, которые работают по заданной траектории.

- По оценкам специалистов, внедрение механизмов искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, в том числе за счет применения роботизированных и беспилотных систем, может обеспечить около 30 процентов экономии расходов, – резюмировал Алексей Лисицин.

Посетители «Дня поля» стали участниками круглых столов по семеноводству, технологиям в животноводстве и заготовке кормов, садоводстве и агрономии.

На мероприятии отметили победительниц первого регионального конкурса «Женщина в агропромышленном комплексе». Так, в номинации «Кто, если не я» первое место заняла руководитель семейного агропредприятия Хворостянского района Евгения Бесчетнова. В номинации «Превосходящая звезда» победила глава КФХ Челно-Вершинского района Елена Мельникова. В направлении «Суперженщина» лидером стала ведущий научный сотрудник и руководитель лаборатории технолого-аналитического сервиса Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Елена Шаболкина.

Сергей Акимов отметил победительниц регионального конкурса «Женщина в агропромышленном комплексе» (на фото Евгения Бесчетнова). Фото: Алексей Камнев

«Титаны» современной сельхозтехники

«Самарский День поля» стал площадкой для показа новинок агротехники и ее возможностей. Современные плуги, сеялки, опрыскиватели, агродроны, посевные комплексы наглядно показали, на что способны сельхозмашины нового поколения.

ООО «Группа Агротехника» – официальный дилер ведущих российских производителей почвообрабатывающей техники на территории Самарской и Ульяновской областей – представило культиваторы и дискаторы «АЛМАЗ» («Алтайские машиностроительные заводы), сеялки «Ривал», итальянские телескопические погрузчики, бразильский самоходный опрыскиватель «Джакто», китайский трактор, глубокорыхлители и плуги.

Директор ООО «Группа Агротехника» Юрий Соскин заверил, что фермер всегда нуждается в обновлении парка сельхозтехники, вопрос только в финансовых инструментах, способных обеспечить эту потребность.

- Представленные нами отечественные заводы сотрудничают с лизинговыми компаниями, в том числе с АО «Росагролизинг», которые предлагают аграриям приобрести эту технику на выгодных, часто льготных условиях, – добавил он. – Благодаря субсидированным ставкам предприятия и хозяйства получают возможность обновить парк без крупных первоначальных вложений, а производители – расширить продажи.

Несмотря на то, что по погодным условиям не смогли провести демо-показы агротехники, действующие и новые клиенты компании оценили по достоинству мощь полевых «титанов» и работу мобильных сервисных бригад, которые обеспечивают оперативную доставку, настройку и запуск техники в хозяйствах.

«Самарский День поля» стал площадкой для показа новинок агротехники и ее возможностей. Фото: Алексей Камнев

Демо-посевы: бестселлеры и новинки

Гости «Дня поля» посетили агрополигон – уникальную экспериментальную площадку, где под контролем специалистов – ученых и агрономов – высеваются десятки сортов и гибридов на опытных делянках. Организаторы подготовили демо-посевы с пшеницей, ячменем, кукурузой, подсолнечником, соей, горохом, льном, кормовыми культурами. На делянках десятки предприятий и компаний представили свыше 200 новинок. Например, посеяли более 50 гибридов подсолнечника, среди которых, например, новинки селекционной компании «Завагро». Посетители смогли оценить посевы в реальных почвенно-климатических условиях Самарской области.

Основная задача – максимально раскрыть потенциал каждого сорта с учетом количества осадков, состава почв, перепадов температур и других условий выращивания зерновых, масличных и бобовых культур.

- Наш проект «Агрополигоны Поволжья», который реализуется уже пять лет, ценен для сельхозпроизводителей тем, что отражает реальную ситуацию в большинстве хозяйств, – пояснил Олег Михеенко. – Мы провели комплексные демонстрации сортов и гибридов, испытали технологии в реальных, достаточно сложных условиях и уверены, что усилили компетенции многих специалистов. Сельхозпредприятия получили оптимальные решения для повышения маржинальности своей продукции. Мы помогаем аграриям выбрать рентабельную культуру и получить качественный урожай.

На агрополигоне посетители смогли оценить демо-посевы с десятками сортов и гибридов. Фото: Алексей Камнев

Надо сказать, что около 60% всех полей России, засеянных озимой и яровой пшеницей, заняты сортами, выведенными селекционерами Самарской области. Местные разработки вносят ключевой вклад в продовольственную безопасность и общее импортозамещение в агропромышленном комплексе.

На одной из делянок свои сорта продемонстрировало селекционно-семеноводческое предприятие «ЭкоНива-Семена» – один из крупнейших производителей семян полевых культур. Представитель компании Василий Панов отметил, что они сотрудничают с ведущими селекционными центрами, предлагая аграриям мировую и отечественную генетику.

- Предприятие на собственных полях выращивает разные культуры, которые используют не только для кормления своих животных на фермах, но и отправляют на внутренний и внешний рынки. Здесь мы представили семена сои, гороха, пшеницы, ячменя, овса, гречихи, чечевицы, кормовые травы, – уточнил Василий Панов. – На делянке наши действующие и новые партнеры оценили сорта – их генетику, кущение, урожайность, продуктивность, морозостойкость. Агроконсультант подбирает образцы для определенного региона и под конкретные задачи.

Гости площадки узнали секреты селекции и производства высококачественного сенажа. Фото: Алексей Камнев

Гости площадки смогли оценить не только посевы, но и узнали секреты селекции, производства высококачественного сенажа и увеличения молочной продуктивности.

Отдельная секция была посвящена вопросам получения грантов, правовой защиты бизнеса и поиску квалифицированных кадров в сельском хозяйстве, а также развитию семеноводства, кормозаготовок и животноводства. Специалисты управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области провели дискуссии с аграриями, переработчиками, представителями регионального агротуризма.

Косить по-жигулевски

В завершение насыщенной программы «Самарского Дня поля» все желающие приняли участие в мастер-классе по косьбе, который показал житель села Давлеткулово Камышлинского района Марат Шавалиев. Призер всероссийских и региональных соревнований в троеборье косарей, он в век высоких технологий по-прежнему дружит с косой и уверен, что это самый надежный инструмент, не требующий бензина и особых расходов.

Марат Шавалиев провел для участников мероприятия мастер-класс по косьбе. Фото: Татьяна ЗИНКЕВИЧ.

- С помощью косы, которой я орудую с детства, привожу в порядок двор в своем подсобном хозяйстве, – поделился косарь. – Важно настроить «угол атаки», подготовить косу – наточить и отбить, подобрать по размерам. Например, новичкам подойдет «пятерка». Для каждой травы нужна своя коса. Косьба полезна для здоровья и поддержания хорошей физической формы.