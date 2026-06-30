Выборы-2026

Сведения о размере и других условиях оплат услуг по размещению на страницах сетевого издания предвыборных агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва, назначенным на 20 сентября 2026 года

Сетевое издание «Комсомольская правда», www.kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), размещение на региональном сегменте сайта: www.samara.kp.ru.

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По вопросам размещения агитационных материалов обращаться:

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