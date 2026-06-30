Пять лет держал в страхе одиноких женщин. Как ловили самого сердобольного насильника Самары

В 2005 году женщины Самары боялись ложиться спать. Ходили слухи, что в городе орудует сексуальный маньяк, жертвами которого становятся одинокие самарчанки. Жизни он не лишал, но избежать изнасилований и ограбления удавалось единицам. Преступник действовал аккуратно: пробирался в квартиры на первых этажах под покровом ночи через форточки. В народе его так и прозвали – «самарский форточник». По документам – Александр Р., к тому моменту уже отсидевший срок за ограбление и изнасилование. В 2010 году насильника поймали и осудили на 15 лет. Рассказываем, что известно про Александра сегодня.
Мужчина держал в страхе одиноких самарчанок на протяжении пяти лет. Однако первые преступления начались гораздо раньше, еще в 90-х. В 1998 году Александра осудили на 9 лет за изнасилование и грабеж, в 2004 году он вышел по УДО. Казалось, что мужчина взялся за ум: он работал в коммерческой фирме, по вечерам подрабатывал в такси и закрутил роман с разведенной женщиной Верой. Однако старые привычки никуда не делись, и спустя год Александр взялся за старое.
Мужчина колесил на автомобиле, высматривая одиноких женщин в Кировском, Промышленном и Советском районах города. За некоторыми следил на протяжении нескольких дней, чтобы точно удостовериться, что жертва живет одна. А ночью, надев перчатки и прихватив фонарик, влезал в открытое окно или форточку и нападал на хозяйку квартиры.
Интересно, что особой жестокости он не проявлял. Женщин не бил, а после надругательств забирал ценные вещи и сбегал через форточку. Одна из жертв сильно удивила Александра. Забравшись в квартиру, он обчистил ее, а затем пригрозил хозяйке изнасилованием. На что женщина спокойно ответила: мол, презервативы в тумбочке.
В следующий раз мужчина сам отличился. Он проник в квартиру самарчанки Галины, которая спала вместе с трехлетним сыном. Сквозь сон женщина почуяла удушье, а открыв глаза, увидела насильника, который ослепил ее фонариком. Когда нападавший потребовал деньги, женщина, не мешкая, указала, где лежат ее сбережения – 1100 рублей. А потом внезапно заявила: «Хоть сто рублей оставь, ребенка нечем кормить!». На удивление преступник повиновался, забрал 1000 рублей и сбежал. Когда женщина пришла в себя, она обнаружила, что пропала клетка с волнистым попугайчком – самая странная добыча насильника. Позднее он заявит оперативникам: «Люблю я их!».
В общей сложности на счету Александра – 12 изнасилований и 22 ограбления. Поймать его удалось не сразу, только спустя пять лет, когда мужчина, наконец, совершил ошибку.
Выйти на след подозреваемого было сложно, потому что отпечатков он не оставлял, как и улик, а описание было весьма расплывчатым. Худощавый, выше среднего – единственные приметы, под которые подходила половина мужского населения Самары.
«Мы провели ряд генетических экспертиз и выяснили, что все 12 изнасилований совершил один и тот же человек. После этого начались поиски конкретного серийника», - рассказывали тогда в СУ СК по Самарской области.
Был составлен фоторобот, по которому Александра опознали во время визита в ломбард, куда он планировал сдать украденный мобильный телефон. Следователи сообщали: «Он словно ждал, что мы за ним придем». На допросе вел себя спокойно и признался во всех преступлениях.
Александра осудили по статьям 162 УК РФ (разбой), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), 161 УК РФ (грабеж), 131 УК РФ (изнасилование) и 158 УК РФ (кража). В январе 2011 года его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
Как удалось узнать «КП-Самара», Александр уже закончил отбывать наказание в колонии. За это время он женился, завел семью, начал новую жизнь.