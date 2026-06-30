Пять лет держал в страхе одиноких женщин. Как ловили самого сердобольного насильника Самары

Насильника задержали только спустя пять лет.

В 2005 году женщины Самары боялись ложиться спать. Ходили слухи, что в городе орудует сексуальный маньяк, жертвами которого становятся одинокие самарчанки. Жизни он не лишал, но избежать изнасилований и ограбления удавалось единицам. Преступник действовал аккуратно: пробирался в квартиры на первых этажах под покровом ночи через форточки. В народе его так и прозвали – «самарский форточник». По документам – Александр Р., к тому моменту уже отсидевший срок за ограбление и изнасилование. В 2010 году насильника поймали и осудили на 15 лет. Рассказываем, что известно про Александра сегодня.

Оставил 100 рублей для ребенка и украл попугая

Мужчина держал в страхе одиноких самарчанок на протяжении пяти лет. Однако первые преступления начались гораздо раньше, еще в 90-х. В 1998 году Александра осудили на 9 лет за изнасилование и грабеж, в 2004 году он вышел по УДО. Казалось, что мужчина взялся за ум: он работал в коммерческой фирме, по вечерам подрабатывал в такси и закрутил роман с разведенной женщиной Верой. Однако старые привычки никуда не делись, и спустя год Александр взялся за старое.

Мужчина колесил на автомобиле, высматривая одиноких женщин в Кировском, Промышленном и Советском районах города. За некоторыми следил на протяжении нескольких дней, чтобы точно удостовериться, что жертва живет одна. А ночью, надев перчатки и прихватив фонарик, влезал в открытое окно или форточку и нападал на хозяйку квартиры.

Интересно, что особой жестокости он не проявлял. Женщин не бил, а после надругательств забирал ценные вещи и сбегал через форточку. Одна из жертв сильно удивила Александра. Забравшись в квартиру, он обчистил ее, а затем пригрозил хозяйке изнасилованием. На что женщина спокойно ответила: мол, презервативы в тумбочке.

В следующий раз мужчина сам отличился. Он проник в квартиру самарчанки Галины, которая спала вместе с трехлетним сыном. Сквозь сон женщина почуяла удушье, а открыв глаза, увидела насильника, который ослепил ее фонариком. Когда нападавший потребовал деньги, женщина, не мешкая, указала, где лежат ее сбережения – 1100 рублей. А потом внезапно заявила: «Хоть сто рублей оставь, ребенка нечем кормить!». На удивление преступник повиновался, забрал 1000 рублей и сбежал. Когда женщина пришла в себя, она обнаружила, что пропала клетка с волнистым попугайчком – самая странная добыча насильника. Позднее он заявит оперативникам: «Люблю я их!».

В общей сложности на счету Александра – 12 изнасилований и 22 ограбления. Поймать его удалось не сразу, только спустя пять лет, когда мужчина, наконец, совершил ошибку.

«Словно ждал, что мы за ним придем»

Выйти на след подозреваемого было сложно, потому что отпечатков он не оставлял, как и улик, а описание было весьма расплывчатым. Худощавый, выше среднего – единственные приметы, под которые подходила половина мужского населения Самары.

«Мы провели ряд генетических экспертиз и выяснили, что все 12 изнасилований совершил один и тот же человек. После этого начались поиски конкретного серийника», - рассказывали тогда в СУ СК по Самарской области.

Был составлен фоторобот, по которому Александра опознали во время визита в ломбард, куда он планировал сдать украденный мобильный телефон. Следователи сообщали: «Он словно ждал, что мы за ним придем». На допросе вел себя спокойно и признался во всех преступлениях.

Александра осудили по статьям 162 УК РФ (разбой), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), 161 УК РФ (грабеж), 131 УК РФ (изнасилование) и 158 УК РФ (кража). В январе 2011 года его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Как удалось узнать «КП-Самара», Александр уже закончил отбывать наказание в колонии. За это время он женился, завел семью, начал новую жизнь.