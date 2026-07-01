Ушел на рыбалку и не вернулся. Поиски 22-летнего жителя Жигулевска обернулись трагедией

В Жигулевске попрощались с погибшим молодым парнем фото: социальные сети

Даже самая обычная, на первый взгляд, рыбалка может закончиться трагедией. Несколько дней назад в социальных сетях появилось сообщение о пропаже 22-летнего молодого человека. Он отправился на рыбалку, однако домой так и не вернулся. Позже стало известно, что эта поездка стала для него последней. Подробнее - в материале «КП-Самара».

Искали волонтеры, но нашли спасатели

В минувшую субботу, 27 июня, Иван ушел из дома и не вернулся. Последний раз его видели в поселке Яблоневый овраг в Жигулевске. Вскоре в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» появилась ориентировка о его пропаже. В комментариях местные жители писали, что в тот день парень направлялся на рыбалку и собирался плавать в заливе. К поискам подключились волонтеры и неравнодушные люди, однако обнаружить молодого человека удалось только водолазам поисково-спасательного отряда Тольятти.

«29 июня три водолаза ПСО Тольятти проводили поиски около города Жигулевск на реке Волге. Там во время рыбалки утонул молодой человек 2003 года рождения. В 09:05 водолазы приступили к обследованию дна. Утонувшего обнаружили на глубине четырех метров и доставили до береговой линии», — сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

«Мой сын погиб»

По словам очевидцев, в день исчезновения Ивана видели у берега вместе с друзьями. Один из комментаторов рассказал, что молодой человек подошел к компании отдыхающих, поинтересовался, купались ли они и какая температура воды. В ответ ему сообщили, что вода холодная.

Что именно произошло в тот день и при каких обстоятельствах случилась трагедия, пока неизвестно. Родные и близкие переживают тяжелую утрату. Мать Ивана сообщила на своей странице в социальных сетях, что церемония прощания состоится 1 июля в похоронном доме, где все желающие смогут проводить молодого человека в последний путь.

«Мой сын погиб. Приходите попрощаться с моим Ванькой», – написала мама мальчика.

У молодого человека остались двое младших братьев. О самом Иване известно немного, на своей странице в соцсетях он указывал, что любит фильм «Волк с Уолл-стрит», книгу «Дневник Реалиста» и увлекается игрой в шахматы.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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