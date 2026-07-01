Строительство станции метро "Театральная" в Самаре выходит на финишную прямую. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля 2026 года, депутаты комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству посетили строящуюся станцию метро «Театральная» в Самаре. Они оценили готовность объекта, пообщались с рабочими и обсудили, как новая станция впишется в транспортную инфраструктуру города. Корреспондент «КП-Самара» побывала на стройплощадке.

Депутаты Госдумы посетили стройплощадку станции метро "Театральная". Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Готовность станции – 80%

Станция метро «Театральная» в Самаре — один из самых долгожданных объектов в регионе. Ее готовность, по словам директора компании-генподрядчика «ВТС-Метро» Алексея Федосеева, составляет уже 80%. Основные монолитные работы выполнены на 99%, остались только технологические проемы. Сейчас на объекте трудятся порядка 250 человек в сутки, при необходимости число рабочих увеличивают до 350.

Сейчас на объекте трудятся порядка 250 человек в сутки. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Закончена проходка, ведется монтаж рельсовой решетки — это верхнее строение пути в тоннелях. Также монтируем кронштейны, прокладываем кабельные линии, монтируем светильники в тоннелях. Все в графике. В 2027 году поезда должны уже пойти», — рассказал Федосеев.

«Мы видели ровную площадку, а сегодня — уже станцию»

Председатель думского комитета Сергей Пахомов отметил, что два года назад, когда депутаты уже приезжали на это место, здесь была ровная площадка. Сегодня — уже станция.

«Первое впечатление — наконец-то. С одной стороны, да, с другой — качество работы и объем, который сделан, достаточно большой, — сказал Пахомов. — Надо сказать коллегам из регионального правительства большое спасибо. Такие сложные объекты всегда непросто реализовывать».

Так будет выглядеть новая станция метро в Самаре. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Первый заместитель председателя комитета ГД Владимир Кошелев добавил, что важно вписать новую станцию в общую логистическую цепочку города:

«Вся линия метро должна стать неотъемлемой частью всей логистической цепочки Самары. Чтобы для жителей это была абсолютно удобная логистика без светофоров, без пробок. Уже сейчас все подготовлено: все коридоры пробиты, проведено изъятие и расселение. Осталось основное — воплотить в жизнь».

«Надо инвестировать не в объекты, а в решение проблем»

Сергей Пахомов подчеркнул важность подхода: строить не ради строительства, а ради решения проблем жителей.

«Государственные деньги, будь то федерального или регионального бюджета, надо инвестировать не в объекты, а в решение проблем. Строительство одиннадцатой станции метро — это инвестиция в решение транспортных проблем», — сказал Пахомов.

Он добавил, что у региональных властей есть и более амбициозные планы по развитию транспортной инфраструктуры, в которые новая станция должна органично вписаться.

Будущая платформа станции метро "Театральная". Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

300 помещений, 450 км кабеля и интерактив

По словам Алексея Федосеева, на станции разместится около 300 помещений, будет проложено более 450 км кабеля различного назначения — силового и слаботочного. Только крупного оборудования — более 12,5 тысяч единиц.

«Дух станции? Хороший. Построим — будет такая победоносная», — улыбнулся Федосеев.

Он также сообщил, что станцию планируют сделать интерактивной. Предполагается, что пассажиры смогут получать информацию о событиях в городе прямо во время поездки.

Рабочие прокладывают кабельные линии и монтируют светильники в тоннелях. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Станция не просто перевозит людей, она еще информирует о том, что происходит, — отметил депутат Роман Лябихов. — Это хорошая идея. Человек живет своей жизнью, движется вперед и получает информацию. Ему не надо ничего делать для этого».

Станцию «Театральная» планируют ввести в эксплуатацию 2027 года. В данный момент ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем. Открытым остается вопрос с пешеходным выходом номер четыре — здание на его месте пока не демонтировано. Это в зоне ответственности заказчика, но, по словам Федосеева, как только вопрос решат, строители сразу приступят к работам.

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