Замена лифтов и комплексное развитие территорий: в Самаре прошло выездное заседание комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ

Выездное заседание комитета ГД по строительству и ЖКХ состоялось под руководством его председателя Сергея Пахомова и первого заместителя губернатора Самарской области Виталия Шабалатова. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

1 июля в правительстве Самарской области прошло выездное заседание комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ. Депутаты, министры и представители отрасли обсудили, как менять лифты в домах, наказывать недобросовестные УК и не допускать фальсификации протоколов общих собраний.

Комплексное развитие территорий

Министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова доложила, что на сегодня в регионе реализуется девять проектов комплексного развития территорий (КРТ), из них восемь — в Самаре. Общая площадь — порядка 1 млн квадратных метров жилья. В рамках заключенных договоров подлежит расселению 68 тысяч «квадратов» аварийного жилья.

Среди предложений — оценивать изымаемое имущество не на дату принятия решения о развитии территории, а на момент заключения сделки. Это должно повысить доверие граждан.

Лифты: 2 651 на замену

Одной из самых важных тем заседания стала замена лифтов. Заместитель председателя комитета Сергей Колунов напомнил, что по техническому регламенту в России нужно заменить более 8 тысяч лифтов к 2030 году, из них в Самарской области — 2 651.

Региону удалось рефинансировать 10,5 млрд рублей на эти цели. Сегодня уже заключены контракты на замену 397 лифтов. В основном в области работает отечественный производитель.

Однако есть и проблема: владельцы спецсчетов пока неохотно идут на замену, а региональный бюджет не может покрыть все расходы. На заседании предложили субсидировать не жителей, а производителей лифтового оборудования — чтобы снизить стоимость для конечного потребителя.

Как борются с фальсификацией протоколов и миграцией УК

Врио главы Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян рассказал о новых механизмах борьбы с недобросовестными управляющими компаниями.

По его словам, в Самарской области впервые применили механизм исключения многоквартирных домов из реестра лицензий в административном порядке — без суда. За указанный период исключены сведения о 1018 многоквартирных домах.

Среди мер: ежедневная публикация в СМИ информации о переходе каждого дома, запуск на региональном портале госуслуг сервиса, где жители могут сообщить, что не участвовали в голосовании. Еще один инструмент — соглашение с МФЦ. Теперь жители могут голосовать через систему ГИС ЖКХ в многофункциональных центрах.

Результат, по словам Степаняна, уже есть. Если в первом полугодии 2024 года зафиксировано 1365 переходов МКД между УК, то в первом полугодии 2025 года — 623 перехода, а в первом полугодии 2026 года — всего 215 переходов.

«Миграцию домов между управляющими компаниями в Самарской области мы приостановили», — резюмировал Степанян.

Он также отметил, что Самарская область продвигает на федеральном уровне инициативу по исключению фальсификации с бумажными протоколами — дать собственникам возможность выносить на общее собрание вопрос о проведении последующих голосований только в электронном виде.

Платежная дисциплина

Вопрос задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями вызвал оживленную дискуссию. Представитель «Т Плюс» Павел Сниккарс заявил, что главная проблема — это неплатежи УК. В Самарской области наблюдается тенденция роста долгов с начала 2026 года. При этом есть сложности с взысканием задолженности через суд: УК погашают долг в течение суток после вынесения решения, что позволяет избежать ответственности.

Один из участников заседания предложил радикальное решение — перевести все платежи за коммунальные ресурсы на прямые договоры между ресурсниками и жителями, убрав посредника в лице управляющих компаний.

«Будем жестко наводить порядок»

После окончания заседания первый заместитель председателя комитета Владимир Кошелев заявил, что в ближайшее время будет ужесточен контроль за управляющими компаниями.

«Нам хорошо известна проблематика по некачественно работающим управляющим компаниям. Будем жестко наводить здесь порядок, — сказал Кошелев. — Появится хороший инструмент для вычищения тех недобросовестных компаний, которые обворовывают наших граждан».

Председатель комитета Сергей Пахомов отметил, что Самарская область — один из регионов, где руководство глубоко погружено в проблемы ЖКХ.

«Сегодня требуется серьезная работа по разбюрократизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Это абсолютный факт, — заявил Пахомов. — Те регионы, которые готовы идти на резкие решения, чтобы ситуация налаживалась, с ними мы будем работать вместе. На их базе будем прорабатывать пилотные проекты».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал