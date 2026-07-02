Электропоезд ЭП2ДМ работает на маршруте Самара - Сызрань с 11 июня 2026 года / Фото: КбшЖД

В Самарской области презентовали новый современный электропоезд серии ЭП2ДМ. С 11 июня он курсирует между Самарой и Сызранью. Показываем, как выглядит состав и чем он отличается от других электричек.

Что представляет собой электропоезд ЭП2ДМ

Электропоезд ЭП2ДМ представляет собой модификацию ЭП2Д. Его выпускает Демиховский машиностроительный завод в городе Орехово-Зуево. Электричка на 99% состоит из отечественных комплектующих.

Электропоезд оснащен современными системами безопасности: автоматизированного обнаружения и тушения пожаров, видеонаблюдения за движением и внутри состава, диагностики оборудования и др.

Электропоезд курсирует в составе восьми вагонов. В нем предусмотрены 818 посадочных мест, общая вместимость – 1372.

Электропоезд оснащен современными системами безопасности и климат-контроля / Фото: КбшЖД

Вагоны оснащены информационными табло, системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха. Также в салонах установлены двухместные и трехместные диваны улучшенной эргономики, расширены проходы, а еще есть USB-разъемы для зарядки гаджетов.

В головных вагонах есть электрические подъемники для посадки/высадки инвалидов-колясочников и расширенная санитарная комната. Кроме того, в них предусмотрены специальные места для провоза велосипедов, лыж и другого спортивного инвентаря.

В вагонах представлены двухместные и трехместные диваны улучшенной эргономики / Фото: КбшЖД

Расписание электропоезда ЭП2ДМ Самара - Сызрань 2026

Состав ЭП2ДМ курсирует в Самарской области с 11 июня 2026 года. Он обслуживает сызранское направление. По будням электропоезд ходит так: № 7103 Самара (отпр. 16:07) – Сызрань-1 (приб. 18:00) и № 7104 Сызрань-1 (отпр. 8:44) – Самара (приб. 10:44), по выходным: № 7532 Сызрань-1 (отпр. 4:40) – Мирная (приб. 7:39) и № 7565 Мирная (отпр. 13:56) – Сызрань-1 (приб. 16:56). За первый летний месяц новый состав перевез более 18 тысяч человек.

В ближайшее время между Самарой и Сызранью начнет курсировать еще один ЭП2ДМ. Его уже доставили в 63-й регион. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы. После обкатки состав выведут на линию.

В 2026 году в Самарскую область поступят четыре электропоезда ЭП2ДМ / Фото: КбшЖД

Не только в Сызрань, но и в Похвистнево

Всего в 2026 году в Самарскую область должны поступить четыре состава ЭП2ДМ в восьмивагонном исполнении. Такая договоренность была достигнута между правительством региона и Куйбышевской железной дорогой.

«Два электропоезда пришло в Самару, до конца года ожидаем еще два. В этом году мы также увеличили количество станций и открыли новые маршруты – Самара-Уфа, Сызрань-Жигулевское море. В настоящее время пассажиропоток растет темпами, превышающими прогнозы», - сказал первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

По данным региональных властей, еще два ЭП2ДМ должны прийти в сентябре и октябре 2026 года. Планируется, что они будут возить пассажиров между Самарой и Сызранью, а также между Самарой и Похвистнево. Развитие и обновление пригородного ж/д транспорта в Самарской области продолжат и в 2027 году.

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