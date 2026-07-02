Овации в зале, блестящий перформанс на сцене: в Самаре с аншлагом прошел концерт ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

Моисеевцы привезли в Самару программу «Танцы народов мира». Фото: Предоставлено "Комсомолке".

30 июня и 1 июля в Самаре в зале театра оперы и балета яблоку было негде упасть. Все билеты на концерт ансамбля имени Игоря Моисеева оказались проданы. Гастроли Государственного академического ансамбля народного танца для многих самарцев – настоящее событие. В этом году моисеевцы привезли программу «Танцы народов мира». Овации в зале, блестящий перформанс на сцене - в этот раз с участием воспитанников самарского коллектива «Фантазия». Почему артисты ансамбля любят приезжать в Самару и что ждет коллектив в связи со сменой руководства, в интервью «КП-Самара» рассказал новый художественный руководитель коллектива Александр Тихонов.

От «Яблочка» до «Праздника труда»

На концерте в Самаре представили 14 танцев, поставленных прославленным хореографом Игорем Моисеевым. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Легендарное «Яблочко», корейский танец «Санчонга», узбекский танец с блюдом, хореографические картины «Партизаны» и «Праздник труда». Всего четырнадцать танцев, поставленных прославленным хореографом Игорем Моисеевым. Каждую постановку самарцы встречали аплодисментами и провожали овациями. Полная синхронность, движения отточены, при кружении в свете софитов в разные стороны летят капли пота, на лицах - улыбки. На сцене моисеевцы отдаются не на сто, на двести процентов. Чтобы достичь уровня, требуемого в коллективе, артисты стоят у станка часами, знают большинство партий в каждом танце. Хореографии, балету и народному танцу они отдают всю свою жизнь.

В новом для себя амплуа на гастроли приехал заслуженный артист России Александр Тихонов. В прошлом году он выступал на сцене, в этом – руководит труппой. 15 мая он был назначен художественным руководителем, директором коллектива. Прямо на сцене театра Александр Тихонов дал свое первое интервью в новой должности.

«За 26 лет своей творческой деятельности в ансамбле впервые оказался в зрительном зале и смотрю концерты целиком и понимаю, насколько гениальна и удивительна хореография Игоря Александровича Моисеева. Столько лет проработал в коллективе, знаю все номера, с великим удовольствием выходил на сцену и сейчас получаю колоссальное удовольствие, что могу в качестве зрителя смотреть на артистов».

Закулисье

Александр Тихонов подчеркивает, что вся подготовка и репетиционный процесс остаются для зрителей невидимыми, и это правильно. Но корреспондент «КП-Самара» смог заглянуть за кулисы до начала концерта и посмотреть на то, что происходит во время выступления. Задолго до прихода зрителей артисты уже в театре, - идет прогон всех номеров. Артисты должны почувствовать сцену ногами, руками, всеми частями тела, которые контактируют с полом. Затем снова работа: растяжка, индивидуальные репетиции сложных моментов. За сценой идет работа постановочного цеха: костюмы, обувь, грим - все должно быть на высоте. У многих артистов перебинтованы ноги - растяжения и ушибы на площадке не редкость. Но никто не жалуется, ведь танец - это работа.

Артисты в ожидании выхода на сцену. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

«Чем помочь? Помощь нужна? Давай поддержу, застегнуть платье?», - каждый готов подставить плечо другому в любой момент. Ансамбль имени Игоря Моисеева – большая семья. Кстати, в коллективе нередко создаются брачные союзы. Пары здесь не редкость, а скорее правило, ведь вместе артисты проводят годы.

Последние приготовления: зрители уже в зале, а на сцене, за занавесом, артисты все еще репетируют. Рядом - педагоги-наставники.

Последние приготовления и разминка перед выступлением. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

«Основную идею, которую вкладывал Игорь Моисеев, создавая коллектив, это преемственность поколений. И с 1937 года ансамбль живет, следуя этим канонам, передавая из поколения в поколения знания и хореографию, сохраняя наследие. И моя основная цель и задача – сохранить репертуар в первозданном виде, в котором он был задуман мастером», - говорит Александр Тихонов.

Артисты станцевали, пожалуй, самый длинный номер вечера - сюиту молдавских танцев «Хора», «Чиокырлия» и «Жок». Улыбки спадают с лиц - танец дался тяжело. Девушки-ветераны труппы, которым вот-вот идти на сцену, обсуждают более молодых коллег: «Не так ногу ставили, неправильно. Нужно левую тянуть, тогда и остальное получится».

Здесь, практически среди движущейся толпы коллег, с большой тарелкой на голове стоит солист ансамбля Егор Коробков, его ждет персональное выступление: узбекский танец с блюдом.

Ансамбль народного танца им. Моисеева живет с 1937 года. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

Юные артисты на большой сцене

За всем происходящим внимательно наблюдает группа школьников. Это воспитанники образцового хореографического ансамбля «Фантазия» из Самары. Их пригласили для участия в финальном номере – в хореографической картине «Праздник труда».

«Наблюдая за артистами ансамбля, за их преданностью и трудолюбием, за их воспитанием и искренним отношениям друг к другу, за умением слышать ошибки и их исправлять, мы еще больше вдохновились, хочется танцевать и трудиться», - говорит Арина Глухова.

«Когда находишься рядом с артистами, это особая атмосфера, где можно уловить какие-то нюансы исполнения, ты понимаешь, что это очень сложно, но, когда рядом такая поддержка, понимание, такая атмосфера сотворчества, а затем колоссальная энергетика зрительного зала, от этого уйти очень сложно, и не хочется», - вторят другие ребята.

Пора и им на сцену. И вот станцован и «Праздник труда», занавес. Зрители расходятся, а артисты остаются на сцене, чтобы сфотографироваться с юными самарскими коллегами. затем звучит финальное «Всем спасибо». Артисты уходят в гримерки, а воспитанники «Фантазии» бросаются к педагогам.

После концерта артисты сделали общее фото на сцене. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

«Спасибо за возможность в этом участвовать!!! Мы так счастливы! Просто эмоции счастья и восторга переполняют! Это невероятно! Как будто это сон!»

Останавливается и новый худрук ансамбля: «Я хочу что-то восстановить из репертуара, что давно не шло в программах. Такие номера есть, и я надеюсь, что нам удастся это реализовать».

Вполне возможно, новые номера станут частью гастрольной программы следующего года, когда моисеевцы снова приедут в Самару. Город на Волге они любят, а набережная - это вообще что-то. Хотелось бы приехать сюда просто так, чтобы отдохнуть, говорят артисты.

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