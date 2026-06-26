Деревянную башню-крепость в центре Самары ждет преображение. Туристическую локацию превратят в интерактивный комплекс

Территорию планируют благоустроить. Фото: Иван Носков

В Самаре планируют благоустроить две локации в центре города: башню крепости на пересечении улиц Водников и Кутякова и сквер на Хлебной площади. Областная столица выиграла конкурсный отбор нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщил глава города Иван Носков. Корреспондент «КП-Самара» изучила проект и поговорила с краеведом о важности локации для города.

Об истории самарских крепостей

История самарских крепостей уходит корнями в XVI век. В 1586 году по указу царя Федора Иоанновича воевода князь Григорий Засекин основал на стрелке рек Волги и Самары первую сторожевую деревянную крепость. Это укрепление должно было защищать судоходство на Средней Волге и охранять южные рубежи государства от набегов кочевников.

«Крепость представляла собой мощное фортификационное сооружение: две параллельные бревенчатые стены, пространство между которыми заполнялось землей и камнями, с 8–14 башнями и палисадом по периметру. Общая площадь территории составляла более пяти гектаров», — рассказал краевед.

Однако деревянные стены оказались уязвимы перед огнем. Крепость сгорела в пожарах 1690 и 1703 годов. На ее месте в 1704–1706 годах построили вторую крепость — уже по европейскому образцу. Это была земляная цитадель с четырьмя бастионами, которую современники называли «замком». Именно ее остатки сегодня находят археологи на Хлебной площади при раскопках.

Возрождение башни-крепости

Идея увековечить место основания Самары возникла в 1986 году. Тогда в честь 400-летия города на пересечении улиц Водников и Кутякова установили деревянную башню. Этот объект был реконструкцией одной из 11 сторожевых башен крепости, основанной воеводой Григорием Засекиным. Со временем башня обветшала, а в 2014 году почти полностью сгорела.

Позднее власти решили возвести на месте старого строения новое. Рабочие построили трехэтажную башню, кузницу и тыновую ограду — деревянную крепостную стену. Особенностью проекта стала уникальная технология: в деревянные брусья вогнали более тысячи анкерных болтов с пружинами, чтобы конструкция могла «дышать» и избежать деформаций на склоне. Основные строительные работы завершили к концу 2017 года, а к лету 2018-го благоустроили территорию. Объект должен был стать одной из туристических точек города к чемпионату мира по футболу.

«Однако не все туристы знали о такой локации. Благоустройство участка больше порадовало местных жителей», - рассказал краевед.

В июне 2026 года глава города Иван Носков объявил об очередном благоустройстве участка. В рамках проекта «Живая история: князь Засекин и врата в дикое поле» на территории планируют создать интерактивный комплекс.

«Башню, разумеется, сохраним, приведем в порядок, установим на всех ярусах интерактивные экраны — «Цифровой двойник князя Засекина», «Боярская Дума», «Азбука воеводы», «Сундук стрельца», «VR-окно», добавим на территории фотозоны, ремесленные павильоны, пространство для проведения мастер-классов и различных мероприятий», — написал мэр в своих социальных сетях.

Кроме того, в сквере на Хлебной площади планируют установить арт-объекты и стенды с историей первой крепости города.

Продолжение раскопок

При реставрации и работах по восстановлению башни-крепости археологи проводили специальные исследования в основном не на месте самой башни, а на Хлебной площади. Раскопки проводили примерно 10 лет назад, в основном их организовывали сотрудники университетов. Целью работ были поиски остатков самарских крепостей и изучение культурного слоя. В 2013–2014 годах на территории обнаружили более 10 000 артефактов, включая керамические и стеклянные изделия, кости животных, металлические предметы, пушечные ядра и даже наконечник копья.

Выявленные деревянные сооружения исследователи связали с остатками оборонительных укреплений «Земляного замка» — второй Самарской крепости, построенной в 1704–1706 годах.

Раскопки на месте бывшего завода клапанов в 2024 году принесли еще больше плодов. Участок площадью 200 кв. м дал находки, датируемые XVIII–XIX веками. Археологи нашли человеческие захоронения, более 1500 керамических фрагментов и часть фундамента. По мнению краеведов, раскопки нужно продолжать, чтобы еще больше узнать об истории нашего города.

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