«В ближайшее время вопрос с баном будет урегулирован»: Тархан Джабраилов - о финансовом положении «КС», летней трансферной кампании и задачах на новый сезон

Тархан Джабраилов рассказал о финансовом положении «КС», трансферном бане, смене тренера, продаже игроков и целях на новый сезон Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Генеральный директор самарского ФК «Крылья Советов» Тархан Джабраилов рассказал о финансовом положении клуба, трансферном бане, смене главного тренера, продаже игроков и целях команды на новый сезон РПЛ.

О трансферный бане

В конце мая 2026 года РФС наложил на самарский клуб трансферный бан. Причиной стал долг перед «Зенитом» после перехода Ивана Сергеева в «Динамо» (самарцы должны были часть средств передать питерскому клубу). Российский футбольный союз обязал «КС» погасить задолженность в 100 млн рублей.

«Мы с «Зенитом» в процессе переговоров. В ближайшее время этот вопрос будет урегулирован. Вопрос с запретом на регистрацию футболистов к началу чемпионата решим», - прокомментировал «Матч ТВ» Джабраилов.

Об иске «РТ-Капитал»

В марте «РТ-Капитал» подал новый иск к «Крыльям Советов». Компания хотела получить от самарского клуба 146 млн рублей после пересчета процентов по основной задолженности самарцев, которая была покрыта зимой 2026 года. По итогу суд обязал «КС» выплатить лишь 12 млн, однако «РТ-Капитал» может обжаловать это решение.

«Напомню, изначально заявленные требования по иску были 146 млн, потом досчитали до 160. По итогу суд снизил сумму до 12 млн. Мы решение суда исполнили в установленные законодательством сроки. Будет ли «РТ-Капитал» обжаловать или нет - это вопрос к ним. Надеюсь, что эту историю мы окончательно закрыли», - сказал Джабраилов.

О финансовом положении клуба

Также Тархан Джабраилов прокомментировал финансовое состояние клуба на данный момент. Он признался, что определенные трудности есть, но клубу ничего не угрожает:

«Трудности определенного характера есть. Все они носят временный статус, все контролируемо и решаемо. Характерная ситуация для межсезонья, специфика бюджетного финансирования. Благодаря поддержке региона, правительства области, лично губернатора Вячеслава Федорищева с основной жизнедеятельностью команды все хорошо. Никаких задержек зарплат ни перед игроками, ни перед работниками клуба нет».

Гендиректор самарского клуба отметил, что сейчас руководство «Крыльев Советов» активно ищет спонсоров. Подписано новое соглашение с техническим спонсором и, вероятно, скоро будет заключено соглашение с букмекером:

«Сейчас мы ведем активную работу по привлечению дополнительных спонсоров, заключили новый контракт с техническим спонсором. На завершающей стадии переговоры с букмекером».

Кроме этого, Тархан Джабраилов рассказал о кредите банка «Солидарность», благодаря которому самарская команда зимой погасила задолженность перед «РТ-Капитал». По его словам, условия лояльные, клуб уже знает, когда и как сможет погасить кредит:

«Условия кредита предельно лояльные. Прекрасно понимаем, как будем его возвращать, в какие сроки, составлен график платежей. Мы будем в плановом режиме гасить кредит и вместе с этим вести здоровую и эффективную экономику на благо развития клуба, улучшать спортивные результаты».

О смене главного тренера

Тархан Джабраилов прокомментировал смену главного тренера в конце прошлого сезона. Он заявил, что единственной причиной увольнения Магомеда Адиева стали плохие результаты клуба:

«Реальная причина только одна - отсутствие у Магомеда Мусаевича необходимого спортивного результата».

Джабраилов отметил, что остался доволен руководством, вовлеченностью в работу, отношением и атмосферой в команды команде при Сергее Булатове:

«А главное - спортивный результат. Задачи, которые были перед ним поставлены в завершающей части прошлого сезона, полностью выполнены. Рассчитываю, что и дальше будет так же».

О продаже игроков

19 июня в России открылось летнее трансферное окно. Оно продлится до 11 сентября. Генеральный директор «Крыльев Советов» заявил, что клуб уже определился с позициями, которые нужно усилить, но главная задача на это трансферное окно – сохранить лидеров:

«Эту задачу планомерно решаем, подписывая новые контракты с футболистами, у которых соглашения истекают и в которых заинтересованы клуб и тренерский штаб. Если по нашим игрокам приходят предложения, то мы их рассматриваем».

Тархан Джабраилов отметил, что клуб готов продавать игроков, если будут поступать достойные предложения, которые устроят «Крылья Советов». По слухам, за лидерами зелено-бело-синих следят другие клубы. В частности, есть интерес с Сергею Бабкину и Ивану Олейникову:

«По Бабкину конкретных предложений не поступало. По Олейникову «Локомотив» обращался в прошлом году. Если будет достойное предложение, а Олейников примет решение сменить команду - мы не будем чинить препятствий. Попытаемся, конечно, убедить остаться, но очевидно, что не сможем конкурировать с клубами, которые предлагают гораздо более выгодные финансовые условия, ставят более высокие спортивные задачи».

Помимо этого, Тархан Джабраилов опроверг слухи, что «Крылья Советов» обещали РФС продать Олейникова, Бабкина и Костанцу, чтобы получить лицензию на новый сезон РПЛ:

«Такого не было. Обещать РФС подобное нельзя, там просто-напросто не примут такие гарантии. Да, продажа игроков - один из вариантов пополнения бюджета, повышения доходной части, информацию по которой клубы предоставляют при лицензировании. Но чтобы гарантировать РФС продать конкретных футболистов – нет».

О задачах на следующий сезон

Генеральный директор «Крыльев Советов» также рассказал, какие задачи будут стоять перед самарской командой в новом сезоне. Руководство надеется на более высокое место в чемпионате и достойное выступление в Кубке:

«Базовая задача - выступить лучше, чем в прошлом сезоне. В Кубке России - пройти как можно дальше. Думаю, перед началом сезона турнирная задача будет конкретизирована. Также «Крыльям» надо показывать качественную игру, которая будет привлекать болельщиков на трибуны».