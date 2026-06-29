Инженер из Самары выиграл в интеллектуальном шоу «Своя игра»: Антон Тахтаров сохранил титул в «Золотой девятке»

Инженер из Самары победил в интеллектуальном шоу на НТВ фото: программа "Своя игра"

Инженер из Самары Антон Тахтаров вновь доказал, что обширная эрудиция способна привести к победе. В эфире программы «Своя игра» на телеканале НТВ он уверенно обыграл соперников из других городов и продолжил борьбу в турнире «Золотая девятка». Рассказываем, как самарцу удалось одержать победу, какие вопросы поставили участников в тупик и чем запомнился этот выпуск интеллектуального шоу.

Не успевал нажимать кнопку

Антон Тахтаров, работающий инженером в Самаре и уже входящий в состав «Золотой девятки» игроков «Своей игры», начал поединок с темы «Герои» за 300 очков. Первый вопрос достался сопернику из Владимира, который оказался быстрее на кнопке. Некоторое время инициативой владели конкуренты, обмениваясь правильными ответами, однако вскоре самарец включился в борьбу. Одним из первых его успешных ответов стал вопрос с фотографией англичанина Питера Найта, Антон безошибочно определил, где находится Питер, заработав свои первые очки.

Самарец не успевал нажимать на кнопку, но было видно, что ответ он знает фото: программа "Своя игра"

Темп игры оказался настолько высоким, что Антон Тахтаров не всегда успевал первым нажать на кнопку. В теме «Зачинаются рассказы» ни одному из участников не удалось вспомнить произведения по первым строкам, без ответа остались вопросы о «Книге джунглей» и «Пиковой даме». Несмотря на это, самарец постепенно набрал 2 100 очков и рискнул всем на аукционе в теме «Белым бело». Он поставил на кон весь свой банк, однако ошибся с ответом на вопрос о том, что Иосиф Бродский впервые попробовал в восьмилетнем возрасте. Антон предположил, что это был сахар, тогда как правильным ответом оказался белый хлеб. После неудачи его счет обнулился, но самарец не опустил руки и продолжил борьбу за победу.

Набрал 9 500 очков

Первый раунд Антон Тахтаров завершил с 400 очками, сохранив шансы на успешное продолжение игры. Во втором раунде лидерство захватил участник из Владимира, который быстро увеличил свой счет до 4 200 очков, тогда как у самарца было лишь 1 000. Высокий темп вновь сыграл против Антона, нередко было заметно, что он знает правильный ответ, но не успевает первым нажать на кнопку. Переломить ход встречи ему помогла тема «Поэты», Тахтаров уверенно ответил на вопросы о Майке Басе и Николае Языкове, а затем продолжил набирать очки на других темах. В результате к концу второго раунда самарский инженер сумел довести свой счет до 4 800 очков и вновь включился в борьбу за победу.

Третий раунд стал для Антона Тахтарова решающим. Самарец уверенно отвечал на вопросы, особенно в теме, посвященной родителям и их знаменитым детям, стремительно увеличивая свой счет. Переломным моментом стала ошибка соперника из Владимира, который рискнул всеми своими очками на аукционе, но дал неверный ответ. Этим мгновенно воспользовался Антон, всего за несколько вопросов он увеличил свое преимущество до более чем 8 тысяч очков, а к концу раунда набрал 10 500 очков, уверенно выйдя в лидеры. Исход встречи определился уже в финале. Игрокам досталась тема «Чины и звания», где был задан вопрос:

«20 ноября 1935 года это воинское звание было присвоено подполковнику, капитану, двум унтер-офицерам и одному гражданскому лицу».

Антон поставил 1 000 очков и ответил «генерал», однако этот вариант, как и ответы его соперников, оказался неверным. Несмотря на потерю очков, самарский инженер сохранил лидерство с результатом 9 500 очков, одержал победу и закрепил за собой место в «Золотой девятке» интеллектуального шоу.

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