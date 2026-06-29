«Вы продаете себя неправильно»: как маркетинг, психология и свахи помогают найти любовь

Эксперты рассказали, как маркетинг применить в личной жизни. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Маркетинг можно применить не только в бизнесе, но еще и… в личной жизни. Как преодолеть путь от холодных свиданий до успешного заключения брака, на какие красные флаги нужно обращать внимание, на микро-конференции в Самаре рассказали маркетолог, кинический психолог, предприниматель и профессиональная сваха. «Комсомолка» публикует основные рекомендации экспертов.

«Вы продаете себя неправильно»: разбор анкет на сайтах знакомств глазами маркетолога

Маркетолог Екатерина Ненашева учила правильно составлять анкеты на сайтах знакомств, чтобы привлекать подходящих людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Маркетолог с 17-летним стажем Екатерина Ненашева призналась, что за 40 лет ни разу не регистрировалась на сайтах знакомств. Но ради эксперимента провела там месяц и…ужаснулась.

«Ваше объявление - это ваш лендинг, - объясняет эксперт. - Если у вас мало лайков, значит, реклама не работает. Вы показываете ее не там или не тем».

Екатерина проанализировала несколько мужских анкет и на конкретных примерах показала, как писать не стоит.

Антон из Тюмени, 28 лет: «Если у тебя есть парни-друзья - сразу мимо. Девушка без уважения к мужчине меня не интересует. Сильная и независимая - мимо. Мужчина должен и обязан - тоже мимо».

Как только вы произносите фразу с частицей «не» или «мимо» в таком контексте - это считывается как проявление негатива и агрессии.

Максимилиан, 25 лет: «По образованию психолог, гендерно себя определяю как фрактальное подобие бесконечного многообразия».

«Я не могу это даже воспроизвести, - говорит Екатерина. - Мозг испытывает когнитивный стресс. Неструктурированный текст, рассчитанный на очень узкую целевую аудиторию, при этом человек ничего не сообщает о себе. Не стоит писать только абстрактные формулировки».

По ее мнению, работают понятная структура и интрига. Она привела удачный пример текста от Дмитрия: «30 лет. Работаю в National Geographic. Хобби - спорт, кошки, видео, кино».

«Здесь все ясно и понятно. Первая часть - информация, где я понимаю, что за продукт мне продают. Вторая - интрига, нечто цепляющее и вызывающее удивление. В примере это работа в National Geographic - но это прикольно, небанально. Стоит написать что-то о себе, чтобы выделиться из бесконечного числа людей. Еще мужчина пишет про кошек. Среди прочих хобби это звучит как что-то личное, воспринимается как уязвимость и вызывает доверие», - комментирует анкету Екатерина.

Так же она напоминает, что фото принимает на себя первый удар. Не надо закрытых поз, взгляда в сторону. Улыбайтесь и смотрите прямо. У текста должна быть понятная структура. Сначала - кто вы, потом - что вас отличает. Также лучше написать прямо, кого вы ищете, тогда и откликнутся те, кто вам действительно нужен.

Красные флаги в отношениях: чек-лист от клинического психолога

Клинический психолог Светлана Потапова перечислила десять сигналов, которые нельзя игнорировать

Психолог Светлана Потапова перечислила 10 красных флагов в отношениях и объяснила, как понять, ваш человек или нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1. Лавбомбинг. Когда человек на первом свидании говорит о вашей исключительности, признается в чувствах и строит планы.

2. Неспособность принять «нет». Если вы говорите «нет», а собеседник обижается, давит, пытается переубедить.

3. Обесценивание бывших. «Моя бывшая - последняя дрянь». Если человек обвиняет всех вокруг и не рефлексирует свои ошибки, все обиды перейдут в ваши отношения.

4. Обесценивание уже в вашу сторону. «Ой, твои женские истерики». «Это всегда про низкую самооценку и эмоциональную незрелость», - предупреждает Светлана.

5. Телефон на свидании. Человек не отрывается от телефона, не способен удержать внимание на вас даже пару часов.

6. Игнорирование границ безопасности. Например, если женщина говорит: «Я хочу на первое свидание в людное место», а мужчина не прислушивается к просьбе.

7. Пренебрежение к персоналу. Посмотрите, как человек общается с официантами. Если возвышает себя: «Я пришел и плачу тебе деньги» - он чувствует себя маленьким и хочет на ком-то отыграться. И в отношениях будет продавливать вас из-за этой своей «маленькости».

8. Агрессия на простые вопросы. Вы спрашиваете: «Чего ты ищешь в отношениях?» - а он: «Почему ты должна это знать прямо сейчас?» Человек должен спокойно отвечать, даже если переживает.

9. Человек-жертва. Весь мир против него, друзья не устроили на работу, женщины не оценили. Внешний локус контроля - он не способен понять, что сам несет ответственность.

10. Агрессия на опоздания или отмену планов. Вы попали в пробку - опоздали на 40 минут. А он злится, игнорирует, пытается проучить. Нет навыков саморегуляции - это незрелая личность.

Но Светлана Потапова напоминает: если что-то случилось один раз, это не красный флаг. С каждым бывает. Тревожиться стоит, когда поведение повторяется систематически. И главное, доверяйте своим ощущениям. Если на свидании вы чувствуете немотивированную тревогу, это не ваше.

Семь бизнес-инструментов для поиска любви

Предприниматель Александр Толкачев дал 7 бизнес- инструментов для поиска партнера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Александр Толкачев, предприниматель, автор книг по саморазвитию и финалист конкурса «Лидеры России», предлагает искать вторую половинку как проект: с планом, анализом и четкими критериями.

«Мы используем стратегии в важных сферах, но почему-то не применяем их в поиске партнера, - удивляется он. - А ведь можно искать партнера не только для отношений, но и для танцев, бизнеса или любых других увлечений».

Эксперт предложил семь простых инструментов, которые можно начать применять уже сегодня:

1. Составьте портрет идеального партнера. Спросите себя: кто мне нужен? Что за человек? Какие у него качества, привычки, ценности? Какие эмоции я хочу с ним испытывать? А главное, какие у него «боли», то есть проблемы, которые я могу решить? И дальше оценивайте всех, кого встречаете, через этот портрет.

2. Проводите «интервью». Задавайте открытые вопросы, на которые нельзя просто ответить «да» или «нет». И внимательно слушайте. Так вы быстрее поймете, ваш это человек или нет.

3. Не тратьте время на заведомо неподходящих. Короткий звонок или видеосозвон экономит до 95% времени. По голосу, мимике и манере общения можно отсеять много кандидатов еще до личной встречи. Не ленитесь, один звонок заменит часы переписки и разочарований.

4. Ведите статистику. Представьте процесс знакомств как воронку продаж: увидели анкету – лайкну, начали общаться - встретились - продолжили отношения. Смотрите, на каком этапе у вас случается «затык». Если вы много лайкаете, но никто не отвечает, - проблема в анкете. Если много общаетесь, но до встречи не доходит, - проблема в переписке. Анализируйте и исправляйте.

5. Относитесь к поиску как к проекту. Поставьте себе цель: конкретную, измеримую, достижимую, актуальную и ограниченную во времени. Например: «За три месяца сходить на 10 свиданий с разными людьми». Разбейте на этапы и двигайтесь.

6. Упакуйте себя как продукт. Честно ответьте: что я могу дать человеку? И что мне нужно взамен? Составьте список обязательных и желательных качеств партнера. И регулярно проверяйте, насколько текущий кандидат соответствует этим критериям. Эмоции тоже можно отслеживать и анализировать.

7. Ответьте себе на четыре вопроса маркетинга. Что я за «продукт»? Где меня искать? Как я себя подаю? Сколько времени, сил и денег я готов вложить в этот поиск? Чем точнее вы ответите, тем быстрее найдете нужного человека.

Александр резюмировал, что бизнес-стратегии - это про честное позиционирование и поиск идеального совпадения. Вы четко понимаете, кто вы и кого ищете.

Не торопитесь с сексом на первых свиданиях

Сваха Светлана Радаева раскрыла секреты построения отношений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Профессиональная сваха, руководитель агентства «Меткий Купидон» Светлана Радаева уже более десяти лет помогает найти людям пару. И сама в этом весьма эффективна, - замужем она уже пятый раз.

Светлана обращает внимание, что серьезный мужчина спешит встретиться, не откладывает. На первом свидании наслаждается беседой. Сразу договаривается о второй встрече, а не говорит «созвонимся». Строит конкретные планы. После второго-третьего свидания зовет к себе домой - это прозрачность, значит, он живет один и хочет показать, что ему нечего скрывать.

Светлана советует спросить о родителях. Если человек вырос в полной семье в любви, это плюс. Узнайте, были ли сестры или братья. Если у мужчины были сестры, он лояльный к женщинам. У женщины есть брат, она понимает мужскую психологию. Спросите про ценности и идеалы. Если политические взгляды или религия разные, это будет препятствием.

Знакомство через общих знакомых надежнее, чем на сайте, - так можно проверить информацию, а не полагаться только на слова человека.

Проверяйте человека в деле до того, как принимать серьезные решения. Посмотрите, как он ведет себя в сложной ситуации, готов ли помочь.

Не торопитесь с сексом на первых свиданиях - это может разрушить зарождающиеся отношения, даже если между вами есть сильная химия.

Сразу обсуждайте границы: говорите, что вам нравится, а что нет. Предупреждайте о том, с чем вы не готовы мириться. Договориться можно в самом начале.

Не вываливайте на человека свои проблемы до третьего свидания. Сначала сблизьтесь, а потом уже вместе разбирайтесь с трудностями.

Cледующая микро-конференция в пространстве «Артист Лофта» состоится 21 июля и будет посвящена волжскому туризму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал