Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2026 13:55

«Вы продаете себя неправильно»: как маркетинг, психология и свахи помогают найти любовь

Клинический психолог Потапова перечислила 10 красных флагов в отношениях
Светлана МАКОВЕЕВА
Эксперты рассказали, как маркетинг применить в личной жизни.

Эксперты рассказали, как маркетинг применить в личной жизни.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Маркетинг можно применить не только в бизнесе, но еще и… в личной жизни. Как преодолеть путь от холодных свиданий до успешного заключения брака, на какие красные флаги нужно обращать внимание, на микро-конференции в Самаре рассказали маркетолог, кинический психолог, предприниматель и профессиональная сваха. «Комсомолка» публикует основные рекомендации экспертов.

«Вы продаете себя неправильно»: разбор анкет на сайтах знакомств глазами маркетолога

Маркетолог Екатерина Ненашева учила правильно составлять анкеты на сайтах знакомств, чтобы привлекать подходящих людей.

Маркетолог Екатерина Ненашева учила правильно составлять анкеты на сайтах знакомств, чтобы привлекать подходящих людей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Маркетолог с 17-летним стажем Екатерина Ненашева призналась, что за 40 лет ни разу не регистрировалась на сайтах знакомств. Но ради эксперимента провела там месяц и…ужаснулась.

«Ваше объявление - это ваш лендинг, - объясняет эксперт. - Если у вас мало лайков, значит, реклама не работает. Вы показываете ее не там или не тем».

Екатерина проанализировала несколько мужских анкет и на конкретных примерах показала, как писать не стоит.

Антон из Тюмени, 28 лет: «Если у тебя есть парни-друзья - сразу мимо. Девушка без уважения к мужчине меня не интересует. Сильная и независимая - мимо. Мужчина должен и обязан - тоже мимо».

Как только вы произносите фразу с частицей «не» или «мимо» в таком контексте - это считывается как проявление негатива и агрессии.

Максимилиан, 25 лет: «По образованию психолог, гендерно себя определяю как фрактальное подобие бесконечного многообразия».

«Я не могу это даже воспроизвести, - говорит Екатерина. - Мозг испытывает когнитивный стресс. Неструктурированный текст, рассчитанный на очень узкую целевую аудиторию, при этом человек ничего не сообщает о себе. Не стоит писать только абстрактные формулировки».

По ее мнению, работают понятная структура и интрига. Она привела удачный пример текста от Дмитрия: «30 лет. Работаю в National Geographic. Хобби - спорт, кошки, видео, кино».

«Здесь все ясно и понятно. Первая часть - информация, где я понимаю, что за продукт мне продают. Вторая - интрига, нечто цепляющее и вызывающее удивление. В примере это работа в National Geographic - но это прикольно, небанально. Стоит написать что-то о себе, чтобы выделиться из бесконечного числа людей. Еще мужчина пишет про кошек. Среди прочих хобби это звучит как что-то личное, воспринимается как уязвимость и вызывает доверие», - комментирует анкету Екатерина.

Так же она напоминает, что фото принимает на себя первый удар. Не надо закрытых поз, взгляда в сторону. Улыбайтесь и смотрите прямо. У текста должна быть понятная структура. Сначала - кто вы, потом - что вас отличает. Также лучше написать прямо, кого вы ищете, тогда и откликнутся те, кто вам действительно нужен.

Красные флаги в отношениях: чек-лист от клинического психолога

Клинический психолог Светлана Потапова перечислила десять сигналов, которые нельзя игнорировать

Психолог Светлана Потапова перечислила 10 красных флагов в отношениях и объяснила, как понять, ваш человек или нет.

Психолог Светлана Потапова перечислила 10 красных флагов в отношениях и объяснила, как понять, ваш человек или нет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1. Лавбомбинг. Когда человек на первом свидании говорит о вашей исключительности, признается в чувствах и строит планы.

2. Неспособность принять «нет». Если вы говорите «нет», а собеседник обижается, давит, пытается переубедить.

3. Обесценивание бывших. «Моя бывшая - последняя дрянь». Если человек обвиняет всех вокруг и не рефлексирует свои ошибки, все обиды перейдут в ваши отношения.

4. Обесценивание уже в вашу сторону. «Ой, твои женские истерики». «Это всегда про низкую самооценку и эмоциональную незрелость», - предупреждает Светлана.

5. Телефон на свидании. Человек не отрывается от телефона, не способен удержать внимание на вас даже пару часов.

6. Игнорирование границ безопасности. Например, если женщина говорит: «Я хочу на первое свидание в людное место», а мужчина не прислушивается к просьбе.

7. Пренебрежение к персоналу. Посмотрите, как человек общается с официантами. Если возвышает себя: «Я пришел и плачу тебе деньги» - он чувствует себя маленьким и хочет на ком-то отыграться. И в отношениях будет продавливать вас из-за этой своей «маленькости».

8. Агрессия на простые вопросы. Вы спрашиваете: «Чего ты ищешь в отношениях?» - а он: «Почему ты должна это знать прямо сейчас?» Человек должен спокойно отвечать, даже если переживает.

9. Человек-жертва. Весь мир против него, друзья не устроили на работу, женщины не оценили. Внешний локус контроля - он не способен понять, что сам несет ответственность.

10. Агрессия на опоздания или отмену планов. Вы попали в пробку - опоздали на 40 минут. А он злится, игнорирует, пытается проучить. Нет навыков саморегуляции - это незрелая личность.

Но Светлана Потапова напоминает: если что-то случилось один раз, это не красный флаг. С каждым бывает. Тревожиться стоит, когда поведение повторяется систематически. И главное, доверяйте своим ощущениям. Если на свидании вы чувствуете немотивированную тревогу, это не ваше.

Семь бизнес-инструментов для поиска любви

Предприниматель Александр Толкачев дал 7 бизнес- инструментов для поиска партнера.

Предприниматель Александр Толкачев дал 7 бизнес- инструментов для поиска партнера.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Александр Толкачев, предприниматель, автор книг по саморазвитию и финалист конкурса «Лидеры России», предлагает искать вторую половинку как проект: с планом, анализом и четкими критериями.

«Мы используем стратегии в важных сферах, но почему-то не применяем их в поиске партнера, - удивляется он. - А ведь можно искать партнера не только для отношений, но и для танцев, бизнеса или любых других увлечений».

Эксперт предложил семь простых инструментов, которые можно начать применять уже сегодня:

1. Составьте портрет идеального партнера. Спросите себя: кто мне нужен? Что за человек? Какие у него качества, привычки, ценности? Какие эмоции я хочу с ним испытывать? А главное, какие у него «боли», то есть проблемы, которые я могу решить? И дальше оценивайте всех, кого встречаете, через этот портрет.

2. Проводите «интервью». Задавайте открытые вопросы, на которые нельзя просто ответить «да» или «нет». И внимательно слушайте. Так вы быстрее поймете, ваш это человек или нет.

3. Не тратьте время на заведомо неподходящих. Короткий звонок или видеосозвон экономит до 95% времени. По голосу, мимике и манере общения можно отсеять много кандидатов еще до личной встречи. Не ленитесь, один звонок заменит часы переписки и разочарований.

4. Ведите статистику. Представьте процесс знакомств как воронку продаж: увидели анкету – лайкну, начали общаться - встретились - продолжили отношения. Смотрите, на каком этапе у вас случается «затык». Если вы много лайкаете, но никто не отвечает, - проблема в анкете. Если много общаетесь, но до встречи не доходит, - проблема в переписке. Анализируйте и исправляйте.

5. Относитесь к поиску как к проекту. Поставьте себе цель: конкретную, измеримую, достижимую, актуальную и ограниченную во времени. Например: «За три месяца сходить на 10 свиданий с разными людьми». Разбейте на этапы и двигайтесь.

6. Упакуйте себя как продукт. Честно ответьте: что я могу дать человеку? И что мне нужно взамен? Составьте список обязательных и желательных качеств партнера. И регулярно проверяйте, насколько текущий кандидат соответствует этим критериям. Эмоции тоже можно отслеживать и анализировать.

7. Ответьте себе на четыре вопроса маркетинга. Что я за «продукт»? Где меня искать? Как я себя подаю? Сколько времени, сил и денег я готов вложить в этот поиск? Чем точнее вы ответите, тем быстрее найдете нужного человека.

Александр резюмировал, что бизнес-стратегии - это про честное позиционирование и поиск идеального совпадения. Вы четко понимаете, кто вы и кого ищете.

Не торопитесь с сексом на первых свиданиях

Сваха Светлана Радаева раскрыла секреты построения отношений.

Сваха Светлана Радаева раскрыла секреты построения отношений.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Профессиональная сваха, руководитель агентства «Меткий Купидон» Светлана Радаева уже более десяти лет помогает найти людям пару. И сама в этом весьма эффективна, - замужем она уже пятый раз.

Светлана обращает внимание, что серьезный мужчина спешит встретиться, не откладывает. На первом свидании наслаждается беседой. Сразу договаривается о второй встрече, а не говорит «созвонимся». Строит конкретные планы. После второго-третьего свидания зовет к себе домой - это прозрачность, значит, он живет один и хочет показать, что ему нечего скрывать.

Светлана советует спросить о родителях. Если человек вырос в полной семье в любви, это плюс. Узнайте, были ли сестры или братья. Если у мужчины были сестры, он лояльный к женщинам. У женщины есть брат, она понимает мужскую психологию. Спросите про ценности и идеалы. Если политические взгляды или религия разные, это будет препятствием.

Знакомство через общих знакомых надежнее, чем на сайте, - так можно проверить информацию, а не полагаться только на слова человека.

Проверяйте человека в деле до того, как принимать серьезные решения. Посмотрите, как он ведет себя в сложной ситуации, готов ли помочь.

Не торопитесь с сексом на первых свиданиях - это может разрушить зарождающиеся отношения, даже если между вами есть сильная химия.

Сразу обсуждайте границы: говорите, что вам нравится, а что нет. Предупреждайте о том, с чем вы не готовы мириться. Договориться можно в самом начале.

Не вываливайте на человека свои проблемы до третьего свидания. Сначала сблизьтесь, а потом уже вместе разбирайтесь с трудностями.

Cледующая микро-конференция в пространстве «Артист Лофта» состоится 21 июля и будет посвящена волжскому туризму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал