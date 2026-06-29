Лето вернется уже на этой неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый летний месяц уйдет из Самарской области вместе с проливными дождями. На смену придет долгожданная жаркая погода. Синоптики обещают до +29 градусов. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе с 29 июня по 3 июля 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в понедельник, 29 июня, за окном будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура воздуха составит +16…+18 градусов. Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Во вторник, 30 июня, вновь пройдут проливные дожди. Температура воздуха составит +15…+20 градусов. Порывы северо-западного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду, местами до 15-20 метров в секунду.

В среду, 1 июля, дожди будут кратковременными. Ожидается потепление до +20…+25 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. В четверг, 2 июля, воздух прогреется до +22…+27 градусов. Пройдут небольшие дожди.

Осадки уйдут из Самарской области в пятницу, 3 июля. Погода будет малооблачной, а столбики термометров покажут +24…+29 градусов. Северный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Синоптики Gismeteo обещают дожди с понедельника по четверг. Обильные осадки ожидаются в первые дни рабочей недели. В четверг, 2 июля, их количество будет незначительным. Температура воздуха будет повышаться плавно, с +21 до +27 градусов. В пятницу, 3 июля, погода будет солнечной, температура воздуха составит +26 градусов.

Аналогичный прогноз у метеорологов Яндекс Погоды. Последняя рабочая неделя июня начнется с проливных дождей. В понедельник, 29 июня, температура воздуха составит +20 градусов. В четверг, 2 июля, воздух прогреется до +26 градусов. В пятницу выглянет солнце, в Самарской области потеплеет до +28 градусов.