Как победить пивной живот и сохранить потенцию: эксперты «Комсомолки» дали советы мужчинам

Периодически посещать врача – это по-мужски. Фото: Shutterstock.

«Настоящий мужчина идет к врачу, только когда обломок копья в спине начинает мешать спать» - так считают большинство представителей сильного пола и… живут в среднем на 10 лет меньше женщин. Чтобы переломить этот тренд и донести информацию о необходимости своевременной профилактики до мужчин на их языке, «Комсомолка» пригласила врачей-экспертов на круглый стол в рамках цикла «Здоровый разговор». Разговор получился полезным и откровенным. Подробности – в этой статье. Поделитесь ею с вашими близкими – это поможет им сохранить здоровье.

Почему мужчины живут меньше?

Эксперты отмечают: большинство проблем со здоровьем у сильного пола возникают не из-за физиологии, сколько из-за отсутствия культуры заботы о себе.

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой и клиникой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков поделился статистикой: мужчины в браке в возрасте от 40 до 54 лет живут в среднем на два года дольше, а риск сердечно сосудистых событий у них ниже примерно на 30%. И дело здесь не в чуде, а в заботе, которая помогает не пропускать осмотры и вовремя реагировать на изменения. А диспансеризация, доступная бесплатно и даже в выходные дни, способна выявить риски задолго до того, как они станут угрозой, отмечает эксперт.

Олег Фатенков напомнил о бесплатной диспансеризации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сердечно сосудистые заболевания остаются одной из главных причин мужской смертности, и особенно тревожно, что многие факторы риска годами не дают о себе знать.

- Повышенное давление коварно именно своей тишиной: организм постепенно привыкает к цифрам 140–150 мм рт.ст., и человек не чувствует дискомфорта, пока однажды не появятся явные симптомы, - рассказал терапевт, кардиолог Бахром Темиров. - Я рекомендую измерять давление регулярно, утром и вечером, начиная примерно с тридцати лет. Кроме того, необходимо контролировать уровень «плохого» и «хорошего» холестерина. Такой подход помогает вовремя заметить отклонения и снизить риски сердечно сосудистых событий.

Бахром Темиров рекомендует регулярно мерить давление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как ты, печень?

Не менее тесно с сердцем связаны обменные процессы и состояние внутренних органов. Как отметила диетолог и нутрициолог Татьяна Паладьева, окружность талии больше 92 сантиметров - это уже повод насторожиться: такой показатель сигнализирует о накоплении висцерального жира, который напрямую связан с риском инсулинорезистентности, диабета и сердечно сосудистых проблем.

Татьяна Паладьева рассказала про опасность висцерального ожирения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Но и сама печень, которую врачи называют главной химической лабораторией организма, часто страдает незаметно. И дело не только во вредных привычках. Кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики, флеболог, хирург клиники «Медерус» Константин Панфилов рассказал, что неалкогольная жировая болезнь печени встречается у огромного числа людей – до 80%, причем не обязательно у тех, кто имеет избыточный вес. Современные методы диагностики, такие как эластография и стеатометрия, позволяют увидеть, насколько орган поражен фиброзом или жиром, а в дальнейшем контролировать эффективность лечения. Подробнее здесь.

Константин Панфилов рассказал о методах исследования печени. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Это страшное слово «рак»

Когда речь идет об онкологии, на первый план выходит идея «диагностического окна»: многие опухоли развиваются медленно, и есть период, когда их можно обнаружить до появления первых жалоб, лечение будет более простым, а прогноз – благоприятным. На этом построена идея бесплатной диспансеризации с ее основными скринингами рака легких, кишечника, простаты у мужчин. По словам заведующего консультативно-диагностической поликлиникой Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрея Копылова, как раз эти локализации – в топе онкозаболеваний у представителей сильного пола.

Андрей Копылов рассказал о методах ранней диагностики рака. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Одним из маркеров диагностики рака предстательной железы является анализ на ПСА, который нужно проходить мужчинам старше 45 лет (по показаниям и раньше).

Самый простой способ заподозрить рак кишечника – анализ кала на скрытую кровь, который входит в диспансеризацию также после 45 лет.

- При положительном анализе может быть рекомендована колоноскопия, – рассказал врач-колопроктолог клиники СамГМУ Роман Кабанов. - Сегодня это исследование может быть выполнено и под анестезией: от легкой седации до полноценного наркоза в зависимости от ситуации пациента.

Роман Кабанов рассказал, как проводят колоноскопию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты повторяют: главная сила в борьбе с онкологическими заболеваниями - вовремя сданный анализ. Поэтому просят мужчин: пожалуйста, регулярно посещайте врача, чтобы обнаружить проблему задолго до того, как она начнет диктовать свои условия.

Важный момент, который отметили эксперты – страх сильного пола перед обследованиями, в том числе теми, что проводят «ниже пояса» и якобы ставят под сомнение мужественность, вроде колоноскопии или трансректального УЗИ простаты. Нередко это мешает своевременной диагностике опасных заболеваний.

Быть мужчиной

Урологическая тема тоже полна мифов и страхов.

- Диагноз «хронический простатит» нередко ставят слишком поспешно, тогда как боли в тазовой области могут быть связаны не с простатой, а с позвоночником, сосудами или кишечником, - рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по урологии Сергей Пикалов. - Современная медицина уходит от шаблонных решений: массаж простаты и бесконтрольный прием антибиотиков уступают место комплексным подходам, где участвуют не только урологи, но и эндокринологи, вертебрологи, гастроэнтерологи и психологи. Ведь даже эректильная дисфункция, которую мужчины часто воспринимают как сугубо «личную» проблему, может быть ранним маркером сосудистых нарушений и предшествовать серьезным осложнениям на несколько лет. Подробнее здесь

Сергей Пикалов рассказал о лечении простатита. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Психолог Татьяна Бусыгина описала особенности мужской психологии, которая мешают им вовремя обращаться за помощью. Они считают себя «железными» и в случае условного «крушения самолета», когда женщины надевают кислородную маску прежде всего на себя, бегут «чинить самолет», маскируя тревогу фразами «некогда», «потом». Мужчины чаще всего ищут не долгую терапию, а экстренное средство, чтобы быстро справиться с тревогой. Чтобы помочь им вернуть контроль, психолог предлагает вести дневник с оценкой уровня напряжения от 0 до 10. Если будут сплошные «десятки», с этим уже можно и нужно работать.

Еще одна большая мужская проблема - самолечение и советы из интернета. Врачи с тревогой отмечают, что пациенты нередко идут не к доктору, а к провизору, и получают рекомендации, которые не учитывают всей картины. В результате можно упустить время или даже навредить себе. В этом контексте диспансеризация становится не просто формальностью, а реальным инструментом сохранения здоровья. Опросники, которые предлагают в поликлиниках, помогают выявить жалобы, о которых пациент мог бы и не подумать, а маршрутизация направляет к нужным специалистам. И самое главное - чтобы эта система сработала, нужно сделать первый шаг: просто прийти к врачу. Дальше он подскажет, куда двигаться.

Будьте здоровы, дорогие мужчины!