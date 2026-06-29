Мифы и правда о печени, или как контролировать состояние главного «фильтра» организма

Константин Панфилов рассказал о методах исследования печени. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В медиацентре «КП» прошел круглый стол, посвященный здоровью мужчин. Особое внимание врачи уделили состоянию печени - органа, который играет колоссальную роль в работе всего организма, но зачастую не сигнализирует болью о начинающихся неполадках.

Заболевания печени у мужчин могут быть связаны не только с употреблением алкоголя. Кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики, флеболог, хирург клиники «Медерус» Константин Панфилов подчеркнул, что неалкогольная жировая болезнь этого органа - очень распространенная проблема: ею страдает до 80 % взрослого населения. Причем наличие такого состояния не обязательно связано с избыточной массой тела. Нередки случаи, когда человек выглядит вполне стройным, имеет нормальное телосложение, а при обследовании у него обнаруживают повышенный холестерин и другие отклонения в показателях.

- Печень справедливо называют главной химической лабораторией организма, она выполняет множество жизненно важных функций, - рассказал Константин Панфилов. Чтобы понять, в каком состоянии находится этот орган, современная медицина располагает достаточно точными методами. Например, с помощью эластографии можно определить, есть ли в ткани фиброз - замещение нормальной ткани плотной соединительной. А стеатометрия позволяет измерить процентное содержание жира в печени. Эти исследования дают не просто общую картину, а вполне конкретные цифры, на основании которых врач может принимать решения о необходимости лечения.

Методы позволяют не только поставить диагноз, но и контролировать динамику. Во время терапии можно регулярно проверять, уменьшается ли количество жира, уменьшается ли фиброз, насколько эффективно работает подобранная схема. Такой контроль особенно ценен, потому что заболевания печени часто протекают бессимптомно, и только диагностика способна показать реальную картину.

Отдельно стоит отметить, что проблемы с печенью тесно связаны с обменом веществ, уровнем холестерина, состоянием сосудов и риском сердечно сосудистых заболеваний. Поэтому оценка состояния главного фильтра организма - это не узкоспециализированный вопрос, а важная часть общей стратегии сохранения здоровья мужчины.

Нутрициолог Татьяна Паладьева советует для поддержки печени и желчного пузыря пить утром теплую воду и добавлять в рацион продукты с горьким вкусом – редьку, редис, руколу, горчицу – они стимулируют выработку желудочного сока и налаживают отток желчи. Хронический стресс провоцирует выброс кортизола и адреналина, из-за чего возникает спазм желчного пузыря и застой желчи, что повышает риск образования камней.