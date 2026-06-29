Чем больше живот, тем меньше интима: врачи дали советы о том, как сохранить мужское здоровье

Сергей Пикалов рассказал о лечении простатита. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В медиацентре «КП» прошел круглый стол, посвященный здоровью мужчин. Одной из самых животрепещущих тем стала интимная сфера.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по урологии Сергей Пикалов порадовал: многие мужские страхи стали мифами.

- Подход к лечению хронического простатита изменился: от антибиотиков и массажа простаты - к комплексным решениям, - отметил он. - Врачи стремятся точно установить причину, ведь боли в промежности далеко не всегда связаны с простатой: это могут быть проблемы с позвоночником, сосудами, кишечником. Поэтому диагноз «хронический простатит» теперь требует подтверждения, а не ставится по умолчанию. Физические методы воздействия, влияющие на ткани, оказываются более эффективными, чем массаж.

Кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики, флеболог, хирург клиники «Медерус» Константин Панфилов отметил, что в клинических рекомендациях по исследованию предстательной железы мужчинам старше 45 лет рекомендовано транстрактальное исследование этого органа.

Константин Панфилов рассказал о методах исследования мужского здоровья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На состояние мужской репродуктивной системы влияют разные факторы – стресс, лишний вес и качество сна. Избыток абдоминального жира снижает уровень тестостерона: организм расходует его не на половую функцию, а на поддержание жировых запасов, пояснила диетолог и нутрициолог Татьяна Паладьева.

Еще одна деликатная тема - эректильная дисфункция. Сергей Пикалов рассказал, что причины могут быть как физиологическими, так и психологическими: страх неудачи, напряженность в отношениях, ожидание провала могу закреплять проблему. Поэтому здесь важна поддержка партнерши. Но в некоторых случаях эректильная дисфункция может предшествовать серьезным сосудистым событиям через 3–7 лет.

- Осторожного подхода требует и заместительная терапия тестостероном, - сообщил Сергей Пикалов. - Низкий уровень гормона - еще не повод для ее назначения: показатели могут снижаться из за стресса или недосыпа. Известны случаи, когда терапия, подобранная только по анализам, приводила к скачкам давления и повышенной раздражительности.

Современная тактика лечения строится на комплексном подходе, который позволяет не снимать отдельные симптомы, а работать с причинами и добиваться устойчивых результатов.