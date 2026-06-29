Любовь, которая не умирает. Самарец Вениамин Осин девять лет назад похоронил супругу и поставил общий памятник на кладбище

Вениамин и Людмила познакомились в первый день Олимпиады-80. Фото: предоставлено «КП»

На Центральном кладбище Самары есть семейный памятник – Людмила и Вениамин Осины. Улыбающиеся лица, черная элегантность мрамора, лаконичная ваза с цветами. Но есть одна деталь, которая не сразу бросается в глаза. У Вениамина Осина не указана дата смерти. Да, мужчина жив. Но, похоронив супругу, он продолжает трепетно ее любить, считать дни, проведенные без нее. И место себе приготовил – рядом с милой Людмилой...

Случай или судьба?

Вениамин и Людмила познакомились в первый день Олимпиады-80. Сестра Люды Нина собрала друзей по поводу окончания Планового института. Среди приглашенных был и Вениамин Осин. Он был так сражен Людмилой, что в тот же вечер сделал ей предложение. Девушка обещала подумать.

А уже в последний день Олимпиады Вениамин и Людмила подали заявление в ЗАГС. Свадьбу сыграли 31 октября 1980 года, праздновали три дня. Так и началась история семьи Осиных.

Свадьбу Осиных отмечали три дня. Фото: предоставлено «КП»

Кто знает, если бы не вечеринка, организованная сестрой, возможно, Людмила никогда бы не встретила Вениамина. У них был разный круг общения, разные сферы работы.

Людмила родилась в семье авиастроителей: ее дедушка, папа и многие друге родственники работали на Самарском авиационном заводе где выпускали легендарные самолеты ТУ-154. Людмила пошла по их стопам, получила профильное образование и проработала на заводе более 20 лет.

Вениамин Осин – из семьи железнодорожников. Его мама Анна работала проводником, а папа Иван – кочегаром в НГЧ-4. В семье было пятеро детей, и многие из них тоже связали жизнь с железной дорогой. Средний сын Вениамин поступил в авиационный техникум, во время учебы хотел стать участником стройотряда «Экспресс». Слишком юный возраст помешал этому, но ему предложили заняться формированием поездов дальнего следования. Спустя год Вениамин Осин все же попал в стройотряд, ездил с ним по стране, а также работал в Куйбышевском информационно-вычислительном центре на железной дороге. Позже окончил Куйбышевский плановый институт, ныне - СГЭУ.

Уже после встречи с Людмилой Вениамин круто перевернул свою жизнь – он стал преподавателем вуза. Для Осиных встреча в первый день Олимпиады-80 стала той самой судьбоносной, которая определила дальнейшую жизнь.

Тысячи счастливых дней

Потянулись счастливые дни семейной жизни. У Осиных родилась дочь Наталья. Они много путешествовали. В первые годы семейной жизни, когда Вениамин еще работал на железной дороге проводником, он часто брал с собой любимую супругу то в Москву, то в Воронеж.

«Нередко приходилось прятать Людмилу от ревизоров, чтобы не написали акт. И мешками укрывал на полке в служебке, и в топке прятал, и посылал в вагон-ресторан», – вспоминает Вениамин Осин.

Вениамин и Людмила имели разные увлечения, но при этом дополняли друг друга. Фото: предоставлено «КП»

В 1985 году мужчину отправили в Ленинградский государственный университет имени Жданова на стажировку на целых четыре месяца. Время тянулось мучительно долго, но в ноябре Людмила смогла вырваться к мужу на целый месяц. Осины постоянно ходили в театры, ходили на экскурсии и наслаждались этим месяцем в Северной столице.

Книги, ручки и компромиссы

Впрочем, и каждый день совместной жизни был для них бесценным. Вениамин и Людмила имели разные увлечения, но при этом дополняли друг друга.

Людмила любила читать. У них дома хранятся более 2000 книг, и все их женщина прочитала, а многие – не по одному разу.

Вениамин Осин много лет увлекался коллекционированием ручек, планировал попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Коллекционировать ручки мужчина стал с 2000 года. Все началось с одной красивой ручки-указки, которую ему стало жалко выбрасывать после того, как закончились чернила. За первой появилась вторая, третья и так далее. Сейчас в его коллекции – около 3000 экземпляров! Есть ручка-шпаргалка, ручка для левшей, гигантская авторучка из Сибири и многие другие. Все они достались Вениамину Осину бесплатно – какие-то он обменял, но большинство ручек ему дарили друзья, коллеги и студенты.

Поначалу Людмила была не в восторге от увлечения мужа, ведь такая солидная коллекция занимает довольно много места в квартире... Но потом приняла этот факт и старалась руки лишний раз не трогать, так как они бывают довольно хрупкими.

Бесконечное уважение и готовность пойти на уступки – вот то, что Вениамин и Людмила Осины всегда проявляли друг к другу.

Любовь не умирает

Счастье оборвалось нежданно. Вечером 27 февраля 2017 года Людмиле Осиной вдруг стало плохо. Услышав странный звук, Вениамин даже сначала подумал, что супруга, с ее легким и веселым характером, просто кого-то передразнивает. Но увидев перекошенное лицо жены, услышав ее заторможенную речь, мгновенно осознал – это инсульт.

Людмилу на скорой увезли в больницу, положили в реанимацию. Вечером 3 марта позвонили и сказали, что ее больше нет...

Тот самый памятник на кладбище. Фото: предоставлено «КП»

«Мы прожили вместе 36 лет и 123 дня, 13292 дня, 319008 счастливых часов», – подсчитал Вениамин Осин.

Незадолго до несчастья, 25 февраля, Вениамин записал поздравление на местном телеканале для жены и дочери к 8 марта. К сожалению, Людмила его уже не увидела...

С момента смерти супруги прошло девять лет. Вениамин Осин продолжает публиковать посты на странице супруги ВКонтакте и оставлять ей трогательные послания и обращаться не иначе как «любимая». На совместных фотографиях и даже на том самом памятнике Вениамин неизменно широко улыбается, ведь Людмила рядом. Что это – если не любовь? И она не умирает.

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