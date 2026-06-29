Зрители носили солиста группы «Хохма» на руках: как прошел фестиваль Stereoleto в Самаре

На фестивале выступили известные музыканты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 27 июня, в Самаре впервые прошел фестиваль Stereoleto. Изначально артисты должны были выступать в Струковском саду, но позднее мероприятие перенесли под крышу МТЛ Арена. Смена локации не изменила настроение публики и артистов. Фестиваль был наполнен яркими событиями: зрители рассказали, что на выступлениях царила атмосфера настоящего рок-концерта, а солиста одной из групп даже пронесли на руках. Подробности – в материале «КП-Самара».

Атмосфера рок-концерта

Stereoleto – это фестиваль с богатой двадцатилетней историей. Он зародился в 2002 году в Санкт-Петербурге и стал его визитной карточкой. Со временем фестиваль «переехал» в другие города России, а в 2026 году добрался до Самары. В областную столицу приехали Хаски, «Диктофон», Найк Борзов, «Beautiful boys», «Хохма», Хмыров, «Каспий», также выступала самарская группа «Bajinda Behind the Enemy Lines». Каждая группа исполнила по полноценному концертному сету.

Группа Beautiful boys стала одним из хэдлайнеров фестиваля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Концерты были яркими, драйвовыми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Артисты выступали на двух сценах. На главную вышли хэдлайнеры фестиваля: «Каспий», Хмыров, «Хаски», «Beautiful boys» и Найк Борзов.

Атмосфера была потрясающая. Зрители отмечают, что выступление группы «Хохма» напоминало настоящий рок-концерт. Ребята играли на малой сцене и заводили публику.

«Людей брали на руки и передавали через толпу. А в конце выступления в зале оказался солист группы «Хохма», теперь уже на руках носили его», - рассказали зрители.

Солист "Хохмы" оказался в толпе зрителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие самарцы признались, что пришли послушать рэпера Хаски. Поэтому смена площадки оказалась не очень удобной.

«Когда речь шла о фестивале в Струковском саду, мы настроились, что сможем погулять, пока будут выступать другие исполнители. Поэтому смена площадки была не очень удобна. Но, тем не менее, все прошло на высшем уровне: организация мероприятия отличная, выступление Хаски нам очень понравилось», - рассказала «Комсомолке» одна из гостей фестиваля.

Хаски по-настоящему зажигал на выступлении. Ребята на подтанцовке вышли на сцену топлес и стреляли в толпу из водяных автоматов. Выступление группы завершило фестиваль. Многие ждали, что артисты выйдут «на бис», но этого, к сожалению, не случилось.

Ребята из подтанцовки порадовали публику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Перед Хаски на главную сцену вышел Найк Борзов, которого публика встретила очень тепло. Сам Борзов отметил:

«Самара, вы молодцы. Мало используете телефон, живете в моменте».

Найка Борзова публика встретила очень тепло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время выступления артист спустился в зал, прошелся вдоль первого ряда и дал «пять» зрителям.

Зрители редко доставали телефоны - в основном для того, чтобы включить фонарики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Солнце, облака. Как в «Симпсонах»

Во время общения с прессой Найк Борзов поделился своими впечатлениями о Самаре. Он периодически бывает в городе, дружит с местными музыкантами из группы «Bajinda Behind the Enemy Lines», которая тоже выступала на фестивале, и Аллой Четаевой. Борзов признался: на этот раз город почти не видел, дорога и концерты вымотали, спал весь день. Но впечатления от областной столицы только самые положительные.

«Самару видел только из окна, но мне очень понравилось: солнце, облака, как в «Симпсонах». Самара порадовала в этот раз».

Оценил самарскую публику и основатель фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк. Он поблагодарил самарцев за теплый прием.

«Самарская публика - благодарная, музыкальная и вовлеченная, а город обладает своим особым «волжским» вайбом, который даже очень STEREOLET’ний! Спасибо всем артистам, всем зрителям, всей команде фестиваля и всем нашим локальным партнерам! Мы обязательно вернемся».