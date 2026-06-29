Зрители носили солиста группы «Хохма» на руках: как прошел фестиваль Stereoleto в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В субботу, 27 июня, в Самаре впервые прошел фестиваль Stereoleto. Изначально артисты должны были выступать в Струковском саду, но позднее мероприятие перенесли под крышу МТЛ Арена. Смена локации не изменила настроение публики и артистов. Фестиваль был наполнен яркими событиями: зрители рассказали, что на выступлениях царила атмосфера настоящего рок-концерта, а солиста одной из групп даже пронесли на руках. Подробности – в материале «КП-Самара».
Stereoleto – это фестиваль с богатой двадцатилетней историей. Он зародился в 2002 году в Санкт-Петербурге и стал его визитной карточкой. Со временем фестиваль «переехал» в другие города России, а в 2026 году добрался до Самары. В областную столицу приехали Хаски, «Диктофон», Найк Борзов, «Beautiful boys», «Хохма», Хмыров, «Каспий», также выступала самарская группа «Bajinda Behind the Enemy Lines». Каждая группа исполнила по полноценному концертному сету.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Артисты выступали на двух сценах. На главную вышли хэдлайнеры фестиваля: «Каспий», Хмыров, «Хаски», «Beautiful boys» и Найк Борзов.
Атмосфера была потрясающая. Зрители отмечают, что выступление группы «Хохма» напоминало настоящий рок-концерт. Ребята играли на малой сцене и заводили публику.
«Людей брали на руки и передавали через толпу. А в конце выступления в зале оказался солист группы «Хохма», теперь уже на руках носили его», - рассказали зрители.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Многие самарцы признались, что пришли послушать рэпера Хаски. Поэтому смена площадки оказалась не очень удобной.
«Когда речь шла о фестивале в Струковском саду, мы настроились, что сможем погулять, пока будут выступать другие исполнители. Поэтому смена площадки была не очень удобна. Но, тем не менее, все прошло на высшем уровне: организация мероприятия отличная, выступление Хаски нам очень понравилось», - рассказала «Комсомолке» одна из гостей фестиваля.
Хаски по-настоящему зажигал на выступлении. Ребята на подтанцовке вышли на сцену топлес и стреляли в толпу из водяных автоматов. Выступление группы завершило фестиваль. Многие ждали, что артисты выйдут «на бис», но этого, к сожалению, не случилось.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Перед Хаски на главную сцену вышел Найк Борзов, которого публика встретила очень тепло. Сам Борзов отметил:
«Самара, вы молодцы. Мало используете телефон, живете в моменте».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Во время выступления артист спустился в зал, прошелся вдоль первого ряда и дал «пять» зрителям.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Во время общения с прессой Найк Борзов поделился своими впечатлениями о Самаре. Он периодически бывает в городе, дружит с местными музыкантами из группы «Bajinda Behind the Enemy Lines», которая тоже выступала на фестивале, и Аллой Четаевой. Борзов признался: на этот раз город почти не видел, дорога и концерты вымотали, спал весь день. Но впечатления от областной столицы только самые положительные.
«Самару видел только из окна, но мне очень понравилось: солнце, облака, как в «Симпсонах». Самара порадовала в этот раз».
Оценил самарскую публику и основатель фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк. Он поблагодарил самарцев за теплый прием.
«Самарская публика - благодарная, музыкальная и вовлеченная, а город обладает своим особым «волжским» вайбом, который даже очень STEREOLET’ний! Спасибо всем артистам, всем зрителям, всей команде фестиваля и всем нашим локальным партнерам! Мы обязательно вернемся».