Медали от Кубка России до первенства мира: рассказываем о последних достижениях самарских спортсменов

Самарские спортсмены удачно выступили на первенстве мира по тайскому боксу Фото: канал Вячеслава Федорищева в Max https://max.ru/Fedorischev63

Прошедшая неделя июня стала весьма успешной для спортсменов из Самарской области. Самарские атлеты пополнили копилку региона множеством медалей с соревнований высочайшего уровня: от первенств России до чемпионата мира. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил успехи спортсменов.

Медали первенства мира по тайскому боксу

В Малайзии завершилось первенство мира по тайскому боксу среди школьников. Турнир собрал более 1400 юных спортсменов из 100 стран. В составе сборной России выступали семеро ребят из Самарской области в возрасте от 12 до 17 лет.

Главный успех пришел к Давиду Сибиреву и Милане Емельяненко - они стали чемпионами мира. Серебряные награды завоевали Анастасия Башаркина и Вероника Дубровина, а Даниил Ефимов принес в копилку региона бронзу.

Юных спортсменов с успешным выступлением поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона отметил, что несколько боксеров не смогли взойти на пьедестал, но показали достойный результат:

«Петрихин Матвей и Сипатрин Матвей остались без медалей, но достойно выступили на престижных соревнованиях.

Поздравляю наших ребят и тренеров с успехом!».

Золото первенства Европы по прыжкам в воду

В венгерском Будапеште прошло первенство Европы по прыжкам в воду. Эти соревнования стали удачными для тольяттинца Кирилла Косимова. Среди юниоров (категория А, 16–18 лет) он стал лучшим в прыжках с 10-метровой вышки. Его результат по итогам пяти прыжков составил 517,50 баллов.

Кирилл - воспитанник тренера Ирины Донцовой из СШОР №10 «Олимп». Его победа особенно ценна: в Будапеште в честь самарского спортсмена звучал гимн России. Всего же российские прыгуны завоевали на турнире 17 медалей, из которых девять золотых (еще шесть серебряных и две бронзовые).

Губернатор Самарской области высоко оценил достижение тольяттинского прыгуна в воду. Вячеслав Федорищев уверен, что Косимов попадет в состав сборной России на Олимпиаде в 2028 году:

«Убежден, что Кирилл войдет в нашу национальную сборную команду по подготовке и участию в Олимпийских играх 2028 года. Он исполнительный, дисциплинированный и трудолюбивый спортсмен. Желаю новых побед!».

Отдельно глава региона поблагодарил наставника Кирилла Косимова – Ирину Донцову:

«Именно благодаря ей в Самарской области активно развивается этот вид спорта. Настойчивость и целеустремленность наших наставников помогает спортсменам выходить на пьедесталы. Спасибо вам за ежедневный труд и воспитание чемпионов!».

Серебро международных соревнований по дзюдо

В Красноярске прошли соревнования по дзюдо памяти Владимира Гулидова. В них участвовали молодые спортсмены до 21 года из 10 стран, включая Францию, Монголию, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, и Россию.

Самарскую область в составе сборной России представлял Рамил Гуломалиев (воспитанник ГАУ СШОР №2). В весовой категории до 90 кг он завоевал серебряную медаль, уступив только одному сопернику.

Дважды призеры чемпионата России по велоспорту

Девушки из Самарской области отлично выступили на чемпионате и первенстве России по велоспорту на шоссе в Ижевске.

В парной гонке на 25 км серебро взял экипаж Марина Комина / Дарья Фомина. А в командной гонке преследования на 50 км чемпионками стали Комина, Фомина, Ирина Юдакова из Самары и Ксения Цымбалюк из Удмуртии.

Победа на чемпионате России по триатлону

В Тюмени на «Жемчужине Сибири» прошел чемпионат России по триатлону для спортсменов с нарушением зрения. Спортсменам предстояло преодолеть серьезную дистанцию: 750 м в открытой воде, 20 км на велосипеде-тандеме и 5 км бега.

Самарцы выступили блестяще: Андрей Буков с лидером Игорем Полянским выиграли золото с результатом 1:01:03,9. Дебютанты соревнований Григорий Марченко и Артем Афанасьев также не остались без наград - у них бронза.

Впереди у Букова и Полянского подготовка к паралимпийскому Кубку мира в Венгрии.

Золото Кубка России по легкой атлетике

В Чебоксарах на Кубке России по легкой атлетике блистала тольяттинская метательница Софья Палкина. Воспитанница СШОР №3 «Легкая атлетика» и тренера Владимира Быкова метнула молот на 72,05 метра и уверенно заняла первое место.

Медали первенства России по пляжному теннису

В Ярославской области прошло первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 15 лет. Тольяттинцы доминировали в нескольких категориях:

Юноши (пары):

1-е место - Даниил Голинских / Станислав Колесников

2-е место - Дмитрий Нургалеев / Марк Микрюков

3-е место - Тимофей Крылов (в паре с Григорием Корюковым из Рыбинска)

Девушки (пары):

2-е место - Екатерина Березина (в паре с Анной Микульской из Рыбинска)

3-е место - Каролина Гнедобор / Дарья Чайка

Микст:

2-е место - Дарья Чайка / Даниил Голинских

3-е место - Каролина Гнедобор / Станислав Колесников.