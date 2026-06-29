Добрый театр: благодаря участникам благотворительного пасхального тиража «Русского лото» — 2025 свою работу продолжила инклюзивная театральная студия в Тольятти

Фото: Центр для детей с нарушениями развития «Солнечный круг», Тольятти

Благодаря участникам благотворительного пасхального тиража «Русского лото» инклюзивная театральная студия «Пигмалион» центра для детей с нарушениями развития «Солнечный круг» в Тольятти смогла продолжить работу за счет средств, собранных от проведения благотворительного пасхального тиража всероссийской государственной лотереи «Русское лото» в 2025 году. По итогам тиража 10 рублей с каждого проданного на пасхальный тираж «Русского лото» билета были перечислены православной службе помощи «Милосердие» на благие дела. Инклюзивная театральная студия «Пигмалион» в Тольятти — один из более чем 70 социальных проектов, получивших поддержку за счет средств, направленных православной службе помощи «Милосердие» по итогам пасхального тиража «Русского лото» 2025 года.

На сцене диагнозы забываются, а аплодисменты окрыляют — уверены родители воспитанников и педагог инклюзивной театральной студии «Пигмалион». В театральной мастерской дети перевоплощаются в любимых персонажей, поют, учатся взаимодействовать друг с другом и следовать сценарию. В репертуаре «Пигмалиона» множество сказочных спектаклей, которые играются не только в стенах центра для детей с нарушениями развития «Солнечный круг», но и на различных городских площадках. Для каждого из ребят точная реплика и правильное движение — большая победа.

«Для тяжелобольных детей занятия в театральной мастерской — это возможность испытать радость от творчества. Дети проявляют железную волю к победе, выходя на сцену и вживаясь в роль. Совместные репетиции и спектакли помогают им преодолеть социальные барьеры, наши театральные постановки дают возможность каждому ребенку почувствовать свою значимость. Театральная студия становится для детей с особенностями развития безопасным пространством, где каждый может раскрыть свой талант и поверить в себя», — говорит заместитель директора центра «Солнечный круг» Елена Оськина.

Преодолевать себя актерам театральной студии «Пигмалион» помогают художественный руководитель и тьютор. Под их чутким руководством ребята осваивают новые навыки и делают скачки в развитии. Чтобы оплатить труд специалистов, тем самым отблагодарив их за бережную работу и индивидуальный подход к каждому воспитаннику, на церковной благотворительной платформе «Поможем» был запущен сбор средств. Восполнить дефицит и закрыть этот сбор помогла часть средств от проведения третьего пасхального тиража «Русского лото» — 2025.

«Сотрудники инклюзивной театральной студии «Пигмалион» сочетают педагогическое мастерство с особым терпением и эмпатией, создавая атмосферу безопасности и поддержки для тяжелобольных детей. Такие творческие мастерские помогают разрушать стереотипы и формировать в обществе культуру принятия и уважения к различиям. Поддерживая такие проекты, мы создаем среду, где таланты не зависят от физических или ментальных особенностей человека. И самое главное — они дают детям возможность ощутить себя частью большого мира, где их голос имеет значение. Спасибо участникам благотворительного пасхального тиража «Русского лото» 2025 года за возможность поддержать инклюзивную театральную студию «Пигмалион» и поблагодарить специалистов за их сложную и важную работу», — сказала директор по спонсорству и КСО S8 Capital, в который входит «Столото», Оксана Тубман.

За четыре года проведения благотворительных пасхальных тиражей «Русского лото» — с 2023 по 2026 годы — на дела милосердия собрано и перечислено православной службе помощи «Милосердие» более 198,3 миллиона рублей. Напомним, что службе помощи «Милосердие» перечислялись 10 рублей с каждого проданного на тиражи билета.

Весной 2026 года состоялся уже четвертый благотворительный пасхальный тираж «Русского лото». Собранные в рамках тиража 2026 года средства будут расходоваться до лета 2027 года.

Поддержку за счет проведения трех пасхальных тиражей «Русского лото» получили свыше 200 проектов по всей стране в более чем 50 регионах страны. В их числе и те, на которые ранее был открыт сбор пожертвований на церковной благотворительной платформе «Поможем», однако собранных сумм было недостаточно. Часть средств от пасхальных тиражей «Русского лото» 2023, 2024 и 2025 годов помогли восполнить дефицит и запустить проекты, а кроме этого, позволили службе помощи «Милосердие» оказать массовую гуманитарную и адресную помощь тысячам людей по всей стране.

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