В Самаре в этом году обновят около 50 км теплотрасс

В Самаре теплотрассы модернизируют на 11 участках магистральных трубопроводов. Фото предоставлено Самарским филиалом «Т Плюс»

Этим летом в областной столице развернули масштабные работы по перекладке теплосетей. Энергетики Самарского филиала «Т Плюс» модернизируют трубопроводы на 11 участках в разных районах города с применением современных материалов и технологий. Глава Самары Иван Носков вместе с представителями ресурсоснабжающего предприятия проверил ход реконструкции объектов.

Первой точкой выездного совещания стала теплотрасса на улице Николая Панова. Здесь начали работы еще в конце мая. Энергетики демонтировали изношенные трубы и начали подготовку канала к укладке железобетонных конструкций и монтажу сетей: планируется обновить около 1,5 км магистрального трубопровода. Для сохранения горячего водоснабжения жителям близлежащих жилых домов, социальных учреждений и организаций энергетики смонтировали резервные линии.

«Ранее мы выявляли здесь дефекты, в связи с чем было принято решение о реконструкции магистрального трубопровода. Эта работа позволит повысить надёжность теплоснабжения более 300 многоквартирных жилых домов областной столицы», — рассказал директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Как отметил Иван Носков, при обновлении тепловых сетей важно синхронизировать работы с ремонтом других коммуникаций и дорог. Например, на улице Николая Панова параллельно идёт замена водовода.

«Все объекты очень серьезные и масштабные, – подчеркнул глава города. - Обращаюсь к нашим жителям: надо потерпеть, ведь важно выполнить работы, чтобы в ближайшие десятилетия не возвращаться к этим проблемам».

Также Иван Носков оценил работы на объекте на улице Солнечной. Здесь почти завершили демонтаж старых труб и конструкций, проложили временные коммуникации. Предстоят работы по установке канала, тепловых камер и около 900 метров новых трубопроводов.

На всех объектах плановой перекладки «Т Плюс» использует трубопроводы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Эта система определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров, позволяя дистанционно отслеживать техническое состояние подземных коммуникаций.

В целом, как сообщил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов, в этом году в Самаре планируется заменить около 50 км тепловых сетей. На половине объектов будут устранять повреждения, выявленные при проведении гидравлических испытаний. В рамках инвестиционной программы, по которой осуществляют полную модернизацию сетей и железобетонных конструкций, – обновят еще 25 км.

«В настоящее время работы ведутся на всех участках, – уточнил Марат Феткуллов. - Мы планируем завершить реконструкцию теплосетей до конца сентября, чтобы быть готовыми к началу отопительного сезона. В октябре и ноябре проведут работы по благоустройству ремонтных объектов».