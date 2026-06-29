Сменил имя и 22 года прятался в Омской области. В Самару этапировали участника банды Хрипатого

Жителя Омской области будут судить по трем статьям УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Оперативники вышли на след еще одного участника банды Липова. Он бесследно исчез еще в начале 2000-х годов, после нападения на охранников самарского ТЦ и кражи шуб. Оказалось, что все это время мужчина мирно жил в Омской области. Он сменил фамилию, поэтому его не могли найти долгие годы. В 2025 году участника банды задержали. Совсем скоро он окажется на скамье подсудимых. Подробности – в материале «КП-Самара».

Охранников заковали в наручники, а шубы погрузили в багажник

Жителя Омской области обвиняют в бандитизме и разбое. По версии следствия, в ноябре 2004 года мужчина вместе с другими подельниками ворвался в торговый центр «Мир кожи» в Октябрьском районе Самары. Дело было ночью, в здании находились только охранники, которым сильно досталось от банды.

«Участники банды били охранников руками, ногами и пистолетом по различным частям тела, надели на них наручники, а затем похитили меховые изделия на общую сумму более 53 миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Нападавшие достали шубы из вскрытых секций, бросили их в багажник и уехали. Ущерб был нанесен 22 предпринимателям.

Хрипатый или Вова Малой

Позднее выяснилось: на торговый центр напали члены банды Владимира Липова. Он был широко известен в криминальных кругах как Хрипатый и Вова Малой. Липов создал ОПГ в 2004 году, в ее состав вошли шесть человек.

Бандиты печально известны не только ограблением ТЦ. На их счету - четыре убийства, два из которых по найму, три покушения, кражи. Спустя всего несколько месяцев после кражи шуб, в январе 2005 года, они убили двух сотрудников завода имени Тарасова. Целью были 30 миллионов рублей, предназначенных для выплаты зарплат. Эти деньги бандиты положили себе в карман.

В 2006 году Липов и его подельники выполнили заказ на убийство генерального директора самарской нефтяной компании Александра Самойленко. По бизнесмену стреляли из автомата около офиса организации на улице Алексея Толстого. Непосредственные исполнители убийства, Сергей Капранов и Владислав Патратий, получили сроки спустя два года. В 2008 году их приговорили к 22,5 годам и 24 годам тюрьмы.

Лидер ОПГ получил наказание только в 2012 году. Его признали виновным в ряде преступлений, в том числе в ограблении ТЦ, и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Еще одного грабителя торгового центра не удавалось поймать целых два десятка лет. Он нашелся только в 2025 году в другом регионе.

Скрывался по поддельному паспорту

Оперативники задержали участника банды в 2025 году в Омской области. Оказалось, что он сменил фамилию.

«Обвиняемый длительное время скрывался и жил по поддельному паспорту на территории Омской области», - пояснили в прокуратуре 63-го региона.

В отношении мужчины были заведены уголовные дела по трем статьям УК РФ: бандитизм, разбой и приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта. Расследование завершено, в ближайшее время он предстанет перед судом.