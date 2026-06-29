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Происшествия29 июня 2026 12:56

Сменил имя и 22 года прятался в Омской области. В Самару этапировали участника банды Хрипатого

В Самаре будут судить участника банды Хрипатого, который 22 года прятался под Омском
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Жителя Омской области будут судить по трем статьям УК РФ.

Жителя Омской области будут судить по трем статьям УК РФ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Оперативники вышли на след еще одного участника банды Липова. Он бесследно исчез еще в начале 2000-х годов, после нападения на охранников самарского ТЦ и кражи шуб. Оказалось, что все это время мужчина мирно жил в Омской области. Он сменил фамилию, поэтому его не могли найти долгие годы. В 2025 году участника банды задержали. Совсем скоро он окажется на скамье подсудимых. Подробности – в материале «КП-Самара».

Охранников заковали в наручники, а шубы погрузили в багажник

Жителя Омской области обвиняют в бандитизме и разбое. По версии следствия, в ноябре 2004 года мужчина вместе с другими подельниками ворвался в торговый центр «Мир кожи» в Октябрьском районе Самары. Дело было ночью, в здании находились только охранники, которым сильно досталось от банды.

«Участники банды били охранников руками, ногами и пистолетом по различным частям тела, надели на них наручники, а затем похитили меховые изделия на общую сумму более 53 миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Нападавшие достали шубы из вскрытых секций, бросили их в багажник и уехали. Ущерб был нанесен 22 предпринимателям.

Хрипатый или Вова Малой

Позднее выяснилось: на торговый центр напали члены банды Владимира Липова. Он был широко известен в криминальных кругах как Хрипатый и Вова Малой. Липов создал ОПГ в 2004 году, в ее состав вошли шесть человек.

Бандиты печально известны не только ограблением ТЦ. На их счету - четыре убийства, два из которых по найму, три покушения, кражи. Спустя всего несколько месяцев после кражи шуб, в январе 2005 года, они убили двух сотрудников завода имени Тарасова. Целью были 30 миллионов рублей, предназначенных для выплаты зарплат. Эти деньги бандиты положили себе в карман.

В 2006 году Липов и его подельники выполнили заказ на убийство генерального директора самарской нефтяной компании Александра Самойленко. По бизнесмену стреляли из автомата около офиса организации на улице Алексея Толстого. Непосредственные исполнители убийства, Сергей Капранов и Владислав Патратий, получили сроки спустя два года. В 2008 году их приговорили к 22,5 годам и 24 годам тюрьмы.

Лидер ОПГ получил наказание только в 2012 году. Его признали виновным в ряде преступлений, в том числе в ограблении ТЦ, и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Еще одного грабителя торгового центра не удавалось поймать целых два десятка лет. Он нашелся только в 2025 году в другом регионе.

Скрывался по поддельному паспорту

Оперативники задержали участника банды в 2025 году в Омской области. Оказалось, что он сменил фамилию.

«Обвиняемый длительное время скрывался и жил по поддельному паспорту на территории Омской области», - пояснили в прокуратуре 63-го региона.

В отношении мужчины были заведены уголовные дела по трем статьям УК РФ: бандитизм, разбой и приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта. Расследование завершено, в ближайшее время он предстанет перед судом.