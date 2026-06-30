Зрители аплодировали стоя: в Самаре будущие актеры представили дипломные спектакли

Выпускники актерского направления показали классику в новом прочтении / Фото: Ксения КУРИНСКАЯ

В Самарском областном училище культуры и искусств в этом году состоится первый выпуск актерского направления. В качестве дипломных спектаклей творческим объединением PRIMUS были выбраны «Гроза» А.Н. Островского и «Хлеб 63». Эти две постановки оказались последними студенческими выступлениями будущих актеров. Любой желающий мог посмотреть бесплатно старания учеников. Постановки оценили и журналисты «КП-Самара».

Классика в новом прочтении

Первым спектаклем стала постановка по пьесе «Гроза» Александра Островского. Студенты выбрали классическое произведение русской драматургии, но внесли в него элементы модерна. Показ длился полтора часа. На протяжении всего этого времени в аудитории сохранялась полная тишина со стороны зрителей. Они не отвлекались от просмотра ни на минуту — все внимание было сосредоточено на сцене.

Одной из дипломным работ ребят стала постановка по пьесе "Гроза" Островского / Фото: Ксения КУРИНСКАЯ

В финале аудитория не сдерживала слез. Студентам удалось чутко и тонко передать смысл произведения Островского. После окончания спектакля зрители устроили актерам овацию. Весь зал встал с мест и аплодировал. Зрители пребывали в приятном шоке от увиденного.

«Хлеб 63»: от первого спектакля до последнего

В спектакле "Хлеб 63" поднимаются актуальные проблемы современного общества / Фото: Ксения КУРИНСКАЯ

Вторым дипломным спектаклем стала постановка «Хлеб 63». В отличие от «Грозы» этот спектакль представляет собой самый настоящий модерн. В нем поднимаются актуальные проблемы современного общества. В спектакле раскрыты персонажи, каждый из которых столкнулся с различными проблемами: насилие, наркотики, давление общества и другие.

Зрители спектакля "Хлеб 63" поделились, что он трогает до глубины души и заставляет задуматься / Фото: Ксения КУРИНСКАЯ

Спектакль «Хлеб 63» имеет особое значение для курса. Именно с этой постановки студенты начинали свою актерскую деятельность. И этим же спектаклем они завершили свое появление на сцене в статусе студентов. Не каждый зритель способен прочувствовать глубину этого показа. Однако те, кто внимательно смотрел, отмечали, что спектакль трогает до глубины души и заставляет задуматься. Реакция зала на «Хлеб 63» была аналогична реакции на «Грозу». Зрители аплодировали стоя.

Во вторник, 30 июня, первый актерский выпуск Самарского областного училища культуры и искусств получит дипломы. Четыре года учебы, экзамены, репетиции, спектакли — все это останется позади. Впереди — профессиональная жизнь.

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