Снег застилал глаза, ветер сбивал с ног, но он шел к цели. Самарский кардиохирург покорил гору Казбек в грозу

Гора Казбек - одна из самых сложных на Кавказе. Ее высота составляет 5033 метра Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Гора Казбек – одна из наиболее суровых кавказских вершин. Она не терпит слабости и испытывает с первого шага: тяжестью рюкзака, отвесными склонами, обжигающим ветром и переменчивой погодой. Именно так своенравная вершина встретила группу из девяти человек, которые задались единой целью: покорить Казбек любой ценой. В их числе – кардиохирург Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Кирилл Михайлов. Для него это восхождение не первое – за плечами Эльбрус и Чегет. Казбек стал еще одной целью. Кирилл Михайлов рассказал журналисту «КП-Самара», как готовился к восхождению и как ему покорялся Казбек.

«Стоя на вершине Эльбруса, понял: это начало»

Почти 15 лет Кирилл Михайлов спасает жизни. Его жизнь – это стерильность операционных, точность движений и сотни благодарных пациентов. Но есть и другая сторона, опасная, требующая огромной силы воли, выдержки и отличной физической подготовки.

Кирилл начал увлекаться горными лыжами еще в 2010 году. Вместе с семьей он проводит отпуск не у соленого моря, а у заснеженных гор Кавказа. Его дочь впервые встала на горные лыжи в пять лет на Домбае, сын – в шесть лет на Эльбрусе.

«Эльбрус и Чегет – это любимые места, куда я постоянно возвращаюсь. Каждый год, стоя на станции канатных дорог Эльбруса Гора-Баши, я смотрел на две вершины этой великой горы и восхищался ими. Но в 2023 году подумал: «А что смотреть на них снизу вверх? Нужно посмотреть с более комфортного расстояния».

В том же году вместе с коллегами из кардиодиспансера Кирилл Михайлов покорил Эльбрус. Стоя на его западной вершине, он понял: это только начало горных похождений. Издалека врач любовался Казбеком, решив сделать его своей следующей целью.

С вершин открываются невероятные виды. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

«Я жив, на вершине!»

Первая попытка покорения Казбека состоялась в 2025 году. Трудности преследовали врача с самого начала. За спиной 35-килограмовый рюкзак, впереди отвесные склоны и суровая, постоянно меняющаяся погода.

Подниматься по склонам с увесистым рюкзаком - задача не из легких. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

«Физически очень сложно даже подойти к штурмовому лагерю, еще сложнее дойти от штурмового лагеря, который находится на высоте 4200 метров с северной стороны этой горы и 3800 метров с южной. Отвесные склоны требуют не только хорошей физической формы, но и альпинистской подготовки. В 2025 году наш штурм закончился на высоте 4200 м на уровне пика ОЖД (акклиматизационный пункт и штурмовой лагерь при восхождении на гору Казбек с северной стороны) из-за резко испортившейся погоды и штурмового ветра со скоростью 50-60 км/ч».

Погода в горах капризная, солнце резко сменяется снегопадами. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Неудача не сломила дух Кирилла. В 2026 году он вновь вернулся к подножию Казбека, но на этот раз начал восхождение по южному маршруту, со стороны Грузии. Группа состояла из девяти человек, вместе с самарским кардиохирургом вершину покоряли врачи из Нижнего Новгорода и Москвы, менеджеры, работники IT, спортсмены.

«Одним словом, очень разношерстная компания. Но все ребята были заражены одной идеей - «Казбек любой ценой».

Группа уверенно шла к цели, несмотря на сложности. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Погода в горах очень непредсказуема. Она может измениться в любой момент – казалось, только палило солнце, а уже валит снегопад. В начале восхождения Казбек встретил группу штилем, но чем дальше лежал путь, тем становилось труднее. На высоте 4500 метров поднялся ветер, спустя еще 300 метров он усилился. Оказавшись на вершине, группа попала в сильную грозу.

«Это самое страшное в горах на такой высоте. Побыв на вершине 10-15 минут, мы решили скорее спускаться. Спуск был экстремальным: видимость нулевая, везде пелена, сильнейший снегопад, ветер такой, что сбивает с ног. На фоне такой погоды мы заплутали. Плутали мы лишний час, а то и больше. Навигации нет. Есть только компас, который нас и спас. Благодаря нему мы вышли на высоту 4500 метров, где погода несколько улучшилась, и мы хотя бы стали понимать, где находимся».

Восхождение заняло 15 часов, но это того стоило. Кирилл признается: стоя на вершине, он испытал невероятную эйфорию от происходящего.

«Первая мысль: я смог и наконец-то забрался на эту гору! Я подумал о своей семье, которая ждала меня в Грузии, недалеко от подножия горы, и сразу же им позвонил с вершины. Кричал в трубку: «Все у меня хорошо, жив-здоров, на вершине!». Эту вершину я посвятил им - своей семье».

«Я должен быть примером для своих детей»

Покорение вершин это не только вечный адреналин и эйфория. Порой накатывает усталость, как физическая, так и моральная. Во время восхождений Кирилл Михайлов проходил не только километры, но и стадии принятия того, что гора вот-вот покорится, нужно только набраться сил.

«Когда я шел, что на Эльбрус, что на Казбек, чувства сменялись одно за другим. Сначала я полон сил и уверенности в том, что у меня все получится. Затем накатывает усталость, сомнения. Потом начинаю думать: а зачем я вообще сюда пришел? Сидел бы сейчас на берегу моря с семьей и наслаждался теплом. Следующий этап – злость. На гору, людей, себя. Последний этап – это принятие, когда осталось уже совсем немного до вершины».

Кирилл признается: сложности забываются, когда стоишь на покоренной вершине. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Сил Кириллу придавали мысли о детях. Своими восхождениями он им показывает: нет ничего невозможного, нужно только большое желание и старания.

«Для своих детей я стараюсь быть примером во всем. Они у меня спортсмены. Дочь профессионально занимается танцами, является победителем и призером множества танцевальных конкурсов. Сын занимается олимпийским карате. Ему 11 лет, он уже победитель международных соревнований и призер всероссийских. Им обязательно нужен пример, и я решил: примером буду я».

Сил при восхождении Кириллу дают мысли о детях. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Впереди у Кирилла Михайлова масштабные планы. В следующем году он планирует восхождение на гору Арарат, а в 2028 году – на пик Ленина, о котором грезит уже несколько лет.

«Наверное, все эти горы - Эльбрус, Казбек, Арарат - это ступенька к нему, пику Ленина. Я обязательно добьюсь этой цели».