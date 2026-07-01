Теплая погода ожидается уже в эти выходные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Осадки не спешат уходить из Самарской области. Новый летний месяц принесет с собой дожди и грозы. В целом июль будет теплым, синоптики обещают среднюю температуру воздуха. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в июле 2026 года.

По данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в июле будет чуть выше +20 градусов:

«Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах +21...+23,3 градуса. Это на 0,5-0,6 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы».

По информации Приволжского УГМС, 1 июля в Самарской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит +20..+25 градусов. Осадки и гроза сохранятся в регионе и 2 июля. При этом потеплеет до +28 градусов. Пятница, 3 июля, будет солнечной и без осадков. Столбик термометра поднимется до +29 градусов.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в регионе с 4 по 6 июля. В эти дни в Самарскую область вернется летняя жара. Воздух прогреется до +33 градусов.

Прогноз специалистов Яндекс Погоды более оптимистичный. Жаркая погода придет в Самару уже в первые выходные июля, воздух прогреется до +32 градусов. С 6 по 19 июля температурный фон будет варьироваться от +25 до +28 градусов, а затем постепенно пойдет на спад. В конце месяца средняя температура воздуха составит +23…+24 градуса.

Что касается дождей, они будут частыми гостями в регионе. Синоптики обещают как минимум 14 дождливых дней, то есть такой будет целая половина месяца. Осадки ожидаются на протяжении всего июля.

Аналогичный прогноз у метеорологов Gismeteo. Помимо дождей, они обещают самарцам грозы. Правда, непогода будет бушевать всего два дня – 8 и 10 июля. Месяц будет достаточно теплым, средняя температура воздуха в начале июля составит +25…+30 градусов. Дни ожидаются солнечные. В конце месяца столбики термометров опустятся до +23…+24 градусов.

Июльские ночи тоже будут достаточно теплыми, температура воздуха составит +18…+19 градусов.

Если верить приметам, то после летнего тепла самарцам стоит ждать суровую зиму. Ведь именно жаркий июль в народе сулит морозный декабрь. Наши предки также внимательно следили за ночным небом. Большое количество звезд говорило о том, что летние деньки будут теплыми, без дождей.