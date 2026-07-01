Трансферы, изменения в тренерском штабе и долг «Сочи»: последние новости «Крыльев Советов» и «Акрона» на 1 июля 2026

Самарские клубы продолжают точечно усиливаться Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» продолжают подготовку к новому сезону РПЛ. Клубы Самарской области продолжают точечно усиливаться, а один из них следит за успехами своего игрока на Чемпионате мира. Рассказываем последние новости «Крыльев Советов» и «Акрона» на 1 июля 2026.

Первые игры на сборах

Самарские команды уже провели первые контрольные матчи на летних сборах. 26 июня «Акрон» встречался с «Балтикой». Калининградцы одержали минимальную победу - 1:0.

28 июня «Крылья Советов» в первом товарищеском матче сыграли вничью с «Нефтехимиком» - 1:1. Голом в составе самарцев отметился Сергей Бабкин. 1 июля зелено-бело-синие встретились с «Соколом». Матч завершился победой саратовского клуба – 3:2. У «Крыльев» в игре отличились Михайло Баньяц и Джеффри Чинеду.

Трансферные новости

Самарские «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с полузащитником Денисом Макаровым. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на один год.

«У Сергея Булатова была просьба на усиление состава полузащитником, обладающим набором определенных качеств. Денис - качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба.

Контракт заключили на один год, но мы договорились, что если сотрудничество будет устраивать обе стороны, то начнем диалог о продлении соглашения», - прокомментировал генеральный директор «Крыльев» Тархан Джабраилов.

Денис Макаров - уроженец Тольятти и воспитанник местной Академии имени Юрия Коноплева. В разные годы он защищал цвета «Оренбурга», «Нефтехимика», «Рубина», московского «Динамо» и турецкого «Кайсериспора». В составе «Динамо» футболист дважды завоевывал бронзовые медали РПЛ (в сезонах 2021/22 и 2023/24) и становился финалистом Кубка России (2021/22). Также полузащитник вызывался в молодежную сборную России.

В прошлом сезоне Макаров провел за турецкую команду 13 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Также на просмотре в «Крыльях Советов» находится защитник «Дианмо-2» Кирилл Исаев.

«Акрон» в свою очередь скоро должен усилиться бразильским вингером. Журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил, что тольяттинцы близки к подписанию Дуду из «Ариса» на правах аренды. По информации инсайдера, у «Акрона» будет право выкупа 23-летнего бразильца за один миллион евро.

«Эдуардо - классический крайний нападающий. Прямолинейный, но резкий и энергичный. Ярко выраженный левша (все голевые действия за Арис сделал левой). Может сыграть на обоих флангах. Наверное, главное качество Дуду — это решение эпизодов», - отметил Карпов.

Карьеру Дуду начал на родине, а позже играл в Европе: в болгарском клубе «Черно Море» и греческом «Арисе». За два сезона в Греции вингер принял участие в 32 матчах, отметился шестью голами и двумя голевыми передачами.

Долг «Сочи» перед «КС»

РФС наложил трансферный бан на «Сочи». Дело в задолженности перед «Крыльями Советов» после перехода Александра Солдатенкова.

В интервью Sport24 генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков заявил, что южане погасят долг в срок до 16 июля:

«У нас есть время для погашения задолженности по трансферу Солдатенкова до 16 июля. Конечно, мы планируем это сделать. Никогда не стоит спешить платить. У нас есть обозначенный срок, мы вовремя погасим задолженность».

Пополнение в тренерском штабе

26 июня тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнил тренер-аналитик Сергей Титов. Специалист уже работал в стане зелено-бело-синих в 2021-2025 годах. В прошедшем сезоне Титов входил в штаб столичного «Спартака».

Плей-офф Чемпионата мира

Еще не все футболиста «Акрона» присоединились к команде на летних сборах. В Канаде, Мексике и США продолжает Чемпионат мира 2026 года. Сборная Кабо-Верде, в составе которой выступает игрок тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол, сенсационно вышла в плей-офф.

В последней игре группового этапа кабовердцы играли с Саудовской Аравией. Матч завершился безголевой ничьей – 0:0. Нападающий тольяттинского клуба остался на скамейке запасных. Благодаря победе Испании над Уругваем в параллельном матче «синие акулы» вышли из группы на дебютном для себя мундиале. В 1/16 Кабо-Верде сыграет с Аргентиной.