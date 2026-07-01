Опухоль весом с ребенка и 10-часовая операция: самарские врачи удалили новорожденной девочке 2-килограммовую тератому

Малышку уже выписали вместе с мамой. Фото: Минздрав Самарской области

В Самаре провели сложнейшую операцию новорожденной девочке, которая появилась на свет с редкой врожденной патологией. У малышки образовалась большая опухоль весом с ее собственный. Она буквально была присоединена к нижней части тела младенца. Врачи успешно удалили образование и уже выписали маму с дочкой домой. Подробности – в материале «КП-Самара».

Страшный диагноз

Опасную патологию врачи выявили у плода женщины еще во время беременности в рамках пренатальной диагностики. Именно тогда будущая мама услышала страшный диагноз: «крестцово-копчиковая тератома». Она относится к редким опухолям, которые начинают формироваться на самых ранних этапах внутриутробного развития плода.

Всю беременность женщина находилась под наблюдением мультидисциплинарной команды специалистов. Врачи регулярно проводили ультразвуковые исследования, оценивали состояние плода, определяли оптимальную тактику родов и последующего лечения.

Тератома была больших размеров. Фото: Минздрав Самарской области

Девочка появилась на свет с очень большим образованием. По информации Минздрава Самарской области, вес опухоли составлял около двух килограммов, что сопоставимо с массой тела самой новорожденной. Малышка только успела родиться, а ей уже предстояло пережить сложнейшую операцию.

10 часов неизвестности

Ребенка сразу перевели в педиатрический корпус, где его начали готовить к хирургическому вмешательству. Для определения наиболее эффективной тактики лечения врачи больницы им. Середавина провели телемедицинскую консультацию с экспертами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии.

Операцию проводила команда специалистов под руководством заведующего хирургическим отделением Андрея Варламова. Она длилась целых 10 часов. Все это время мама малышки томилась в ожидании результатов. Сложность вмешательства заключалась в том, что необходимо было удалить весь объем образования целиком.

Врачи успешно выполнили удаление. Фото: Минздрав Самарской области

«Даже небольшие оставшиеся фрагменты могли повлиять на дальнейший прогноз. Такие опухоли иногда содержат злокачественные клетки. В нашем случае гистологическое исследование показало, что тератома была зрелой и доброкачественной», – рассказала врач-детский хирург Александра Мазнова.

Растет здоровая

Благодаря слаженной работе хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, медицинских сестер и специалистов диагностических служб операция прошла успешно. Из-за высокого риска кровопотери и длительности вмешательства в операционной одновременно работали две бригады анестезиологов-реаниматологов.

«Это была чрезвычайно сложная клиническая ситуация. Многочасовое оперативное вмешательство требовало непрерывного контроля жизненно важных показателей ребенка», – объяснил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Степан Аборин.

К счастью, девочка быстро пошла на поправку. Она самостоятельно дышит и хорошо усваивает питание. Вместе с мамой малышку уже выписали из больницы. В дальнейшем ребенок будет находиться под наблюдением врачей, однако уже сейчас они отмечают успешный результат проведенного лечения.

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