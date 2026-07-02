Новокуйбышевские нефтехимики получили награды ко Дню молодежи

Елизавета Калашникова регулярно участвует в патриотических, социальных и экологических акциях завода. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

В Новокуйбышевске в День молодежи чествовали молодых активистов: общественников, волонтеров, заводчан. За вклад в развитие молодежной политики и процветание родного города награды получили десятки представителей организаций и предприятий. Благодарственные письма и почетные грамоты ребятам вручили глава Новокуйбышевска Виктория Каткова и председатель городской думы Сергей Лукин. Среди награжденных – молодые специалисты Новокуйбышевской нефтехимической компании – участники волонтерского, патриотического и спортивного движений завода.

В профессию по наследству

Молодые нефтехимики начали свой профессиональный путь в отрасли не так давно, но уже продемонстрировали значительные достижения. Их успешная работа на старте карьеры стала возможна во многом благодаря участию в корпоративной программе «Школа – вуз – предприятие», реализуемой ПАО «НК «Роснефть». Для выпускницы этой программы – специалиста по молодежной политике завода Елизаветы Калашниковой – это первая награда.

– Получить благодарность от руководства города – честь для меня. Сегодня молодые специалисты могут использовать все возможности для реализации, а их на нашем предприятии очень много, – отметила Елизавета.

Ученица «Роснефть-класса», первой ступени корпоративной системы непрерывного образования, Елизавета со школы определилась с местом будущей работы, ведь завод с детства стал для нее родным. Здесь работали ее дедушка и родители. Вместе с ее двумя годами трудовой стаж семьи на АО «ННК» – десятки лет.

По ее словам, на производстве работать интересно, потому что общественная жизнь здесь бьет ключом: молодые заводчане занимаются спортом, научной и волонтерской работой.

Елизавета участвует в организации научно-технических конференций молодых специалистов, проводит профориентационные мероприятия для учащихся «Роснефть-классов», часто участвует в заводских акциях – патриотических, социальных, экологических.

Спортсмен и общественник

Активистом волонтерского движения является и механик центра экоаналитического контроля предприятия Владимир Дежин. Его тоже отметили благодарностью от Думы Новокуйбышевска, и есть за что. За шесть лет работы на заводе он прошел трудовой путь от слесаря до инженера-технолога, но всегда оставался «на передовой» добрых дел: участвовал в экологических и волонтерских мероприятиях, обменивался опытом с коллегами на региональном слете молодых специалистов.

Отличная физическая форма и регулярная сдача нормативов ГТО позволяют ему участвовать в соревнованиях заводской спартакиады и в забеге «Гонка героев», где он успешно показывает выносливость и командный дух, который молодым специалистам завода не занимать. Именно поэтому все они достойно преодолевают нестандартные барьеры, как в работе, так и в общественной жизни.

Владимир Дежин успешно выступает за предприятие на спортивных соревнованиях. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

– Я участвую в разных акциях нашего завода – стараюсь и принести пользу людям, и выступить на спортивных аренах, – поделился он.

Дипломами за вклад в развитие Новокуйбышевска отметили еще двух молодых сотрудников АО «ННК»: инженера 1 категории научно-исследовательской лаборатории Николая Киряшова и главного специалиста отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью Ксению Козлову.

Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений деятельности компании «Роснефть». Дочерние предприятия на постоянной основе реализуют различные мероприятия и программы, направленные на развитие молодого поколения, воспитание патриотизма и активной жизненной позиции. Кадровая политика компании нацелена на обеспечение постоянного притока профессионально подготовленной молодежи, ее максимально быструю и эффективную адаптацию на предприятиях.