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Общество2 июля 2026 9:44

Новокуйбышевские нефтехимики получили награды ко Дню молодежи

Молодых специалистов АО «ННК» отметили за участие в общественной жизни города
Татьяна ЗИНКЕВИЧ
Елизавета Калашникова регулярно участвует в патриотических, социальных и экологических акциях завода. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

Елизавета Калашникова регулярно участвует в патриотических, социальных и экологических акциях завода. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

В Новокуйбышевске в День молодежи чествовали молодых активистов: общественников, волонтеров, заводчан. За вклад в развитие молодежной политики и процветание родного города награды получили десятки представителей организаций и предприятий. Благодарственные письма и почетные грамоты ребятам вручили глава Новокуйбышевска Виктория Каткова и председатель городской думы Сергей Лукин. Среди награжденных – молодые специалисты Новокуйбышевской нефтехимической компании – участники волонтерского, патриотического и спортивного движений завода.

В профессию по наследству

Молодые нефтехимики начали свой профессиональный путь в отрасли не так давно, но уже продемонстрировали значительные достижения. Их успешная работа на старте карьеры стала возможна во многом благодаря участию в корпоративной программе «Школа – вуз – предприятие», реализуемой ПАО «НК «Роснефть». Для выпускницы этой программы – специалиста по молодежной политике завода Елизаветы Калашниковой – это первая награда.

– Получить благодарность от руководства города – честь для меня. Сегодня молодые специалисты могут использовать все возможности для реализации, а их на нашем предприятии очень много, – отметила Елизавета.

Ученица «Роснефть-класса», первой ступени корпоративной системы непрерывного образования, Елизавета со школы определилась с местом будущей работы, ведь завод с детства стал для нее родным. Здесь работали ее дедушка и родители. Вместе с ее двумя годами трудовой стаж семьи на АО «ННК» – десятки лет.

По ее словам, на производстве работать интересно, потому что общественная жизнь здесь бьет ключом: молодые заводчане занимаются спортом, научной и волонтерской работой.

Елизавета участвует в организации научно-технических конференций молодых специалистов, проводит профориентационные мероприятия для учащихся «Роснефть-классов», часто участвует в заводских акциях – патриотических, социальных, экологических.

Спортсмен и общественник

Активистом волонтерского движения является и механик центра экоаналитического контроля предприятия Владимир Дежин. Его тоже отметили благодарностью от Думы Новокуйбышевска, и есть за что. За шесть лет работы на заводе он прошел трудовой путь от слесаря до инженера-технолога, но всегда оставался «на передовой» добрых дел: участвовал в экологических и волонтерских мероприятиях, обменивался опытом с коллегами на региональном слете молодых специалистов.

Отличная физическая форма и регулярная сдача нормативов ГТО позволяют ему участвовать в соревнованиях заводской спартакиады и в забеге «Гонка героев», где он успешно показывает выносливость и командный дух, который молодым специалистам завода не занимать. Именно поэтому все они достойно преодолевают нестандартные барьеры, как в работе, так и в общественной жизни.

Владимир Дежин успешно выступает за предприятие на спортивных соревнованиях. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

Владимир Дежин успешно выступает за предприятие на спортивных соревнованиях. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

– Я участвую в разных акциях нашего завода – стараюсь и принести пользу людям, и выступить на спортивных аренах, – поделился он.

Дипломами за вклад в развитие Новокуйбышевска отметили еще двух молодых сотрудников АО «ННК»: инженера 1 категории научно-исследовательской лаборатории Николая Киряшова и главного специалиста отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью Ксению Козлову.

Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений деятельности компании «Роснефть». Дочерние предприятия на постоянной основе реализуют различные мероприятия и программы, направленные на развитие молодого поколения, воспитание патриотизма и активной жизненной позиции. Кадровая политика компании нацелена на обеспечение постоянного притока профессионально подготовленной молодежи, ее максимально быструю и эффективную адаптацию на предприятиях.