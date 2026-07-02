Удалили кость с опухолью и сохранили функцию руки: самарские врачи передовой операцией спасли женщину от ампутации

Передовая операция позволила радикально удалить опухоль. Фото: Минздрав Самарской области

В самарском областном онкоцентре впервые провели передовую операцию по установке индивидуального эндопротеза локтевой кости. Врачи удалили опухоль у 50-летней женщины и спасли ее от возможной ампутации или потери функции руки. Пациентку не только избавили от злокачественного новообразования, но и реконструировали сегмент потерянной кости. Подробности – в материале «КП-Самара».

Перелом из-за опухоли

В 2025 году женщину стали беспокоить боли в области предплечья. На фоне незначительной нагрузки у нее произошел перелом нижней трети локтевой кости. В поликлинике ей провели первичное лечение: после рентгена наложили гипсовую лонгету.

Спустя время пациентку направили на консультацию в профильное медучреждение. Там при более углубленном обследовании была выявлена опухоль. Чтобы уточнить диагноз, потребовалась открытая биопсия. Она показала гигантоклеточную опухоль нижней трети локтевой кости. Именно она привела к патологическому перелому.

После предоперационного лечения на консилиуме было решено провести уникальное хирургическое вмешательство. По информации Минздрава Самарской области, специалисты онкодиспансера и центра хирургии кисти Клиник СамГМУ совершили прорыв в лечении онкологических заболеваний опорно-двигательной системы, впервые применив технологию индивидуального эндопротезирования локтевой кости.

Прорыв в лечении

Руководитель центра онкоортопедии Виктор Иванов вместе с врачом-травматологом-ортопедом центра хирургии кисти Никитой Князевым и командой специалистов областного онкоцентра провели совместную операцию. Пациентке удалили сегмент кости, пораженный опухолью, и одновременно реконструировали его с помощью индивидуально разработанного эндопротеза.

Женщине полностью сохранили функцию кистевого сустава. Фото: Минздрав Самарской области

Этот протез был создан специалистами НИИ бионики и персонифицированной медицины медвуза индивидуально для женщины с учетом ее точной анатомии. Дополнительно врачи сделали пластику сухожильно-связочного аппарата. Благодаря этому кистевой сустав стабилизировался и полностью восстановил свои функции.

Таким образом, передовая операция позволила радикально удалить опухоль и, что крайне важно, полностью сохранить функцию кистевого сустава, включая важный сухожильно-связочный аппарат.

Большая работа врачей

Онкологическое эндопротезирование является «золотым стандартом» реконструкции костных дефектов у пациентов со злокачественными новообразованиями. Отмечается, что этот метод лечения дает хороший функциональный результат наряду с необходимостью радикального удаления разных частей тела у большинства пациентов.

«Это яркий пример того, как передовые медицинские технологии могут кардинально изменить жизнь пациента. Раньше подобные случаи часто заканчивались ампутацией или значительной потерей функции руки. Мы смогли не только удалить опухоль, но и полностью восстановить утраченные функции, что обеспечило пациентке высокое качество жизни», – рассказал Виктор Иванов.

Прорывную операцию прокомментировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он поблагодарил команду врачей, специалистов-разработчиков и всех, кто трудился над тем, чтобы такие сложнейшие вмешательства стали реальностью в регионе.

«Была проделана действительно большая слаженная междисциплинарная и межведомственная работа. Результат которой – сохранение здоровья, а это самое важное».

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