Фото: Пресс-служба партии «Новые Люди»

На один вечер пространство торгового центра «Аврора Молл» превратилось в настоящий подиум, где свои коллекции представили дизайнеры и бренды Самарской области.

Фото: Пресс-служба партии «Новые Люди»

Главной идеей проекта стала поддержка местных производителей и творческих команд. Организаторы уверены, что современная мода создается не только в Москве или Санкт-Петербурге - Самаре тоже есть чем гордиться. В рамках показа зрители увидели четыре совершенно разные коллекции. На подиуме были представлены повседневные и вечерние образы, авторская интерпретация русских народных мотивов, свадебная мода, а также эксклюзивный мерч партии «Новые люди». Показы сопровождались живыми выступлениями артистов проекта «Голос города», а в фойе работала выставка-ярмарка украшений и изделий самарских мастериц.

Фото: Пресс-служба партии «Новые Люди»

- Сегодня мы хотели показать людей, которые своим талантом, идеями и трудом создают современный образ Самары. Это дизайнеры, модельеры, предприниматели, музыканты - люди, которые делают наш город ярче и интереснее. Наша задача - поддержать самарские бренды, дать им возможность заявить о себе и показать, что они способны конкурировать не только на региональном, но и на федеральном уровне, - отметил депутат Самарской Губернской Думы партии «Новые Люди» Роман Маркаров.

Фото: Пресс-служба партии «Новые Люди»

Постановщиком модного показа выступила руководитель модельного агентства и школы моделей SIGMA Самара Алёна Алпатова.

- Мы специально объединили дизайнеров с совершенно разным взглядом на моду. Здесь есть классика, современные тренды, народные мотивы, свадебные коллекции и молодежные образы. Нам хотелось показать, насколько многогранной может быть самарская мода и сколько талантливых людей работает в нашем регионе, - рассказала Алёна Алпатова.

Фото: Пресс-служба партии «Новые Люди»

- Я много езжу по России и могу уверенно сказать: самарские дизайнеры - одни из самых креативных. Им есть что показать, и такие проекты помогают познакомить с ними гораздо больше людей, - отметила высокий уровень местных дизайнеров учредитель модельного агентства SIGMA Наталья Летяева.

Фото: Пресс-служба партии «Новые Люди»

Фестиваль «В Самаре - модно» стал не просто модным показом, а площадкой, где объединились дизайн, музыка, творчество и предпринимательство. Проект еще раз доказал: локальные бренды способны формировать собственные тренды, а Самара - быть городом, в котором рождается современная российская мода.